Young Science – Schule trifft Wissenschaft

Ich als Wissenschaftler sehe es als meine Aufgabe schon bei den Kindern in den Schulen zu helfen die Angst vor Forschung und Wissenschaft zu nehmen, ja zu zeigen, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler cool sein können und dürfen.

Die Aufregung war groß als ich am Montag den 20. Februar in der Volksschule Gablitz mit meinem Dino-Programm zu Gast war. Dinoalarm in Gablitz! Ich habe die Klasse 2B Volksschule in Gablitz als Wissenschaftsbotschafter für Erdgeschichte und Dinosaurier besucht.

Motto: Wissenschaftler trifft Schule oder Schüler und Schülerinnen. Die Begeisterung an Wissenschaft, Natur und Dinos war enorm. Der Spaß stand an erster Stelle, und am 1. März besucht mich die 2B mit Klassenlehrerin Martina Diesner dann am Naturhistorischen Museum in Wien, zu einer Dino-Führung durch unser tolles pädagogisches Team.

Ich selbst bin seit Jahren Wissenschaftsbotschafter für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Schulen und Lehrerinnen können so Wissenschaftler mit den verschiedensten Themen zu sich in die Schule einladen. Ich selbst bin für Themen wie das Erdmittelalter, Urzeitmeere, das Klima der Vorzeit oder den Dinosauriern in Schulen unterwegs.

Zum großen Vergnügen der Kinder natürlich, oder wer kann schon von sich behaupten T-rex oder Pliosaurier Zähne in Händen gehalten zu haben. Mit Brechstangen und schweren Geräten zu testen wie ein Paläontologe nach Fossilien sucht ist auch immer ein Highlight für die Schüler und Schülerinnen.

Unlängst erst durfte ich anlässlich einer Pressekonferenz zum Thema: Wissenschaftsbotschafterinnen an Österreichs Schulen, Herrn Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Martin Polaschek mein neues Buch: Natur und Wissen Wunderland Niederösterreich, überreichen. Bei dieser Veranstaltung wurde die Wichtigkeit des Austausches und des Kennenlernens zwischen Forschenden und Schulen aufgezeigt. Wie ich ja selbst bei meinen Schulbesuchen immer wieder sehe, die Kinder haben diese Ängste vor Wissenschaftlern noch gar nicht.

Wenn ich es also schaffe, durch meine Art den Schülerinnen und Schülern etwas auf spannende und lustige Weise über die Erdgeschichte, die Natur und die Lebewesen, ob ausgestorben oder heute lebend, zu begeistern und das Interesse zu wecken, dann habe ich persönlich mein Ziel erreicht.

Mach mit bei einem wissenschaftlichen Projekt – Fossilfinder

Im Rahmen meines Projektes Fossilfinder, ein Citizen-Science-Projektes zu Mitmachen, finden interessierte Citizen Scientists – vom Schüler über die Hobbysammlerin bis zur professionellen Wissenschaftlerin – innerhalb von „Österreich forscht“ eine Basis, um neue Fossilfunde bestimmen zu lassen, diese zu publizieren und so das Netz von erdgeschichtlichen Daten in Österreich zu vervollständigen. Das Projekt erlaubt ein besseres Verständnis der Erdgeschichte Österreichs und des Klimawandels durch die Zeit.

Es gibt natürlich auch noch andere Schienen wie Meet a Scientist auf Deck 50 am Naturhistorischen Museum in Wien wo man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler näher kennenlernen kann. Hier kann man auch Objekte bestaunen und spannende Geschichten zu vielen Themen der Forschung und Natur erfahren.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Wissenschaft. Versuchen Sie es mit Ihren Kindern oder melden Sie sich mit der Schule an, geben Sie der Wissenschaft ein Chance, es lohnt sich. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://youngscience.at/de/

https://youngscience.at/de/trust-in-science

https://www.citizen-science.at/projekte/fossilfinder

https://www.nhm-wien.ac.at/deck50/meet-a-scientist