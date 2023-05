Ein Niederösterreicher mit Leib und Seele: Erwin Pröll

Ich treffe Erwin Pröll in seinem Wiener Innenstadtbüro im Palais Niederösterreich, Herrengasse 1, dem Sitz der Dachorganisation Kultur.Region.Niederösterreich für kulturelle Einrichtungen in Niederösterreich. Erwin Pröll ist seines Zeichens ehrenamtlicher Aufsichtsratsvorsitzender dieser Organisation, die der Konzeption, Planung, Organisation und Umsetzung professioneller und qualitätsvoller Kulturarbeit im Bundesland Niederösterreich gewidmet ist.

Erwin Pröll empfängt mich äußerst freundlich und gut gelaunt. Nach einem „Na circa 1 Stunde hamma, glaub ich“ darf ich im toll eingerichteten Büro in der formschönen Ledersitzecke Platz nehmen. Es kann los gehen! Aus dem Interview wird aber dann ein formloses Gespräch über Gott und die Welt, während die Zeit nur so galoppiert. Ich darf ihm zu Beginn des Gesprächs mein Buch „Natur und Wissen – Wunderland Niederösterreich“ überreichen. Er zeigt sich begeistert, ist hellwach und sehr interessiert an meiner Arbeit als Paläontologe in Niederösterreichs Alpen.

Ich darf ihm auch kurz mein neues Projekt „Drilling into the Earth´s History“ zum Thema einer globalen Klimakatastrophe der Triaszeit vorstellen. Die internationale Forschung im Rahmen dieses Klimaprojektes wird vom Land Niederösterreich, den Freunden des Naturhistorischen Museums Wien, der Naturkundlichen Gesellschaft Mostviertel sowie den Marktgemeinden Lunz am See und Gaming über drei Jahre kofinanziert.

Mir gegenüber sitzt er also, Erwin Pröll, oder um es genauer zu sagen: Landeshauptmann a.D. Dipl. Ing. Dr. Erwin Pröll. Und man kann sagen, was man will, der Mann hat etwas. Er wirkt von Beginn an fokussiert und offen für meine Fragen. Ich entscheide mich gegen eine starre Abhandlung seiner ganzen politischen Ämter und des imposanten beruflichen Werdegangs – dies ist ohnehin vielfach aus Büchern und anderen Medien bekannt. Mich interessiert vielmehr der Mensch Erwin Pröll hinter der Fassade, die aus hunderten Auftritten in TV und Radio bekannt ist. Wie tickt er, was treibt Ihn an und was sind seine zukünftigen Pläne und Perspektiven?

Das Gespräch nimmt eine andere Richtung, als ich auf seinem Fensterbrett fossile Schnecken aus Stetten im Korneuburger Becken entdecke – eine schöne Gesteinsstufe mit Turritellen aus Sanden, die vor rund 17 Millionen Jahren abgelagert wurden. Schon schweifen wir ab in die Erdgeschichte Niederösterreichs. Pröll mustert mich nach ein paar Worten und nach einem Kompliment unter Lachen in meine Richtung: „Ich sag Ihnen was, sie san sicha ka Gretzn, wie viele andere, die schon dagesessen sind!“ So starten wir nun erheitert und wohl gelaunt, das Eis ist gebrochen, in unser launiges Gespräch.

Gleich eine Reihe von Fügungen und wichtigen Personen waren mit entscheidend, dass der junge Pröll einen derartigen Werdegang hinlegte. Eine wichtige Phase seines Lebens war gegen Ende seines Studiums an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien. Er musste, war doch das erste Kind mit seiner späteren Frau Elisabeth „Sissi“ auf dem Weg, Geld verdienen. So hatte er eigentlich schon der Raiffeisen Gruppe in der Steiermark für eine Anstellung zugesagt. Allein, das Schicksal wollte es anders, oder ein Freund aus dem Studentenheim, ganz wie man will.

Er hatte ihn eines Abends zum Besuch eines Vortrages des damaligen Bauernbund-Direktors und seines späteren Förderer Sixtus Lanner überredet. Nach einigen Wochen konnte ihn Lanner überzeugen, zu ihm ins Team zu kommen – so schlitterte er in die Politik. Die engagierte Arbeit Prölls entging auch dem damaligen niederösterreichischen Landeshauptmann Andreas Maurer nicht und ebenso dem damaligen Bundeskanzler Bruno Kreisky, der ihn einst in einem Aufzug traf und „Na, Herr Kollege, bereitens wieder a Bauerndemonstration vor?“ entgegen schmetterte.

Maurer wollte Pröll jedenfalls in seiner Regierung als Landesrat haben und sprach zu Pröll: „Du gehst jetzt ham zu Deiner Frau und frogst sie!“ So ergab es sich, dass er nach der Zustimmung von Gattin Elisabeth – damals hatte das Paar schon 2 Kinder – das Amt antrat. Unter dem nachfolgenden LH Siegfried Ludwig stieg Pröll nochmals auf und hatte gleich mehrere Funktionen inne. Er war Finanz-, Umwelt- und Raumordnungslandesrat im Kabinett Ludwig und dazu noch Landeshauptmann-Stellvertreter. Nach Ludwigs Abgang 1992 war Erwin Pröll, im Alter von 45 Jahren, dessen logischer Nachfolger als neuer Landeshauptmann von Niederösterreich.

In einem kurzen Gespräch über meine Tätigkeit als Paläontologe in Niederösterreich erzählt mir Pröll über seinen jugendlichen Wunsch, Geologie zu studieren – bekanntlich sind ihm dann ja anderweitige Interessen in die Quere gekommen! Wir kommen überein, dass beide Berufe interessant sind, nur in anderer Weise und in ganz unterschiedlichen Bereichen. Man könnte fragen: Was wiegt schwerer, die Last von Steinen oder die Verantwortung für Millionen von Menschen in Niederösterreich? Er hält aber fest, dass Geologie und Klimatologie etwas ganz Tolles und Wesentliches – auch für den Weg in die Zukunft – seien und eine enorme Notwendigkeit bestünde, sich damit auseinanderzusetzen. Diese Sichtweise wurde sicher auch geprägt, als der junge Pröll am bäuerlichen Anwesen seiner Eltern Josef und Theresia in Radlbrunn aufwuchs und auf dem Feld und im Weinberg die herannahenden Gewitter und gewaltigen Hagelstürme miterlebte.

Ein entscheidender Punkt ist für Pröll die geografische Örtlichkeit der Geburt. In welches Setting und wo man hineingeboren wird, erachtet er als sehr wesentlich für den weiteren Lebensweg. Vom ersten Tag an sei er in die Natur hineingelegt worden, und so habe er Schritt für Schritt gelernt, mit der Natur zu leben, mit all den Höhen und Tiefen, die die Natur den Menschen entgegenbringt. So habe er zunächst einmal gelernt, mit der Natur umzugehen. Immerhin war es im Hause Pröll, einem gemischt landwirtschaftlichen Betrieb, eine Selbstverständlichkeit, dass auch die Kinder mit aufs Feld oder in die Weingärten kommen mussten und dort Erfolg und Misserfolg erleben konnten – all die Ängste und auch die schönen Dinge, die die Natur mit sich bringt, wenn man als Bauer seine Werkstatt eben unter freiem Himmel hat.

Eindrücklich beschreibt er das Bangen, wenn Gewitter übers Land zogen, was man als Kind natürlich viel intensiver verspüre als ein Erwachsener, der schon gelernt hat, mit der Unbill der Natur und des Wetters umzugehen. Auch die schönen Seiten, wie die Ernte auf dem Getreidefeld oder im Weingarten, prägten das Heranwachsen. Später, beim Studium an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien, konnte er sein Interesse an der Entstehung des Klimas und seiner Bedeutung für das menschliche Leben und Überleben weiter vertiefen. So habe die Natur ihn und sein Schaffen zeitlebens geprägt. Das Leben am bäuerlichen Betrieb habe ihn auch gelehrt, wie wichtig es ist, mit der Natur und der Umwelt sorgsam umzugehen, damit auch die nächsten Generationen eine Existenzgrundlage haben.

Das nachhaltige Denken hat sich dann später auch in seiner politischen Arbeit niedergeschlagen. Sämtliche Erlebnisse im elterlichen Betrieb – wenn Hagelunwetter die Kulturen vernichteten oder lange Trockenperioden die Ernte gefährdeten – waren tiefe Einschnitte und haben sein politisches Wirken geprägt. Das bringt ihn zu gegenwärtigen Ereignissen wie dem Tornado vom 6. Mai 2023 in Ziersdorf, unweit von Prölls Wohnort Radlbrunn. Windhosen habe es schon immer gegeben, aber echte Tornados seien dann doch ein Naturereignis anderer Intensität und Dimension.

Dies seien deutliche Anzeichen des Klimawandels, der auch unser tägliches Leben beeinflusse und präge. Der Mensch müsse sich in den natürlichen Kreislauf einklinken und nicht – mit allem technischen Fortschritt – gegen die Natur ankämpfen. Der Kreislauf der Natur bedeute für den Menschen eben nicht immer nur Erfolg. Dies wurde ebenso thematisiert, als wir im Gespräch auf meinen einzigen, heuer leider wieder abgefrorenen, Marillenbaum im Garten kamen, der auch das Titelbild meines Buches „Natur und Wissen“ ziert.

Auf dem traditionellen landwirtschaftlichen Bauernhof, auf dem Pröll aufwuchs, wurde Tierzucht mit Schweinen, Kühen, Hühnern und Pferden betrieben. Dazu gab es Ackerbau und auch Weinbau. In Letzterem, der heute von einem Neffen betrieben wird, merke man aber auch schon die klimatologischen Veränderungen. Über Jahrzehnte wurde Grüner Veltliner angebaut, heute überlege man, ob man angesichts der veränderten Gegebenheiten mit steigenden Temperaturen zum Anbau von Rotwein wechseln sollte – und das, wie er betont, sogar im kleinem Radlbrunn. Selbst hier merke man schon klimatologische Änderungen.

Erwin Pröll mit fossilen Schnecken aus dem Weinviertel Foto: Lukeneder

Beim Thema „Tiere“, insbesondere seinen Pferden, wird Pröll nachdenklich – ja geradezu sentimental, möchte man meinen. Geschah es doch bei einem Unfall mit 6 Jahren, dass ihn ein Pferdefuhrwerk überrollte. Just in diesem Gespann befand sich auch sein Lieblingspferd, das schicksalshaft noch Schlimmeres verhinderte, wie er erzählt. Er bezeichnet die Pferde und Ziegen als Spielkameraden und Freunde, mit denen er in seiner Kindheit zusammengelebt hat. Als Kind habe er große Trauer empfunden, die er auch jetzt noch nachvollziehen könne, wenn Tiere starben – zum einen altersbedingt, zum anderen, wenn – gerade zur Osterzeit – Ziegen, „kloane, herzige Goassl“, als Nahrungsquelle benötigt wurden.

Desgleichen habe sich auch seine Liebe zu Hunden entwickelt, sei er doch ein unglaublicher Hundeliebhaber. Eine der traurigsten Tage im Umgang mit Tieren sei der Tod seines geliebten Hundes gewesen. Der letzte Hund der Prölls, ein Bayerischer Gebirgsschweißhund namens Tobi, wurde 17 Jahre alt und der Abschied fiel dementsprechend schwer, war aber in letzter Instanz eine Erlösung für den schon leidenden Althund. Jedenfalls sei er schon immer innig mit den Tieren in seinem Leben verbunden gewesen. Er und sine Frau haben jetzt das Glück, dass einer der Söhne einen Magyar Vizsla hat, den die Prölls von Zeit zu Zeit auf Sommerfrische beherbergen dürfen.

Prölls Emotion und Empathie sind seines Erachtens untrennbar mit dem gewachsenen Umgang mit Tieren aus seiner Kindheit verwoben. Seiner Meinung nach seien Menschen, die Tiere ins Herz schließen können, auch fähig, Menschen in Ihr Herz zu schließen. Er sei eher ein Hundemensch, habe aber auch gelernt, mit verspielten Katzen zu leben – auch durch seine Kindheit mit Katzen als Spielkameraden geprägt.

Über die Frage der persönlichen Heizstrategie der Zukunft kommen wir dann auch auf das heikle Thema Fracking zu sprechen, also die Gasgewinnung mittels Aufbrechens des Gesteins in großer Tiefe. Diese Methode ist ja seit Jahren ebenso für Niederösterreich im Gespräch. Pröll meint, es habe dazu in seiner Zeit als Landeshauptmann lange Gespräche mit der OMV gegeben und man habe sich damals entschieden, diesen Weg der Gasgewinnung nicht zu beschreiten. Er erwähnt aber auch den technischen Fortschritt in dieser Frage von vor zehn Jahren zu heute, er könne daher nicht beurteilen, ob und in welcher Weise die Technologie von heute die Entscheidung von damals beeinflussen würde.

Auf die Frage, ob er immer noch der Chefkoch der Milchsuppe und des Sterzes sei – wie in seiner Kindheit, als der junge Erwin abends nach getaner Feldarbeit von seiner Mutter am elterlichen Esstisch mit der Zubereitung auch für die Taglöhner beauftragt wurde – oder ob sich das Portfolio seiner Kochkünste seither erweitert habe, muss er lächeln. Er habe seine diesbezüglichen Fähigkeiten seit seinem Eintritt in den Ruhestand im Schatten seiner Frau Sissi verbessern können, seine Liebe zum Kochen entdeckt und sei seit Neuestem zum hauptamtlichen Hobby-Grillmeister avanciert.

Er bezeichnet sich als angelernten Assistenten seiner Frau, habe großen Spaß daran zu grillen, ob Gemüse oder Fleisch, und sei zusammen mit seiner Frau jetzt auch begeisterter Besitzer und Betreiber zweier Hochbeete. Er bezeichnet dies als Rückkehr zu seinen bäuerlichen Wurzeln, wenn auch in kleinerem Rahmen. Stolz berichtet er von der kürzlichen Spinaternte aus den Hochbeeten, die ihm große Freude bereitet hat. Solche Interessen glaube ihm zwar fast niemand in seinem Umfeld, zeigen sie doch einen völlig anderen Pröll als zu politisch aktiven Zeiten, und doch mache es ihm großen Spaß.

Beim Thema, ob er süßes oder saures Essen bevorzuge, erlaube ich mir ironisch die Frage, was Ihn so richtig sauer mache. Sauer mache ihn, wenn Menschen unehrlich und unredlich seien. Doch er habe ein Sensorium entwickelt, geschult über Jahrzehnte in der Politik, relativ rasch die Natur und den wahren Kern eines Menschen einschätzen zu können. Er meint aber auch, die wahre Ehrlichkeit von Menschen erst jetzt richtig kennenzulernen, da jeder und jede wisse: Jetzt, im Ruhestand, kann man nichts mehr von ihm haben. Jene Mitmenschen also, die heute zu ihm und seiner Frau nett und freundlich sind, seien aus innerem Antrieb authentisch und nett.

Er bezeichnet es als schönes Aha-Erlebnis, welcher Respekt und welche Anerkennung und Dankbarkeit ihm und seiner Frau gegenwärtig entgegengebracht werden. Es ist ihm wichtig, hierfür ein konkretes Ereignis als Beispiel zu nennen. So sei er kürzlich mit Hund Alma morgens spazieren gegangen, als er auf zwei walkende Frauen traf – eine Radlbrunnerin, die andere ihm unbekannt.

Diese unbekannte Frau meinte aber, sie dürfe jetzt endlich einmal in ihrem Leben ihren Lebensretter kennenlernen. Verdutzt fragte Pröll, wie das käme, und staunte ob der Ausführungen der Frau: Als sie 50 Jahre alt war, sei sie von Ihrem Betrieb gekündigt worden, und Pröll habe ihr in seiner Funktion als Landeshauptmann eine neue Arbeit im Land, in der Wohnbauförderungsabteilung, verschafft. Sie werde ihm das ihr ganzes Leben lang nicht vergessen. – Das seien die Momente, die Ihn berühren und wirklich schön sind.

Es seien, und das freut ihn sichtlich, auch im gesamten politischen Netzwerk – über ideologische Grenzen hinweg – Freundschaften entstanden, die auch die Pensionierung überdauerten – egal ob Mitstreiter oder politischer Kontrahent, aber auch im kulturellen Bereich. Besonders erwähnt er die freundschaftliche Beziehung zu Wiens Bürgermeister a.D. Dr. Michael Häupl, SPÖ – zwar ohnedies weithin bekannt, aber falls es jemand doch noch nicht wissen sollte! Das sei wunderschön und mache ihm große Freude.

Im Blick zurück verspüre er zudem große Dankbarkeit für seine politische Laufbahn, auch wenn manche Herausforderungen oder Rückschläge zu überwinden waren. Er meint, er und seine Frau hätten doch richtige Freunde, die er nur an mehreren Händen abzählen könne, was ihn sehr stolz mache. Zu meiner Frage, ob er aktuell noch bei 77 Ehrenbürgerschaften stünde, meint er schmunzelnd, dass er nach St. Pölten nun auch noch in Stratzing, Fischamend und Mariazell Ehrenbürger geworden sei.

Beim Thema Sport kommen wir auf seinen Lieblingssport zu sprechen, den er aktiv ausübt – wobei ich anmerke, er habe schon „feste Brezn“ beim Radfahren hingelegt! Er fahre trotz seiner schweren Unfälle in den Jahren 2017 und 2018 selbstverständlich weiterhin mit dem Rad und drehe – wenn möglich – ein paarmal pro Woche seine Runden im Weinviertel. Jedenfalls hatte er dabei großes Glück, stürzte er doch am 5. August 2017 auf einer Radtour von Radlbrunn durch das Kamptal und den Manhartsberg – mal eben 60 Kilometer – auf dem Heimweg schwer und brach sich Beckenknochen und Schambein.

Das kann einen Pröll aber nicht aufhalten! Viel schwerwiegender war dann jedoch der zweite Sturz im Rahmen eines Legenden-Rennes der Wachauer Radtage bei Maria Langegg am 14. Juli 2018. Hier kam er auf nasser Fahrbahn durch einen Reifenplatzer zu Sturz und nur der Helm verhinderte das Schlimmste. Er brach sich einige Rippen, erlitt schmerzhafte Prellungen und trug heftige Schürfwunden davon.

Ich wünsche Erwin Pröll und seiner Frau Elisabeth viel Gesundheit. Erwin Pröll selbst wünsche ich Freude bei seinen neuen Hobbys, dem Grillen und dem Gärtnern, Umsicht beim Radfahren und weiterhin so einen offenen und regen Geist, wie er bei unserem Gespräch allgegenwärtig war.