Chefin auf dem Platz und Gesicht des Frauenfußballs: Irene Fuhrmann

Die junge Kickerin Irene kämpfte sich durch die harten Käfigzeiten in Wien bis ganz an die Spitze. Nicht umsonst hat sie als erste Frau im österreichischen Fußball die höchste europäische UEFA Pro-Lizenz erworben. Eine ehemals aktive Fußballspielerin und heute erfolgreiche Trainerin und Teamchefin. Eine empathische und kluge Frau in einer weiteren prestigeträchtigen Führungsposition, und das ist gut so.

Mein Plan war, Irene Fuhrmann auf einem Fußallplatz zu treffen. So weit, so gut – und dann kam das Wetter, wie es in diesem Jahr halt öfters einmal der Fall ist, mit tagelangem Regen dazwischen. Also Planänderung! Kurzerhand lade ich sie zu mir ins Haus in meinen Hobbyraum ein, wo es auch kinderfreie Zonen gibt – wo also keine akustischen Störungen zu erwarten waren. Sofort sagt sie zu, völlig unkompliziert. Sie fährt nach der Arbeit im Büro bei der ÖFB Fußball Akademie in St. Pölten abends direkt bei mir vorbei.

Ich gestehe: Es ist mir nicht ganz egal! Ich muss vorab erwähnen, ich habe selbst 30 Jahre lang Fußball gespielt – vereinsmäßig bei Vorwärts Steyr, danach bei einigen Satelliten-Vereinen wie Aschach an der Steyr oder dann jahrzehntelang mit Freunden in den unzähligen Parks und Hallen in Wien. Ich bin also selbst Kicker und ein riesiger Fußballfan. Als solchen interessiert mich das Thema Fußball wirklich und von ganzem Herzen.

Irene Fuhrmann kenne ich flüchtig, war sie doch bei meiner Buchpräsentation im Nikodemus in Purkersdorf dabei, als ich „Natur und Wissen – Wunderland Niederösterreich“ vorstellen durfte. Mir ist dort aber sofort aufgefallen, wie nett, unaufgeregt und nicht abgehoben eine Trainerin eines Nationalteams sein kann. Deshalb habe ich sie jetzt als nächste Interviewpartnerin angefragt. Auf meine Frage, warum sie denn zu mir zum Interview gekommen sei, meint sie: Na, weil DU mich gefragt hast. Ich darf aber vorausschicken, bei mir sind das ja keine Interviews, im besten Fall sind es interessante oder lustige Gespräche oder Unterhaltungen.

Kaum sind 2 Stunden vergangen, haben wir uns so verplaudert, als hätten wir einen Draht namens Fußball zueinander gefunden – 2 Kicker unter sich sozusagen. Für mich war das ein ganz tolles Erlebnis, sehr interessant, und ich habe dabei viele neue Dinge über den Frauenfußball erfahren.

Mir gegenüber sitzt sie also, Irene Fuhrmann – ich kann es fast nicht glauben, hat sie doch ob Ihres stressigen Berufs ohnehin fast keine Zeit. Ich verfolge das regelmäßig in den Medien oder auf Social Media: Ständig ist sie irgendwo eingeladen oder muss in Sachen Fußball zugegen sein.

Ich muss Ihr natürlich auch ein Foto aus meiner Fußballerkariere präsentieren, sozusagen als Beweis dafür, dass ich auch gekickt habe – um quasi eine gemeinsame Sprache zum Thema Fußball zu finden. Das Gespräch führt uns zunächst zu den fußballerischen Anfängen in der Jugend der kleine Irene im Wiener Fußballkäfig: auf Betonboden, ohne Tore, auf Felder des Zaunes schießen. Im Gewusel verschiedener Altersstufen und Kulturen musste sich die zierliche, aber technisch versierte Irene durchsetzen, lernte von Burschen und war oft das einzige Mädchen im Käfig.

Im Sog Ihrer beiden älteren Brüder stand sie fast täglich auf diesem umzäunten Boltzplatz, die Mutter hinderte sie nur am Kicken in der sommerlichen Mittagshitze. Nachher gab es bis zum Abend nahezu kein zeitliches Limit, der wahre Gegner war die Dunkelheit. Die Mutter habe immer gemeint: Raus mit Euch zum Spielen! Die nicht im Verein kickenden beiden älteren Brüder nahmen das „Sandwich-Kind“ Irene – sie hat noch ein jüngeres Zwillings-Geschwisterpaar – in den Park und in den Käfig mit.

Im Ferdinand-Wolf-Park im 14. Wiener Gemeindebezirk Penzing war sie ab 7 Jahren als umtriebige und leidenschaftliche Kickerin auf dem Platz. Da denkt man gar nicht darüber nach, ob man meist das einzige Mädchen ist – man spielt einfach. Dort, meint sie, habe sie auch das eine oder andere Fenster eingeschossen, das ist aber ohnehin schon verjährt! Nach der Schule kam sie oft heim, warf die Schultasche ins Eck und spielte mit dem Ball, um sich zu beschäftigen.

Irene Fuhrmann beim Tischfußball-Training Foto: Lukeneder

In der Zwischenzeit, während unseres Gesprächs, donnert und schüttet es wieder einmal im Wienerwald. Gut, dass wir uns nicht – wie ursprünglich gedacht – am Fußballplatz getroffen haben! So geht’s also weiter im jungen Leben der fußballbegeisterten Irene: Jeden Samstag spielten dort im Käfig oft ganze Familien gegeneinander, wer halt gerade da war und Lust hatte. Im Gymnasium meldete sich Irene für das Freifach Fußball an, auch hier wieder als einziges Mädchen. Schon damals konterte sie Aussagen, sie sei da falsch, mit: Nein, ich glaub, da bin ich genau richtig!

Zu jener Zeit, Anfang der 1990er Jahre, waren Mädchen ja nicht berechtigt, in der Schülerliga der Burschen mit zu kicken. Das hat sich Gott sei Dank geändert, wir haben aber immer noch viel zu wenige Mädchen, die Fußball spielen, zu wenige Mädchen-Teams. Die heranwachsende Irene war allein schon als kickendes Mädchen unter den ganzen Burschen eine Attraktion, sie ist aber auch durch ihre Technik aufgefallen – sehr klein und schmächtig, musste sie diesen Nachteil durch bessere Technik kompensieren. Die Weltfußball-Datenbank wirft heute dazu aus: 165 cm Körpergröße und 55 kg Gewicht. Sie war am Ball sehr versiert und koordinativ gut aufgestellt, dem Käfig sei Dank, im Match mit 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 lernt man so etwas. Den Zweikämpfen mit den schwereren Jungs ging sie lieber aus dem Weg.

Zwischendurch hört sie immer sehr aufmerksam den Geschichten aus meinem eigenen Fußballer-Leben zu, aus der Zeit rund um Oleg Blochin und Daniel Madlener in Steyr (OÖ). Wie sie meint, wusste man 1999 – zu Beginn Ihres Studiums – noch gar nichts über Frauenfußball oder die Möglichkeiten für Mädchen und Frauen in diesem Bereich des Sports. Sie war aber nach eigener Aussage auch zuvor schon glücklich gewesen mit dem, was sie hatte. Das Frauennationalteam wurde übrigens 1990 gegründet, ist also jetzt 33 Jahre alt.

Im Gespräch erzählt sie, wie sie dann im Jahr 2000 zu einem Verein gegangen ist: Zuerst hatte sie ja Lehramt Sport und Biologie zu studieren begonnen und belegte dort das Wahlfach Fußball für Frauen. Als die Frage auftauchte, bei welchem Verein sie den spielen würde, wurde ihr von der Professorin der USC Landhaus empfohlen, spiele dieser doch um die Meisterschaft mit und die Strukturen wären dort am besten.

Das, so meint sie, war auch eine glückliche Fügung, woanders wäre sie wahrscheinlich versumpert. Beim USC Landhaus waren ja einige Teamspielerinnen und die dortige Trainerin war auch Co-Trainerin im Frauen-Nationalteam. Die Professorin von damals verfolgt bis heute alle Spiele des Teams und der Kontakt zu ihr besteht weiterhin, das ist auch Irene Fuhrmann sehr wichtig. Vom USC Landhaus Wien, wo sie von 2000 bis 2002 kickte, wechselte sie dann bis 2003 zum Innsbrucker AC und spielte von 2003 bis 2008 wieder beim USC Landhaus.

Von 2002 bis 2008 dauerte Ihre aktive Karriere in der Nationalmannschaft, wo sie 22 Spiele absolvierte und dabei 4 Tore erzielte. Auf Vereinsebene nennt die ÖFB-Statistik 63 Spiele mit beachtlichen 123 Toren. 2008 begann sie als Co-Trainerin im Frauen-Nationalteam und wirkte dort bis 2011, leitete die U19-Frauen von 2011 bis 2017, wurde 2017 abermals Co-Trainerin beim Frauen A-Team und übernahm das Team 2020 als Cheftrainerin. Wiederum spielten 2 Männer wichtige Rollen: zum einen Ernst Weber, ein Fußballverrückter im positivsten Sinn, der sie zuerst als Teamspielerin ernannte und dann 2008 als Co-Trainerin anheuerte, und zum anderen Dominik Thalhammer, zuerst ja selbst sportlicher Leiter der Akademie und nach Weber Teamchef der Frauen, der sie 2017 als Assistenz-Trainerin ins Team holte.

2011 wurde das Nationale Zentrum für Frauenfußball in St. Pölten eröffnet, wo sie vollzeitlich als Individualtrainerin angestellt wurde. Aktuell hat sie Ihr Büro immer noch in der ÖFB Frauen-Akademie in St. Pölten, sie ist also am Puls der Fußballausbildung für Mädchen und Frauen im Alter von 14 bis 19 Jahren aus ganz Österreich tätig.

Diese Phase war entscheidend in Irene Fuhrmanns Karriere, ein erster Schritt zur Professionalität war getan. Bei diesem Thema - Breite im Frauenfußball und Qualität der Spielerinnen – muss sie seufzen und ich verstehe es. Lustiger wird es da schon beim Thema rote Karten: Laut Spielerberichten und Unterlagen des ÖFB hat sie nie eine rote Karte bekommen, sie meint auch selbst, sich nicht an eine rote Karte erinnern zu können.

Gelbe Karten gab es auch nur wenige, was für die faire Spielweise Fuhrmanns spricht. Außerdem meint sie: Ich war ja viel zu brav, hab aber schon ein Zornbinkerl sein können. – Ich lasse das hier einmal so stehen! Vielleicht hat sie ja auch Zugang zu guten IT-Leuten, wie ich zu Ihr im Spaß meine. Von groben Verletzungen blieb sie verschont, nur 2 Mal habe sie es am Sprunggelenk erwischt – naja, dann geht’s ja!

Völlig zu Recht meint sie, dass vieles noch nicht zu Ihrer Zufriedenheit laufe. Es sei im Frauenfußball noch viel zu tun und zu professionalisieren, die Mühlen würden jedoch manchmal sehr langsam mahlen. Als großes Glück empfindet sie es, keinen 08/15 Job zu haben. Die Arbeit sei erfüllend, zugleich anstrengend und auch nicht um 16:00 Uhr beendet. Ich kann das nur bestätigen, habe ich Irene Fuhrmann doch an einem Feiertag getroffen. Sie hat dabei Ihre 10 Kilometer Laufrunde gestartet und erwähnt, dann noch zu einer Spielerbeobachtung fahren zu müssen. Jedenfalls ist sie mit ihrem Job extrem emotional verbunden und fragt: Was gibt es Tolleres?

Schon als U19-Teamtrainerin begleitete sie manch heutige Teamspielerin, konnte sie fußballerisch wachsen sehen oder hat gar selbst dazu beigetragen, das Niveau der einzelnen Spielerinnen zu heben. Das sei eben kein TrainerInnen-Job wie einer von vielen – Teamchefin sei schon etwas ganz Besonderes!

Auf meine Frage, ob sie sich auch etwas anderes vorstellen könne als Trainerin eines Clubs zu sein, falls jemand mit einem Geldkoffer vor der Tür stehen würde, meint sie: Wegen des Geldes habe sie diesen Job noch nie gemacht, das sei nicht Ihre Motivation, weil sie sonst bereits längst wo anders gelandet wäre. Wenn schon die Spielerinnen viel weniger als ihre männlichen Kollegen verdienen, warum sollte es dann bei den Trainerinnen nicht genau so sein, vermute ich. Dabei geht’s natürlich um wirtschaftliche Aspekte, wie Marktanteil und Werbezeit im TV. Kurios: Unsere Damen haben schon 2 Mal die Gruppenphase bei einer EM überstanden, und dennoch kommt dabei kein Gewinn für den Verband zustande – da fragt man sich schon, wie das möglich ist.

Leider schüttet die UEFA immer noch viel zu wenig Geld aus, verglichen mit den Summen bei den Männern. Irene Fuhrmann erwähnt, dass sie auch die UEFA Pro Lizenz machen konnte, weil die Kosten von der UEAFA ersetzt wurden. Damit könnte sie auch Barcelona oder Bayern München trainieren, ja sogar die Männermannschaft, und allein das sei schon ein riesiger Sprung im Mind Setting einer ganzen Generation, vor allem junger Frauen. Sie freut sich über eine Schlagzeile aus England, dass gerade erst eine Frau (Lydia Bedford) die U18-Männermannschaft Brentford als erste Cheftrainerin übernommen hat, als erste Frau in der Premier-League überhaupt.

Man könnte fragen: Warum erst jetzt? Aber so ist die Zeit! All das sei eben eine langfristige Entwicklung, und noch gebe es nur vereinzelte Beispiele. Das Champions League Finale der Frauen zwischen Barcelona und Wolfsburg im niederländischen Eindhoven sei aber ein tolles Zeichen, wohin die Reise im Frauenfußball gehen könne. Die Verhältnisse im Frauenfußball in Deutschland bringen sie ins Schwärmen, sie lobt den Festcharakter rund um die Spiele und die familiäre Stimmung des Publikums beim Frauenfußball.

Auch im Betreuerstab des Damenteams arbeiten Assistenten und Mitarbeiter. Sie sind nebenbei Lehrer und üben ihre Tätigkeit, wie die Trainerin selbst, vorwiegend aus, weil es Ihnen Spaß macht – das ist die wahre Motivation! Aus Kostengründen werden die Spiele auf digitalem Weg analysiert, früher hätte man dazu Video-Studium gesagt, um die gegnerischen Teams für die Qualifikation analysieren zu können. Flüge zur WM in Australien und Neuseeland 2023 sind daher nicht geplant.

Einig sind wir uns über die teilweise unmenschlichen und unverständlichen Trainerentlassungen der letzten Zeit. Sie meint dazu lakonisch: Das ist halt das Business, verstehen tu ich es auch nicht immer. Zumindest ginge es im Frauenfußball diesbezüglich aber noch besser zu als im vergleichsweise härteren Männer-Geschäft. Einigkeit besteht auch über den großen Unterschied zwischen Männer- und Frauenfußball in der Physis. Irene meint, sie würde es begrüßen, wenn die Mädchen so lange wie möglich mit den Burschen spielen würden. Die Entwicklung wäre dann eine ganz andere, weil man sich an die physischen Gegebenheiten anpassen müsste, was hinsichtlich der körperlichen Möglichkeiten und der Schnelligkeit des Handelns später äußerst hilfreich wäre, wie es ja auch bei Irene Fuhrmann selbst der Fall gewesen war.

Irene Fuhrmann ist nicht nur seit 2020 Teamchefin und UEFA Coach-Mentorin für jüngere Trainerinnen, sie verkörpert auch so etwas wie eine Leuchtturm-Figur als Frau in einer Spitzenfunktion. Als solche wird sie auch gerne zu Veranstaltungen eingeladen, wie erst unlängst zu 4-Game-Changers in Wien – zum Thema Geschlechtergleichheit in Führungspositionen – oder zum LEA-Role Model Empfang bei Bundesministerin Susanne Raab. Weiters engagiert sie sich bei Veranstaltungen für Inklusion im Sport und Gesellschaft.

Am 6. Juli 2022 führte sie als Teamchefin das Frauenteam bei der EM in England im legendären Old Trafford in Manchester gegen Gastgeber England aufs Spielfeld (Endstand: 0:1). Im selben Jahr am 5. Oktober bekam sie dann auch den NIKI als Trainerpersönlichkeit des Jahres verliehen. Zwar war sie hierzu nur aus Schottland zugeschaltet, aber sichtlich sehr gerührt, weil sich ihr gesamtes Team, welches hinter Ihr steht, sich so sehr mitgefreut hatte. Sie selbst empfand das als große Ehre und meinte: Ich mache das mit Leib und Seele. Da sieht man, wie knapp Freud und Leid beisammen liegen: Just in diesem Play Off Spiel am 6. Oktober 2022 gegen die Schottinnen, das nach Verlängerung mit 0:1 verloren ging, entschied sich, dass unser Frauenteam somit leider nicht zur WM nach Australien und Neuseeland fährt.

Beim Thema Natur – ich sehe das selbst auf social media wie Instagram – erlebt man Fuhrmann des Öfteren beim Laufen durch den Wienerwald, dabei kann sie abschalten, hat aber dennoch ein Auge für die Pflanzen und die Bewohner des Waldes: vom Farn bis zum abgestorbenen Baum, vom Feuersalamander bis zum Reh. Dazu meint sie scherzhaft: Wenn‘s mit Trainerin nix mehr ist, werd‘ ich Fotografin! Sie lächelt. Es seien, und das freut sie sichtlich, wunderbare, entspannende Stunden, fast meditativ, die man beim Laufen in der Natur verbringen kann. Und kosten tut es auch nichts, meine ich, besser geht’s nicht!

Jetzt, ohne Trainingsplan, genießt sie das alleine Laufen, Wandern oder Spazierengehen noch mehr, sie brauche das auch für Ihr Wohlbefinden. 2 Tage ohne Sport wäre das Maximum, danach wird’s kritisch und die Laune könnte kippen! Deshalb wäre sie auch mit Brigitte nach Gablitz gezogen, um mehr in der Natur zu sein. Auch im Urlaub, maximal 2 Wochen am Stück, stehe sportliche Aktivität auf dem Tagesplan, dann darf es auch einmal Krafttraining sein. Erst nach einer Woche Urlaub würde sie wirklich zur Ruhe kommen, nicht ständig am Handy Spielergebnisse kontrollieren oder Nachrichten beantworten – besonders gesundheitlich bedingte Auswechslungen eigener Spielerinnen beunruhigen natürlich.

Über Kollegen wie Andreas Herzog, Franz Wohlfahrt, Toni Polster und besonders Herbert Prohaska – wahre Legenden meiner Jugend – meint sie, da würde ich bei Gesprächen sehr viel Zeit brauchen, weil die eine Menge zu erzählen hätten, menschlich toll, auf dem Boden geblieben und wirklich sehr, sehr lustig seien.

Ich kann es nicht lassen, obwohl ich es eigentlich besser wissen sollte, seitdem ich damals als Gelbgurt, goschert wie ich halt nun einmal bin, einen Schwarzgurt-Träger beim Karate-Vollkontakt-Training zum Show-Kampf aufgefordert habe. Was ich damals nicht wusste: Es ist strengstens untersagt, im Karate einen höherrangigen Gurt herauszufordern. Aber nun habe ich wieder getan, ich habe Irene zum Lattenschießen herausgefordert, als Hetz. Sie hat auch gleich zugesagt: Klar, mach ma! Dabei schießt man je dreimal von 11er Punkt auf die Latte, das heißt, man versucht sie zu treffen. Best of Three, wer mehr Treffer erzielt, gewinnt, der Unterlegene zahlt eine gute Falsche Wein. Ich überlasse Ihrer Fantasie, wie das ausgegangen ist, es wird auf ewig ein Geheimnis zwischen mir und Irene leiben!

Ich wünsche Irene Fuhrmann – wie Lisa, meine Tochter, sagt: der Chefin aller fußballspielenden Mädchen und Frauen Österreichs – viel Erfolg mit dem Team und privat viel Gesundheit. Möge ihr diese Empathie und Gelassenheit nicht verloren gehen. Ich wünsche ihr viel Glück bei allen zukünftigen Unternehmungen rund um den Fußball. Besonders viel Glück aber wird sie bei unserem nächsten Zusammentreffen brauchen – Vorsicht, Ironie!