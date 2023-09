Fußball-Legende und Schmähbruder, mei schena Bua: Toni Polster

Wo er auch gespielt hat, war er stets der Publikumsliebling und erfolgreichste Torschütze. Auch heute, 30 Jahre nach seinen Toren als Stürmer an den unterschiedlichen Stationen, wird er in Sevilla und Köln noch kultartig verehrt.

Schier unglaubliche Statistiken belegen seine Stellung als internationaler Toptorjäger. Er hat aber nie seine Wurzeln bei seinen Eltern in Wien vergessen. Heute gibt er sein Wissen als Trainer und Legende an der Seitenlinie weiter. Ein Austria Wien-Urgestein mit dem Drang in die weite Fußballwelt. Von Fußball und Tennis über Essen und Trinken – Einblicke in das Leben einer wahren Fußballikone Österreichs.

Von Kindheit und Jugend an habe ich als begeisterter Kicker die Tore von Toni Polster via TV verfolgt. Fixtermine waren immer die Zusammenfassungen der Deutschen Bundesliga in RAN, der damaligen Fußballsendung auf SAT 1. Gebannt sind wir als Jungkicker vor den Bildschirmen gesessen und haben gewartet, bis Toni Polster für den 1. FC Köln oder Andi Herzog für Werder Bremen an der Reihe waren.

All diese Eindrücke, die entscheidenden Tore oder Pässe in den WM-Qualifikationen 1989 und 1997 sowie beide WM-Teilnahmen führen dazu, dass man glaubt, die verehrten Fußballer aus dem TV auch wirklich zu kennen. Dem ist natürlich nicht so. Und plötzlich, durch einen Zufall namens „Natur und Wissen – VIP“, bietet sich die Möglichkeit, einen meiner Fußballhelden aus der Jugend ganz persönlich kennen zu lernen.

Dementsprechend angespannt bin ich zu unserem Treffen auf dem Platz des SC Wiener Viktoria in Wien Meidling gefahren. Und ja, ich bin diesmal – um ja nicht zu spät zu kommen – schon 45 Minuten vor 16:00 Uhr am Treffpunkt. Toni Polster ist bei Viktoria seit nunmehr 13 Jahren Trainer und hat im Anschluss an unser Gespräch dort noch ein Training mit der Kampfmannschaft.

Ich warte also und dann fährt er vor – schon von weitem sehe ich die grauen Haare. Er ist also wirklich gekommen, bis zuletzt hatte ich im Hinterkopf, es könne sich womöglich auch um einen Scherz gehandelt haben – im E-Mail-Verkehr weiß man das ja nie!

Vom ersten „Hallo, servas“ an reden dann aber eher zwei Kicker miteinander denn ein Fan mit einer Fußballlegende. Wir ziehen uns in sein Büro am Trainingsgelände zurück, wo es deutlich ruhiger ist als im Freien neben dem Spielfeld.

Zum Gespräch darf ich heute also Toni Doppelpack Polster (59) in meiner Serie Natur und Wissen – VIP begrüßen, vielmehr darf ich bei ihm am Platz der Wiener Viktoria zu Gast sein. Ich darf ihm zu Beginn traditionell zwei meiner signierten Bücher, diesmal „Abenteuer Dolomiten – Spannende Forschung 3000 Meter über dem Meer“ und „Natur und Wissen – Wunderland Niederösterreich“, überreichen.

Er bedankt sich herzlich, liest sich die Widmungstexte aufmerksam durch, blickt auf und meint: „Super Leibchen übrigens!“. Ich habe mir ja als Einstiegs-Scherz ein Leibchen mit der Aufschrift „Für die Ewigkeit – 44 Tore – Toni Polster“ gekauft und übergestreift (erhältlich bei Toni Shirts). Die magische Zahl 44 (eigentlich müssten es 47 Tore sein) bezieht sich dabei auf die bis heute unübertroffene Bestmarke an Toren für das österreichische Fußballnationalteam. Marko Arnautović ist ihm zwar mit 36 Toren dicht auf den Fersen, hat dafür aber um einiges mehr an Teamspielen Zeit, um diese Zahl noch zu erreichen – schauen wir mal… Toni meint jedenfalls locker, Rekorde seien dazu da, dass einmal jemand anderer kommt, um sie zu brechen.

Wir sitzen in der Zwischenzeit in seinem Viktoria-Trainerbüro und plaudern über seine jungen Jahre und den Anfang seiner Fußballkarriere in den jungen Teams der Wiener Austria. Sein Vater – selbst begeisterter Kicker (damals Staatsliga), Bundesligaschiedsrichter und Trainer – war ja damals zum Jugend-Trainer bei der Wiener Austria gegangen und der meinte: Kann der Bua was? Worauf Tonis Vater erwiderte: Na schau dirn amoi an! Vater Polster hat Tonis Beidbeinigkeit forciert und noch gemeint „Hoffentlich spielt der Bua besser wie ich“. Der Rest ist, wie Toni meint, Geschichte.

Die Basis für einen technisch ausgezeichneten Stürmer hat er sich in den Spielkäfigen und Höfen von Favoritner Gemeindebauten geholt, wie so viele andere erstklassige Fußballer auch. Er besuchte mit seinem Vater unzählige Fußballmatches von verschiedensten Vereinen im Raum Wien, natürlich auch die der Wiener Austria. Die Frage kam auf, ob Toni bei einem Verein spielen wolle – mit echten Dressen und auf guten Plätzen. Darauf antwortete der junge Toni: Ja, Papa, das ist mein Lebensinhalt!

So hat ihn Vater Polster dann bei der Wiener Austria angemeldet, weil ihm die Jungendarbeit dort am besten geeignet erschien. 1973 hatte er sein erstes Probetraining und sie haben ihn auch sofort behalten. So durchlief er alle Jugendmannschaften der Wiener Austria. Mit 17 Jahren war er dann schon zweimal Torschützenkönig in der U-21 – eine tolle Sache, waren doch die U-21 Spiele die Vorspiele zur ersten Kampfmannschaft. So befand man sich auch schon im Fokus des A-Team-Trainers. Und zusätzlich waren da auch schon bis zu 3000 Zuschauer anwesend, als zusätzliche Motivation sozusagen.

Er meint, er sei zu dieser Zeit bereits groß und kräftig gewachsen gewesen, aber eben auch fußballerisch sehr gut am Ball, was bei der Austria ja immer schon sehr wichtig war. Sein Spiel war auf Technik und Körperlichkeit aufgebaut. Als zweimaliger Torschützenkönig wurde er dann 1982 ein halbes Jahr an den Simmeringer SC verliehen, wo er seine enorme Torquote mit 8 Toren in 13 Spielen ebenfalls halten konnte. Simmering hat er übrigens mit seinen Toren in die 1. Liga geschossen.

Er wurde dann auch umgehend zurückgeholt und war unter anderem mit Petkov, Tsvetkov, Steinkogler und Drabits im Kader. Einige Woche später hat er auch schon seinen Stammplatz bekommen. Von da an war klar, was Toni ohnehin schon für sich beschlossen hatte: Er wollte einzig und allein Fußballprofi werden. Ein weiteres Plus in seiner sportlichen Zukunft sollte sein, dass er nie große oder schwere Verletzungen hatte – drei Wochen Verletzungspause nach einem Muskelfaserriss, erlitten in Linz beim Spiel gegen Ungarn, waren das Maximum, meint er.

Damals führte ja eine Attacke von hinten noch nicht zu einer roten Karte, was umso gefährlicher für einen Stürmer war. Er habe sich seine Verletzungen für die Zeit nach der Profikarriere aufgehoben: Meniskusverletzung, Schlüsselbeinbruch und Daumenbruch – durchwegs vom Skifahren. So kommen wir auch auf Verletzungen zu sprechen wie jene vom holländischen Stürmerstar Marco van Basten, einem meiner Helden damals, und – wie auch Toni meint – einem der besten Spieler der 1980er und 1990er Jahre, kongenial mit Ruud Gullit und Frank Rijkaard im holländischen Team und beim AC Milan.

Wie schon eingangs erwähnt, waren Tonis TV-Auftritte in den Matches – besonders zu 1. FC Köln-Zeiten bei den Geißböcken aus Köln – Pflichttermine für uns jugendliche Kicker. Er selbst meint im Rückblick, er könne es bis heute nicht glauben, was das für eine Erfolgsgeschichte gewesen sei. Er sei immer seinen Weg gegangen und habe sich durch nichts irritieren lassen, was sich am Ende durch den Erfolg bezahlt gemacht habe.

Schon als 18-Jähriger hat er 1982 wichtige Tore im damaligen Europapokalspiel gegen Panathinaikos Athen erzielt und vorbereitet. Auf die Frage seines Trainers Václav Halama: „Toni, wollen Sie am Mittwoch spielen?“ hat er ganz Toni-typisch gemeint: „Trainer, ich muss spielen, ich bin der Beste“. Die internationale Karriere begann 1987 mit dem Sprung nach Italien zum FC Turin (FC Torino Calcio). Er war zu der Zeit schon unglaubliche dreimal Torschützenkönig (24, 33 und sagenhafte 39 Tore!) der Bundesliga und dreimal österreichischer Meister mit der Austria Wien. Mit 33 Toren eroberte er 1986 auch den Bronzenen Schuh der UEFA und 1987 mit den unglaublichen 39 Toren auch den Goldenen Schuh für den besten Torschützen Europas – wobei der Goldene erst nach einem Skandal, und nichts anders war‘s, 2007 rückwirkend zuerkannt wurde.

Man muss wissen, zu dieser Zeit waren nur maximal zwei Ausländer pro Team erlaubt (heute spielt ja z.B. Real Madrid komplett ohne Spanier), umso schwieriger war es für einen Spieler aus Österreich, irgendwo in den Topliegen unterzukommen. Und Toni hat das gleich in drei Topliegen geschafft! Herbert Prohaska hat ihn schon als 16-Jährigen zu Skender Fani, seines Zeichens Rechtsanwalt und Spielerberater, mitgenommen, bei dem er bis heute blieb. Skender Fani sei auch so etwas wie ein zweiter Vater für Ihn. Turin habe damals jemanden für den Sturm gebraucht und ihn in Toni gefunden – der erste Schritt in die weite Fußballwelt war getan! Er folgte sozusagen seinem großen Vorbild als Stürmer, Hans Krankl, ins Ausland.

Mit Hans Krankl hat er trotz unterschiedlichen Stammklubs viele Ähnlichkeiten, beide wurden anfangs verliehen, beide Stürmer trugen die Nummer 9, beide waren mit einem enormen Linksfuß gesegnet, beide spielten erfolgreich im Nationalteam und im Ausland, beide wurden dann Trainer, beide haben in aktiver Zeit polarisiert, beide sind Gesangstalente – einmal mehr, einmal weniger. Toni schaffte es mit den Fabulösen Thekenschlampen und dem Titel Toni lass es Polstern (1997) und der Band Achtung Liebe mit den Hits Toni Walk on 9 (2006) und 12 Meistertitel (2008) gar in die deutschen und österreichischen Charts.

In der ersten Station der Serie A in Turin hatte der 23-jährige Toni – einerseits aus Heimweh, andererseits wegen der noch gegebenen Sprachbarriere in Italien – noch saftige Telefonrechnungen (von bis zu 15.000 Schilling) nach Wien zu begleichen. In Abendkursen lernte er dann Italienisch und die Lage besserte sich, er wollte ja Teil der Mannschaft sein.

Besonders liebenswert ist ein historischer Bricht über den ersten Heimat-Besuch nach drei Monaten von Toni bei seiner geliebten Mama in Wien. Die Mehlspeise seiner Mutter schmeckte ihm immer am besten, nach seiner damaligen Aussage: Des is halt was a Mehlspeis vo da Mamsch,in Italien hams das gar ned so. Mama Toni, von wo sie uns auch immer zusehen, sie können stolz auf ihren schenen Buam sein.

Trotz 9 Toren in 27 Spielen sollte das Gastspiel aber nicht von langer Dauer sein, wechselte er doch schon nach einer Saison zum spanischen Topverein FC Sevilla in die La Liga – eine Erfolgsgeschichte mit 55 Toren in 102 Spielen, obwohl er dort als Neuner mit der Rückennummer 10 auflief. Die andalusische Mentalität habe ihm jedenfalls sehr getaugt, meint er.

Auch in Spanien war ihm aber wichtig, die Sprache zu lernen, hier meist durch Privatunterricht. In Spanien war man damals nach Ablauf des Vertrages auch kostenlos frei, was zudem wichtig gewesen sei. Was er bis heute nicht verstehen kann: Wenn Spieler in Fußball-Ligen die dortige Sprache nicht lernen würden, das sei in seinen Augen ein Zeichen mangelnden Respekts für das jeweilige Land. Auch wenn Teamspieler die Bundeshymne nicht mitsingen würden, ärgere ihn das bis heute. Er finde das unverständlich und sehe es als ein absolutes No-Go.

In Italien bei Turin waren sie auf den Platz gegangen, um nicht zu verlieren, in Spanien gingen die Spieler auf den Platz, um zu gewinnen – was einem Stürmer und auch Tonis persönlicher Einstellung sehr entgegen kam. Man wisse aber als Spieler vorab – bei Vertragsunterzeichnung – nicht, ob man dann am Ende wirklich auch zum Verein oder zur jeweiligen Stadt passen würde und was somit am Ende für beide Parteien dabei rauskommt.

Toni Polster auf dem Platz der Wiener Viktoria, im Hintergrund Jugendteams. Foto: Lukeneder

Tonis Sohn, Anton Jesus, ist dann auch 1990 in Sevilla zur Welt gekommen. Seine Tochter Lisa Maria erblickte während einer Sommerpause 1993 in Wien das Licht der Welt.

In Sevilla gilt er jedenfalls heute noch als Held und wird unter Fußballanhängern verehrt. Er hat also auch dort vieles richtig gemacht, als Kicker wie als Mensch, sonst hätte dieser Zustand ja nicht 30 Jahre angehalten – ein Zustand, der sich auch bei seiner nächsten Station beim 1. FC Köln in der deutschen Bundesliga bestätigen sollte. Über den Umweg von CD Logrones mit 14 Toren in 38 Spielen und Rayo Vallecano mit 14 Toren in 31 Spielen ging es dann also nach Deutschland, unter Unkenrufen aus der Presse und von Altspielern, Toni Polster würde nicht in die kämpferische deutsche Bundesliga passen, er sei zu langsam und zu ungelenk. Man habe ihm dort auch nichts zugetraut und ihn immer unterschätzt.

Die Medien meinten damals, in Köln gebe es ein schlechtes Scoutingsystem und man würde nur die kläglichen Reste am Fußballmarkt zusammenkaufen. Toni hat es aber auch diesen Kritikern und Neidern gezeigt! Seine Kölner Geschichte von 1993 bis 1998 grenzt an ein Fußballmärchen: Mit 79 Toren in 150 Spielen übertrifft er alle Erwartungen und begeistert das dortige Publikum nicht nur durch über 20 Doppelpacks, sondern auch durch seine Art und seinen Schmäh, was ihn schließlich auch zu TV Total und Stefan Raab und zu Pro 7 bringt.

Seine Spitznamen wie Golster oder Toni Doppelpack Polster sind seit dieser Zeit selbsterklärend. Staunende Reporter ließ er dort wissen, die Vereinsführung habe ihm mehr geboten, als er annehmen könne. Ein verdutzter Reporter meinte dann, dass sei aber jetzt wohl ein Scherz, worauf Toni erwiderte: Ah, a Blitzgneisser, wie ma in Österreich sagt. Legendär für die Ewigkeit – unbedingt nachsehen in Online-Medien (Prädikat sehenswert)!

Nach seiner Kölner Zeit – das Team war am Ende dann doch abgestiegen – wechselte er noch zu Borussia Mönchengladbach. Das hat man ihm in Köln leider übelgenommen. Er selbst hätte ja in die 2 Bundesliga mit absteigen wollen, nur konnten sich verschiedene Entscheidungsträger plötzlich nicht mehr an getroffene Abmachungen erinnern, und wenn der Toni etwas nicht mag, dann sind das illoyale und falsche Menschen. So hat er dort am Ende noch 15 Tore in 38 Spielen erzielt und sich dann ins Management verabschiedet. Bei Austria Salzburg schoss er als Leihspieler zum Abschluss seiner tollen Karriere in 12 Spielen 2 weitere Tore und quittierte dann seinen Dienst als Profikicker.

In Köln – gemeinsam mit Sevilla sicher sein Lieblingsadresse – sei er auch gefeiert worden, wenn er einmal keinen guten Tag erwischt hatte, was uns zum Thema Feiern bringt. Die Legende besagt ja, dass der junge Toni nicht nur beim Schießen von Toren, sondern auch beim Feiern immer weit vorne mit dabei war. Augenzwinkernd meint er dazu, so schlimm sei das nicht gewesen, klar habe man sich nach Siegen noch zum Feiern getroffen, und gewonnen wurde mit der Austria ja genug. Und wer kann es den Burschen schon verdenken, das waren ja alles junge Menschen Anfang-Mitte Zwanzig! Ob das heute – in Zeiten von Social Media, wo jeder ein Handy in der Hand hält – noch so gehen würde, darf freilich bezweifelt werden.

Trainer Erich Hof meinte zum jubelndem Toni nach Torabschluss des Öfteren, ihm würde Tonis Torjubel gar nicht wirklich gefallen. Dabei macht gerade das einen Typen aus und kommt beim Publikum gut an, man wird sich ja wohl noch freuen dürfen! Toni hat damals auch erwidert, er habe sich schon die ganze Woche aufs Spiel gefreut, da wird man ja noch jubeln dürfen. Für mich war es immer ein echtes Vergnügen, dabei zuzuschauen, und wie ich zu ihm meine: „AFreude wie a junger Hund“, muss er lachen.

Das führt uns über eher ungeliebte Trainer hin zu seinen Lieblingstrainern: David Vidal bei Sevilla, Jose Antonio Camacho bei Rayo Vallecano oder auch Morten Olsen bei Köln haben ihn sehr gefördert und ihm viel beigebracht. Daran schließt sich meine Frage an, ob er als ehemaliger Topstürmer auch beim SC Wiener Viktoria offensiver spielen lasse. Er meint dazu, er ließe schon gerne offensiv spielen, man müsse allerdings auch die Balance finden und sich nach dem Spielermaterial richten.

Er selbst war ja über viele Jahre der einzige Legionär, der dann im Nationalteam gespielt hat. Von ihm wurden dann Wunderdinge erwartet, die man oft gar nicht erfüllen konnte. So gab es Zeiten der WM-Qualifikationsphase, in denen Toni ausgepfiffen wurde und vor Spielen Bombendrohungen eingingen, falls Toni Polster auflaufen würde. Gegipfelt hat all das dann beim WM-Qualifikationsspiel gegen die damalige DDR in Wien vor 55.0000 Zuschauern. Das Ende verursacht bis heute Gänsehaut: 3 Tore durch Toni Polster (2. Min, 23. Min Elf., 62. Min) – er schoss uns also am 15. November 1989 im Alleingang zur WM nach Italien!

Auf einmal war er der Supertoni und alle hatten es eh schon immer gewusst. Er selbst hatte zuvor freilich enorm unter dieser Situation gelitten, was man ihm bei den Interviews nach diesem historischen Sieg auch ansehen konnte. Ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, ich war damals 17 Jahre alt: die berühmte Szene nach dem Match. Sportreporter-Legende Peter Elstner will unbedingt Interviews mit Trainer Hickersberger oder den siegreichen Spielern und kratzt verzweifelt an der Kabinentür mit den Worten: Geh bitte, Pepi, loss mi eine! Heute würde man zu alldem „shitstorm“ sagen, wo auch immer dieser Hass herkommen mag, ich verstehe es einfach nicht!

Er selbst sagt heute, dass viele Aktionen gegen ihn weit unter die Gürtellinie gingen, er habe sehr darunter gelitten und dies sei seine wohl schwerste Zeit als Profi gewesen. Er danke Gott für die Kraft, die er ihm gegeben habe, um diese Zeit durchzustehen. Mental war das sicher eine seiner größten Leistungen.

Eines muss man den Kritikern aber schon sagen: Welcher Spieler aus Österreich kann von sich behaupten er habe bei zwei Fußballweltmeisterschaften gespielt (WM 1990 Italien; WM 1998 Frankreich)? Manche der jüngeren Leser konnten ja leider noch nie einen Spieler live bei einer WM sehen, denn seit 25 Jahren heißt es immer nur: nicht qualifiziert! Toni Polster selbst ist in den Qualifikationen zweimal Türschützenkönig geworden. Bei beiden „Endspielen“ waren seine Füße spielentscheidend, auch am 6. September 1997 beim 1:0 gegen Schweden mit Pass auf Andi Herzog. Die WM-Teilnahmen waren auf alle Fälle die Erfüllung eines Jugendtraums und Toni selbst war dabei außerdem zweimal Kapitän.

In der Recherche für unser Gespräch habe ich natürlich viele Videos über die Laufbahn und die Tore von Ton Polster angeschaut, und ich hätte es wirklich schon fast vergessen: Es ist unfassbar, was für Tore Toni geschossen hat und wie er sie erzielte, mit Links, mit Rechts, mit dem Kopf, über Freistöße, nervenstark durch Elfmeter, aus jeder beliebigen Position, schnell mit dem Ball, technisch einwandfrei. Heute wäre ein solcher Spieler 100 Millionen Euro wert. Und so ein Spieler kam aus Österreich! Das ist doch etwas, auf das wir Fußballbegeisterten stolz sein müssen – eine ganz tolle spielerische und menschliche Entwicklung und Karriere!

Heute sitzt dieser Topmann also seit jetzt 13 Jahren beim SC Wiener Viktoria. Er liebt diesen Verein, den er in die dritthöchste Liga – die Regionalliga Ost – geführt hat. Jetzt im Moment stehen sie auf Platz 4 der Tabelle und haben gerade Rapid II mit 2:0 besiegt. Er fühlt sich gut in einem Verein, wo er ehrliche Leute um sich hat und nicht, wie er meint, Leute mit einem Rückgrat wie ein Kaugummi und Hacklschmeißer. Außerdem gefällt ihm das soziale Engagement des Vereins, hier werden Bedürftige und sozial Schwächere unterstützt und Charity Events werden ganz großgeschrieben.

Auch ich selbst – und ich bin erst seit 3 Stunden hier am Viktoria Gelände – bemerke es: von der Kantine über den Platzwart bis zu den Trainern, alle bilden eine Einheit und machen ihre Arbeit mit viel Liebe und Hingabe. Weil es mittlerweile so stark schüttet, esse ich in der Zwischenzeit etwas (Spaghetti Carbonara) aus der Kantine und werde Zeuge einer Besprechung von Trainern und Eltern für die Jugendmannschaften: tolles Engagement der Betreuer, alle Achtung, obwohl manche Fußballeltern, wie ich das sehe, diplomatische gesagt nicht ganz einfach sind!

Zurück zu Toni Polster: Er meint, er hege nicht mehr die Ambitionen, Bundesliga-Trainer zu werden, was schade sei – aber eher für die Vereine, meint er ironisch. Auf meine Anmerkung „Na, wenn ma Vierter in der Tabelle ist, könnt ma ja auch theoretisch Meister werden und aufsteigen“, meint er: „Sollt ma aufsteigen mit Viktoria, na dann moch mas“. Sie werden als Mannschaft immer alles geben, um zu gewinnen. Tonis Weg zur Viktoria begann übrigens über einen seiner Freunde, der beim Obmann des Vereins – einem Versicherungsfachmann – gearbeitet hatte. Er bat Toni damals um ein Gespräch, sozusagen als Berater in Fußballdingen, also um eine sportliche Expertise.

Typisch Toni, wollte er ihm nicht monatelang für die Expertisen Geld verrechnen, sondern ist nach der Beratung am Ende direkt als Trainer eingestiegen – so kann‘s gehen! Danach kamen Aufstiege und zwei Meister-Titel. Nach einem kurzen Admira-Gastspiel im Jahr 2013 kehrte Toni wieder zurück zur Viktoria – fixer Bestandteil der Regional-Liga. Wichtig ist ihm auch, dass man den Verein in eine nachhaltige Zukunft führt: mit Solaranlagen sprich Photovoltaik, Wasseraufbereitung, nachhaltigen Dressen und möglichem Echtrasenplatz.

Ich habe zudem kurz die Möglichkeit, mit Tonis Torjäger Dominik Rotter zu sprechen. Auch er ist voll des Lobes für die Art des Trainers, mit den Spielern umzugehen – menschlich eine glatte Eins! Gerade als Stürmer könne man enorm viel von einer Legende wie Toni Polster lernen. Rotter, Sohn von Kicker-Papa Leopold Rotter, war selbst am Sprung zu einer großen Karriere über den deutschen Zweitligisten Arminia Bielefeld.

Wie er selbst meint, sei er sich nach privaten Schicksalsschlägen selbst im Weg gestanden. Teilweise schießt er aber 33 Tore pro Saison, 12 Tore in einem Spiel oder glänzt – wie gegen Rapid II im letzten Spiel – durch ein Fallrückzieher-Tor. Er spielt mit Rückennummer 28, aber auf der 9er Position. Er meint, er sei hier bei der Viktoria gut aufgehoben, und bringt sich auch in die Nachwuchsarbeit ein. Meiner Meinung nach ist er ein toller Stürmer und jetzt am richtigen Platz bei den richtigen Leuten – weiter so!

Im weiteren Gespräch erzählt Toni, er sei stolz darauf, dass er es geschafft habe, mit Respekt und Anstand vom erfolgreichen Profifußballer und Publikumsliebling zum Trainer und zur Privatperson zu werden. Deswegen komme nach dem Karriereende auch wieder viel Positives zurück, sei es die Teilnahme an Tanzsendungen (Dancing Stars, 2005), Kochshows (Das perfekte Promi Dinner, 2008) oder Hundesendungen (Der VIP Hundeprofi mit Martin Rütter, 2011 und Top Dog Germany, 2022), oder auch seine vielen Werbedeals. Ein Toni Polster ist ob seiner authentischen Art eben immer gefragt, ob in Österreich oder in Deutschland!

Das macht sich natürlich gerade in der Werbung bezahlt: Ob für Autos, E-Bikes, Pokeranbieter, Mobilfunkanbieter, Lieferdienste, Versandhändler, Baustoffe, Saunen oder Sonstiges, Toni Polster kommt immer gut an! Toni wirkt immer locker und authentisch, und er ist es auch tatsächlich. Und ja, natürlich ist er sein eigenes Aushängeschild, was auch für seinen Verein super ist.

Beim Thema Rekorde kommen wir auch auf Annemarie Moser-Pröll zu sprechen. Da fällt mir ein, ich hatte doch einmal von Toni eine Geschichte zu Annemarie gehört, und ich bitte Ihn, sie nochmals zu erzählen: Er als Fußballer und Moser-Pröll sind wegen seiner damaligen Frau zu spät zu einer Sportlergala im Fürstentum von Monaco gekommen. Als sie dann von der Seite in den Festsaal blicken, sehen sie, dass nur noch 2 Plätze frei sind – aber nicht nebeneinander, sondern je ein Platz links und rechts vom damaligen Prinzen von Monaco.

Annemarie hat Toni also aufgestachelt, er möge den Prinzen fragen, ob er nicht zu Seite rücken möchte, um für unsere beiden Sportgrößen Platz zu machen. Gesagt, getan! Und Toni fragt den Fürsten: „Hello, my name is Toni Polster, soccer player from Austria, can you take a seat to the side…“ – Sie sind also als letzte gekommen und ganz vorne gesessen, erste Reihe fußfrei!

Im Kreis der Fußballer ist Toni auch mit Andi „Herzerl“ Herzog befreundet. Sie sehen sich als Blutsverwandte im Sinne des Fußballs, mit einer starken Bindung. Bei persönlichen Begegnungen und über Social Media häkeln sich die beiden immer liebevoll. Herzerl erzählt ja immer, wie ihm Otto Rehagel damals – vor einem Spiel Werder Bremen gegen den 1.FC Köln – verboten hatte, sich mit der Wiener Bussi-Bussi-Partie zu verbrüdern, also Toni zu begrüßen und ihn zu umarmen.

Beim Aufwärmen vor dem Spiel sieht Herzog den Toni („der Steife“ nennt er ihn übrigens liebevoll) gar nicht, er war noch nicht am Platz. Erst als 60.000 Zuschauer „Toni, Toni, Toni“ skandieren, wird es ernst. Herzog flüchtet jetzt also immer in die entgegengesetzte Ecke des Spielfeldes, um einer netten Umarmung von Toni zu entgehen. Doch einmal nur unachtsam, und schon passiert es: Lauthals kommt von hinten: Servas, du schena Bua, natürlich samt Umarmung. Und Trainer Rehagel steht mit versteinerter Miene einige Meter daneben. Toni lässt auch gleich noch ein Foto von Journalisten machen, die Lage wird immer ärger... In der Pause steht es 2:0 für Köln, Toni hat beide Tore mit seinem rechten Fuß geschossen.

Daraufhin meint Toni beim Gang in die Kabine zu Herzog: Herzerl, mein schena Bua, na, host dem Verteidiger (Beiersdorfer) gsogt, er soll auf mein Linken aufpassn, gö, hahah! Herzog wird dann in Hälfte zwei ob der Umarmung ausgetauscht und bleibt in der Kabine. Nach Tonis Meinung sei Andi aber eher neidisch, weil er sich nicht so gazellenartig bewegen hätte können wie Polster (Vorsicht, Ironie!). Die meisten seiner Freunde hätte er letztlich eher außerhalb des Fußballs gefunden, im privaten Bereich.

Doch woher kommt der typische Toni-Spruch “Servas, schena Bua“ eigentlich wirklich? Toni meint dazu lächelnd: Er könne sich einfach nicht so viele Namen merken und jeder würde sich über die Ansprache, er sei schön, freuen – auch wenn es nicht stimmen sollte…

Bei der Ernährung und beim Essen habe er früher viel mehr aufpassen müssen als heute, er würde jetzt nur noch einmal am Tag essen, das sei meist wegen des Trainings am Abend. Ein Mittagsschläfchen à la Siesta wäre aber schon fein.

Philosophischer Einwurf seinerseits zum Thema Wetter und bevorstehender Winter – nach meiner Aussage, es gäbe eh keinen gescheiten Schnee mehr: Manche Winter san scho härter wie andere gwesn!

Toni, ein bekannter Sprücheklopfer und Wuchtelschieber, ist nie um eine solche verlegen, wie die folgenden Beispiele zeigen. Das ist Wahnsinn, da gibt’s Spieler, die laufen noch weniger als ich! Ich bin Optimist, sogar meine Blutgruppe ist positiv. Ich bin lieber eine Legende als ein Denkmal, auf ein Denkmal scheißen die Tauben. Ich habe es mir genau überlegt und dann spontan zugesagt. Bei Real Madrid hab ich ein Angebot gehabt, 4 Millionen Euro im Jahr, aber ich hab das Geld leider ned aufbringen können. Viele Vereine sind abgestiegen, nachdem ich weggegangen bin.

Neue Neuner, also Spitzenstürmer auf Position 9, von internationaler Qualität sehe er im österreichischen Nachwuchs eher nicht, alles werde über einen Kamm geschoren und Spezialisten würden nicht zugelassen, jeder müsse alles spielen können. Dann treffe aber niemand mehr das Tor, weil Stürmer fehlen.

Fazit: Danke! Ich durfte mit einer wahren Fußballlegende über Fußball sprechen – und das auf Augenhöhe. Toni ist nicht abgehoben, locker und hat stets einen Schmäh auf den Lippen. Das taugt mir – selbst als Schmähbruder bekannt – wirklich sehr. Bedenkt man, was er als Kicker alles für Österreich geleistet hat, mag es schon verwundern, wie sympathisch, hilfsbereit und zuvorkommend Toni geblieben ist. Ich wünsche dem Trainer Polster noch viele erfolgreiche Jahre beim SC Wiener Viktoria oder wo auch immer es ihn hintreiben wird – und für den privaten Toni viel Zeit für seine Familie, besonders als Opa (jetzt mit Enkeltochter Frida). Danke, mei schena Bua!