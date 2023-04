Ein Mann, der in die weite Welt zog, um in der Heimat Erfolg zu haben

Ich treffe Niki Neunteufel, wie kann es anders sein, in seinem Lokal, dem Nikodemus in Purkersdorf. Er nennt es liebevoll auch „die Firma“, wobei er seinen Blick durch das noch menschenleere Lokal wandern lässt. Diese Stille ist auch für mich als Gast ungewohnt, kenne ich das Nikodemus doch von einigen Veranstaltungen als belebten Treffpunkt in der Gastronomie und beliebtes Szenelokal für Prominenz wie Musiker und Künstler, aber auch Politiker.

Mir gegenüber sitzt er also: Niki, der Chef des Ganzen hier. Die Augen funkeln, wenn er von seinem Lebenswerk, dem Nikodemus, zu erzählen beginnt. Er ist Feuer und Flamme, er brennt noch immer für das Lokal und das Drumherum. Ob es Events oder die Leute sind, man erkennt: Es taugt ihm noch immer total! Doch beginnen wir seine Geschichte vor 55 Jahren, als er als Franz Neunteufel in Wien geboren wird und später in Purkersdorf mit einer Schwester aufwächst – in einer Gastronomie-Familie, sind doch seine Eltern Franz und Helga Besitzer des Gasthauses „Zum Goldenen Adler“ und seine Tante – die Liesl Langer – führt damals auch ein Gasthaus beim heutigen Stehbeisl in Purkersdorf, damals noch an der B1 gelegen.

Der Goldene Adler ist eines der ältesten Einkehrgasthäuser Niederösterreichs, das Haus existiert seit 1529. Nikis Leben konzentriert sich damals auf diese beiden Gastbetriebe – noch keine Rede von Hauptplatz oder Fußgängerzone. Für einen Jugendlichen war das damals in Purkersdorf natürlich nicht das Mekka der Unterhaltung, typischerweise mit Feuerwehr und Fußball, und so floh Niki nach dem Besuch des Sacré Coeur in Pressbaum, der folgenden Hotelfachschule in Wien (etwas anderes war für das Familienoberhaupt Neunteufel zu dieser Zeit nicht denkbar), nach Bundesheer und einigen Monaten als Rezeptionist im Hotel Intercont in Wien soweit es nur ging ins Ausland. Eigentlich war es sein Wunsch, Tierarzt zu werden, es sollte aber anders kommen.

Mit One Way Ticket ging es mit 19 Jahren nach Los Angeles – weit weg sollte es gehen, quasi auf die andere Seite der Erde nach Kalifornien, dann zu einer Schulfreundin auf Hawaii, wo er in einer Pizzeria und auf einem Whale Watching Boot arbeitete. Später versuchte er sein Glück in Australien, immer noch mit Touristenvisum. Da er keine Aufenthaltsgenehmigung besaß, musste er sich mit niederen Arbeiten durchschlagen. Die Heimreise trat Niki eigentlich nur zum Zwecke der Aufenthaltstitel-Beschaffung bei der Botschaft in Wien an, doch diese Reise sollte sein Leben nachhaltig verändern.

In Österreich ging es also aufs Amt – und wie das halt so ist, dauert das eine halbe Ewigkeit. Diese Zeit musste der junge Neunteufel nutzen. Purkersdorf hatte sein Erscheinungsbild zu diesem Zeitpunkt schon verändert. Nicht nur gab es jetzt ein Lokal, wo man hingehen konnte, das Shakespeare Pub, nein, auch die Hauptverkehrsader B1 war vor dem Gasthaus verschwunden und eine Fußgängerzone war entstanden. Damit kehrte zwar Ruhe ein, die Laufkundschaft fand nun aber nicht mehr den Weg in den Goldenen Adler. Nichts war es mehr mit Dieselmotoren, die einen beim Warten vor dem Bahnschranken direkt vor dem Gasthaus verqualmten, keine Schweine wurden mehr bei der Verwandtschaft gegenüber, beim Fleischer des Vertrauens, martialisch coram publico geschlachtet – optisch und geruchstechnisch jeden Freitag ein highlight, aber so war das damals halt gewesen.

Das alles geschah an einem wahrlich geschichtsträchtigen Ort. Das Haus gegenüber dem Nikodemus diente als Poststation, hier kamen Reisende aus Wien mit Kutschen vorbei, die Pferde wurden getauscht und es ging weiter über den Riederberg nach Linz oder Salzburg. Die Stallungen befanden sich hinter dem Nikodemus im heutigen Gesundheitszentrum – für uns wohl kaum vorstellbar! Unweit des heutigen Eingangs ins Nikodemus verabschiedete sich am 25. April 1785 Vater Leopold Mozart von seinem Sohn Wolfgang Amadeus nach einem gemeinsamen Mittagessen im Goldenen Adler, sie sollten einander nie mehr wiedersehen.

Niki Neunteufel bei Schneckenstein Foto: Lukeneder

Aber zurück zu Niki: Jetzt zarte 22 Jahre alt, war in ihm der Tatendrang erwacht. Man müsste doch etwas machen können, um die jetzt leblose Zone zu reanimieren. Neben der Arbeit im Gasthaus der Eltern kamen dem jungen Niki also so manche Flausen in den Kopf. Und dabei halfen ihm seine Freunde, das Brüderpaar Thomas und Peter Zwingelberger. Die Idee war geboren, samstags um 11:00 Uhr in der Fußgängerzone kulturelle Veranstaltungen mit freiem Eintritt stattfinden zu lassen. Allerorts wurden Künstler rekrutiert, ob in der Kärntnerstraße in Wien oder in irgendwelchen Lokalen, die Hauptsache war, dass das Leben nach Purkersdorf zurückkam.

Dieses Vorhaben war vor allem von Einsatz und Leidenschaft geprägt, aber sicher nicht von Geld – das war nicht vorhanden. Kein Geld, keine Tonanlage, aber jede Menge Lust auf Unterhaltung! Wie es der Zufall so wollte, saß eines Tages der damals schon sehr erfolgreiche Wolfgang Ambros im elterlichen Gasthaus – 15 Jahre älter als Niki, aber genau auf derselben Linie. Wolfgang war ja als Kind geradezu im Goldenen Adler aufgewachsen, waren seine Eltern doch Lehrer in Purkersdorf. Er kannte also jeden und alle kannten ihn. In Australien war eine Ambros-Kassette für Niki die einzige Verbindungsschnur in die Heimat gewesen, und jetzt war er plötzlich höchstpersönlich da. Aus Interesse fragte Ambros, was die jungen Leute da auf dem neuen Platz vor dem Gasthaus vorhätten.

Niki hatte großen Respekt vor dem erfolgreichen Künstler, der damals schon ein Megastar war, aber nach einem kurzen „Geh gack Dich nicht an, der is ja bei uns fast aufgewachsen im Gasthaus“, fasste er all seinem Mut zusammen. Und so sollte es kommen, dass Wolfgang Ambros, zweifellos die echte und wahre Nr. 1 vom Wienerwald, im September 1989 vor seiner Österreich-Deutschland-Tour ein Probe-Konzert in Purkersdorf gab: die Geburtsstunde des Purkersdorfer Open Air! Gleichzeitig war das auch das erste Heimatkonzert von Wolfgang. Ohne jede Bewerbung – die Ihnen vom Ambros-Manager untersagt worden war –, also ohne Plakate und nur durch Mundpropaganda, kamen da gleich einmal 700-1000 Leute, ein echter Wahnsinn! Zu diesem Zeitpunkt war auch etwas anderes Großartiges entstanden: die bis heute andauernde Freundschaft von Niki und Wolfgang, einer Art großem Bruder, wie ihn Niki auch gerne bezeichnet.

Niki hatte nun Blut geleckt und durfte in weiterer Folge als „Mädchen für alles“ bei einer Ambros-Tournee Boxen durch die Gegend schleppen und Kaffee machen. Durch diese spannende Zeit geprägt, strebte Niki jetzt auch nicht mehr so sehr nach Australien. Natürlich zog man da auch diverse Male in Wien um die Häuser, so auch in das damals ultrahippe und trendige Lokal „Wiener“ in der Hermanngasse – ein Szenelokal für die österreichischen Popgrößen wie Wolfgang Ambros, Reinhard Fendrich, Andi Baum oder Boris Bukowski, und dazwischen fand sich der junge Niki Neunteufel.

Wolfgang und Niki schmiedeten den Plan, ein ähnliches Musikerlokal in Purkersdorf zu etablieren. Die einhellige Meinung der beiden: „Sowas brauchma, a Musikerlokal!“ Gesagt, getan, wurden sie bei Nikis Vater vorstellig, der über die „deppatn Baum“ zwar lachte, ihnen aber den hinteren Bereich des Goldenen Adlers – den damaligen Ballsaal, der sonst nur für Feuerwehrfeste und Ähnliches genutzt wurde – als Veranstaltungszimmer zusagte. Der erste Schritt war somit getan. Dieser Bereich, das heutige Lokal, hatte damals weder Ausgang noch Wintergarten und auch keinen Gastgarten.

Dort sollten dann also Wolfgang Ambros und der befreundete Wilfried auftreten. So weit, so gut! Im April 1990 war man schon nahe der Eröffnung, lediglich ein Name für das Lokal war noch nicht in Sicht. Ideen wie „Sanatorium Purkersdorf“ wurden Gott sei Dank wieder verworfen. Niki wollte auch unbedingt einen Bezug zu seinem Namen herstellen, aber „Niki’s“, „Das Niki“ oder Ähnliches gab es damals schon zuhauf. Ein schicksalhafter Besuch bei Wilfried in der Pfalzau bei Pressbaum sollte die Wende bringen. Das Gespann Wolfgang Ambros und Niki Neunteufel war gerade auf dem Weg zu Wilfrieds Haus, als sie durch die Nikodemusgasse fuhren, wobei Wolfgang der Name sofort ins Auge stach. Nach einigen Gläsern wurde dann einstimmig beschlossen: „Nikodemus, des is doch a supa Name fürs Lokal!” Das Kind hatte also einen Namen! Und am 29. Mai 1990 war es dann soweit, das Nikodemus wurde mit vielen Prominenten feierlich eröffnet. Bald darauf, im Sommer 1990, gab es im Nikodemus schon ein erstes Kanzlerfest mit Bundeskanzler Franz Vranitzky und wichtigen Gästen und jeden Dienstag einen Kanzlerstammtisch nach den Tennismatches.

Das Lokal hat bis heute schon so einiges erlebt und gar illustre Gäste gesehen. Zuerst noch von vielen Stammgästen des Goldenen Adlers als ganz wilde Hütte mit dubiosen Gästen angesehen, wo man wohl aufpassen müsste, hat sich die Aufregung dann doch schnell gelegt. Nahezu alle bekannten Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, Sport und Politik waren schon zu Gast bei Niki im Nikodemus. Bei einer Geschichte allerdings bekomme ich jetzt noch Gänsehaut, bestärkt durch die lebhafte Erzählung von Niki: Im Jahr 1998 feierte Rudi Dolezal im Nikodemus seinen 40. Geburtstag, machte allerdings aus den Besuchern und der zu erwartenden Überraschungsband bis zuletzt ein Geheimnis.

So geschah es, dass das Nikodemus in Schwarz verhüllt und die Bühne aufgebaut wurde, in Erwartung einer deutschen Band als mögliche Stargäste. Als dann 40 Securities aufmarschierten und sich angesagte Musiker bloß als Gastmusiker zu erkennen gaben, war die Ungewissheit umso größer. Das Who-is-Who der Szene aus dem In- und Ausland wartete gespannt, und dann, um 17:00 Uhr, der Knaller: Brian May und Roger Taylor betreten vor total verblüfftem Publikum die Bühne für eine Session, nur zu Ehren von Rudi Dolezal – na bum! Niki ist fassungslos, was da abgeht, Rudi ist glückselig und schwebt geradezu durchs Lokal.

Niki möchte unbedingt festhalten, dass er für alle Gäste gleich gerne da ist: für Entscheidungsträger, für Promis und für „normale“ Gäste. Für eben diese organisiert er seine aktuellen Megaveranstaltungen und Open-Air-Konzerte. Höhepunkte waren da sicherlich Bonnie Tyler 2014, José Feliciano 2015, Kim Wilde 2016, die Reunion von Wolfgang Ambros und Rainhard Fendrich 2021, das FALCO Tribute Concert sowie Ambros und Wir 4 im Jahr 2022. Den persönlichen Geschmack von Niki trafen insbesondere die Konzerte von Kool & the Gang 2006 und Earth Wind and Fire 2018 in Purkersdorf. Die Gipsy Kings und Gert Steinbäcker sind 2023 die tollen Main-Events am Purkersdorfer Hauptplatz, und das bei freiem Eintritt! Wo bitte gibt’s das sonst noch?

Und dann gibt’s da noch ein wahres Herzensprojekt: das Mitmachen bei der Seitenblicke-Night-Tour für Licht ins Dunkel, welche er auch in seinem Lokal veranstaltet. Zuerst – nach eigener Aussage – noch sehr naiv veranstaltet, wurden daraus später höchst professionelle Spendengalas. 2002 war die erste in einer langen Reihe, dabei sind bis heute bei über 50 Galas und Sport-Veranstaltungen an die 1 Million Euro an Spenden gesammelt worden. Motto: Spende für einen guten Zweck, lass Dich von einem Promi bedienen und verbring einen schönen Abend.

Ganz nebenbei war er auch nahe am Geschehen, als 1997 in Purkersdorf Musikgeschichte geschrieben wurde: Austria 3 spielte das erste Konzert im Stadtsaal von Purkersdorf – Wolfgang Ambros, Reinhard Fendrich und der leider viel zu früh verstorbene Georg Danzer.

Das Lokal ist für Niki nicht nur Beruf, es ist Berufung. Es geht ihm um Emotionen, auch bei Events und Veranstaltungen. Manchmal seien das wahre Sternstunden, meint er, und fügt hinzu, dass im das aber nicht immer gelänge. Ein volles Haus ist für Ihn wie ein Theaterstück in mehreren Akten. Wenn allerdings der Vorhang fällt, gibt es da noch den privaten, den nachdenklichen Niki. Ich hatte das Glück, auch diesen kennenlernen zu dürfen.

Richtig glücklich erscheint er mir, wenn er von seiner Frau Brigitte spricht. Er lobt sie in höchsten Tönen und sieht in Ihr seine Lebensretterin vor jetzt über 27 Jahren. Damals schlug er eine neue Richtung ein und änderte sein Leben. Der Zufall wollte es so, was sie doch rein zufällig in Purkersdorf zu Besuch bei Ihren Eltern, besuchte an einem Abend auch das Nikodemus und wollte dann wieder nach Amerika zurückkehren – so kann man sich täuschen!

Gemeinsam veranstalteten sie von 1997 bis 2002 auch in den USA viele Koch-Events, wie in New York, wo sie zu dieser Zeit auch einige Monate pro Jahr lebten. Den liebenden Opa hört man aus jedem Wort, wenn er von Enkeltochter Anna und Enkelsohn Nicklas spricht. Im heutigen Beverly Hills von Wien (Zitat Fendrich) hat er sich seine Privatsphäre behalten. Zu seinen besten Freunden, und mit diesem Begriff ist er sehr vorsichtig, zählt er auch heute noch Wolfgang Ambros und Erwin Kiennast, aber ebenso einen weiteren frühen Wegbegleiter: Karl Schlögl, 1989 frisch gebackener Bürgermeister von Purkersdorf. Gemeinsam mit anderen haben Sie es geschafft, eine Kultur- und Schulstadt Purkersdorf zu etablieren.

Niki wie er leibt du lebt: herzlich und weltoffen. Ich wünsche Niki Neunteufel und seinem Nikodemus-Team bei allen zukünftigen Plänen, den Veranstaltungen und Open-Air-Konzerten viel Erfolg und dem privaten Niki Gesundheit und viel Zeit mit seiner Familie, besonders mit seinen Enkelkindern!