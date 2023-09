Karl Schlögl: Familienmensch und Politiker mit Herz und langem Atem

Ich kenne Karl Schlögl natürlich mehrheitlich aus den Medien und persönlich lediglich von meiner Buchpräsentation von „Natur und Wissen – Wunderland Niederösterreich“ (Seifert Verlag) aus dem wunderbaren Nikodemus in Purkersdorf.

Zum Gespräch darf ich heute bei Karl Schlögl, seines Zeichens Minister a.D. und zweimaliger Bürgermeister von Purkersdorf, zu Hause zu Gast sein. In schöner, ruhiger Lage liegt das Haus im Grünen in einer der schönsten Ecken Purkersdorfs. Ich komme, wie es immer meine Art ist, 10 Minuten vor dem Termin um 15 Uhr. Ich hasse es, zu spät zu kommen. Da gehe ich lieber noch drei Runden um das Haus, bevor ich zu spät komme – naja, auch ein Spleen!

Bei 36 Grad in der jetzigen Hitzewelle denk ich mir dann aber, ich läute jetzt doch schon an, sonst fall ich noch um in der Hitze. Gesagt, getan, das mach ich dann auch. Es klingelt. Ich höre das Plantschen im Wasser: Karl Schlögl und seine Frau Gabriele haben Besuch von einem Enkelkind und sind mit dem Kind gerade noch im Wasser, was bei diesen Temperaturen ohnedies die beste Idee ist.

Karl Schlögl springt quasi aus dem Wasser und begrüßt mich freundlich an der Gartentüre. Er bietet mir etwas zu trinken an und wir setzen uns zum Gespräch auf die Terrasse, mit Blick auf den Pool und den schönen Garten.

„Na, wie geht‘s Ihnen?“ meint er milde lächelnd. Er kommt ja erfrischt aus dem Pool, wobei mein Anblick in diesem Moment wahrscheinlich eher dem eines begossenen Pudels gleichkommt, ob der immensen Hitze an diesem Nachmittag. „Ja, eigentlich sehr gut, für die Temperaturen“, meine ich und darf zu Beginn eines meiner signierten Bücher, diesmal „Abenteuer Dolomiten – Spannende Forschung 3000 Meter über dem Meer“, überreichen.

Er ist ja, wie ich aus den diversen Medienberichten entnommen hatte, begeisterter Bergsteiger und Wanderer, und ich dachte, das würde als Gastgeschenk passen. Er meint, er wäre selbst nur zweimal in den Dolomiten gewesen – zu seiner Schande, wie er sagt. Er bedankt sich herzlich für das spannende Buch.

Seine stolze Anfangsbemerkung angesichts des spielenden Enkelkindes neben uns im Pool – „Ja, in der Zwischenzeit haben wir sechs Enkelkinder“ – nötigt mir Respekt ab. Montags sei ein Enkelkindertag, meint er, obwohl er heute schon dienstlich im Burgenland in der Gegend um Illmitz gewesen sei. Er fände auch diese flacheren Wiesen- und Seenlandschaften des Burgenlandes wunderschön, wobei es bei diesen Temperaturen natürlich im Wienerwald etwas angenehmer sei.

Er finde es absolut positiv, dass auch ein Wissenschaftler, wie ich es bin, Kolumnen in öffentlichen Medien schreibt – einfach und verständlich für jede und jeden. Wissenschaftliche Fakten und Wissen für eine breite Öffentlichkeit verständlich aufzubereiten, erscheint ihm gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Sowohl ein guter Politiker als auch ein Wissenschaftler sollte das seiner Meinung nach als Voraussetzung beherrschen. Er nennt in dem Zusammenhang Werner Gruber, der das exzellent machen würde.

Er ist jetzt seit fünf Jahren nicht mehr Bürgermeister von Purkersdorf – Amtszeit Schlögl II, wenn sie so wollen. Social Media wie Facebook, Instagram oder Twitter würde er also nicht mehr wirklich benötigen. Wäre er heute noch Bürgermeister, müsste er diese Medien wohl oder übel auch bedienen, ohne sie würde es heute nicht mehr gehen. So aber, als Polit-Pensionist im Unruhestand, habe er nur seine (600!) Kontakte mit WhatsApp und e-mail.

Karl Schlögl vor einem Nussbaum in seinem Garten in Purkersdorf Foto: Lukeneder

Zu Beginn des Gesprächs kommen wir auf den jungen Karl Schlögl, geboren im Wiener St. Josef Krankenhaus. Sein Großvater hatte in Hadersdorf, Richtung Mauerbach, ein großes Ausflugslokal betrieben, den Grünen Jägerwirt. Von dort stammt seine Mutter, gegenüber war der Ortsförster ansässig und dort, als Sohn des Försters, war sein Vater beheimatet. Das wären also seine echten Wurzeln.

Ein dreiviertel Jahr nach Karls Geburt hatte sein Vater die Möglichkeit, nach Pyhra im Bezirk St. Pölten-Land zu gehen, um einen eigenen Posten als Förster im kleinen Ort Schauching anzutreten. Knappe sechs Jahre habe Karl dann dort verbracht und sei erst danach nach Purkersdorf „heimgekehrt“. Dort besuchte er auch die Volksschule und später das Gymnasium in der Diefenbachgasse in Wien.

Das alles sollte dann nach einem Jusstudium zu seiner Traumkarriere in der diplomatischen Akademie führen, so meint er für sich, sei aber schlicht an zwei Sachen gescheitert: Zum einen sei er in die Fänge der Politik geraten und habe deshalb das Jusstudium nicht abgeschlossen und zum anderen, so sagt er ganz uneitel und ehrlich, habe er in Sachen Sprachen ein Defizit, da tue er sich schwer. Zwar könne er Englisch, verstehe teils Französisch, dann sei aber Sendepause (O-Ton). Im diplomatischen Dienst seien dagegen mindestens zwei Fremdsprachen Pflicht.

Ein „Da kommt unser Tiger daher“ unterbricht unser Gespräch. Mich schreckt es ein bisschen – was weiß man, was die Leute heutzutage für Haustiere zu Hause haben! Karl Schlögl hat aber lediglich die Hauskatze – den Kater seiner Tochter – am hinteren Gartenzaun erblickt. Seine beiden Töchter leben ja quasi in Steinwurfnähe zu Schlögls Haus, was logischerweise ideal sei für die Enkelkinder. Eine Tochter sei Ärztin und die andere in den Wirtschaftsbetrieben der Stadtgemeinde Purkersdorf tätig. Dies beiden Töchter hätten vier Enkelkinder und zwei wären sozusagen mit Gabi (Gabriele), seiner zweiten Frau, mit in die Familie gekommen, wobei das jüngste erst vor wenigen Tagen das Licht der Welt erblickte – kerngesund, wie er meint.

Im weiteren Gespräch erzählt er dann, wie er die ersten Schritte in der Politik machte. Gleichzeitig ärgere er sich aber über Wikipedia und die Seite zu seiner Person, wo nur wenig, außerdem einseitig und manches sogar falsch berichtet werde, man könne es aber nicht abändern. Es sei ja so viel mehr an Positivem in seiner Zeit als Innenminister passiert, darüber wäre dort nichts zu lesen. Auf meine Aussage, man falle nicht aus dem Ei und wäre Innenminister, zeichnet er seinen Werdegang nach. Er sei ein typischer Berufspolitiker. Er habe vorab vom 15. bis zum 21. Lebensjahr als Kellner gearbeitet, also Geld verdient. Er habe aber in Wirklichkeit keinen Beruf erlernt.

Jedenfalls hat dann aber in Geschichte und Politikwissenschaften den Hochschulabschluss gemacht, das Jusstudium (nach der 2. Staatsprüfung), wie schon erwähnt, abgebrochen. Er haben eben Karriere in der Partei gemacht – falls es jemanden gibt, der das nicht wissen sollte: in der SPÖ. In frühen Jahren hat er bei der Sozialistischen Jugend begonnen und sich bis zum Landessekretär für Niederösterreich, damals noch mit Sitz in Wien, emporgearbeitet.

Parallel dazu habe er in Purkersdorf begonnen, sich politisch einzubringen. Er sei dann in der SPÖ quasi entdeckt worden vom damaligen SPÖ-NÖ Parteiobmann und Landeshauptmannstellvertreter (beides von 1980-1986) Leopold Grünzweig. 1984 holte ihn der damalige Bundeskanzler Fred Sinowatz (1983-1986) in die Parteizentrale in der Löwelstraße nach Wien. Dort war er Sekretär für Organisationsfragen, was damals für Schlögl einen echten Karrieresprung darstellte. Er war dann für die Bundeskanzler Fred Sinowatz und – darauf folgend – Franz Vranitzky (1986-1997, Kabinett Vranitzky I und II) verantwortlich für die Terminkoordination. Vranitzky wäre so etwas wie sein politischer Ziehvater gewesen und habe ihn, Schlögl, sehr gefördert, meint er.

1987 wurde er Bundesrat im Parlament und trat 1989 als Bürgermeister-Spitzenkandidat in Purkersdorf an – nach einer kleinen Palastrevolution, wie er selbst meint. Er wurde dann auch zum Bürgermeister gewählt und so begann abermals eine SPÖ-geführte Regierung in Purkersdorf. Ab 1989, als frisch gebackener Bürgermeister von Purkersdorf, hat er es gemeinsam mit Niki Neunteufel (Mastermind und guter Geist des Nikodemus, bekannt für seine rauschenden Feste und kulturellen Events) und anderen geschafft, eine Kultur- und Schulstadt Purkersdorf zu etablieren.

Er selbst hatte damals noch stattliche 63-67% bei den Wahlen erringen können. Man könnte sagen: Amtszeit Schlögl I, 1989-1997. 1995 sei er zudem auf Vorschlag von Vranitzky Staatsekretär geworden. Anfänglich habe er noch versucht, das Bürgermeisteramt daneben weiter auszuüben, er habe aber dann einsehen müssen, dass das zeitlich nicht möglich war – müssen doch Bürgermeister im übertragenen und teilweise auch im echten Sinne „auf jeder Hochzeit tanzen“.

Es hätte der Gemeinde viel gebracht, er wäre aber in seiner Heimatgemeinde nicht mehr präsent gewesen, was sich fatal ausgewirkt hätte. Er wurde dann an seinem Geburtstag, dem 28. Jänner 1997, in der Regierung Viktor Klima (1997-2000) als Innenminister angelobt und habe daraufhin schweren Herzens im Mai 1997 den Bürgermeisterposten abgegeben. Seine Nachfolgerin habe bei der Wahl 2000 dann leider an die 25% verloren, er selbst war zu dieser Zeit nach dem Ausscheiden der SPÖ aus der Bundesregierung schon nicht mehr Innenminister.

Er habe nach der verlorenen Wahl in Purkersdorf also angeboten, wieder Bürgermeister zu werden (Amtszeit Schlögl II, 2000-2018). Bei der folgenden Gemeinderatswahl 2005 trat er neuerlich als Kandidat der SPÖ an und konnte alles wieder zurückgewinnen: Er erhielt über 60% Prozent der Stimmen! 2015 baute er die Mehrheit auf amtliche 67% kontinuierlich aus – bei sieben Parteien, die damals angetreten waren. Heute liege die SPÖ Purkersdorf bei rund 44% (2020). Schlögl selbst ist dann 2018 mit 64 Jahren aus der Politik ausgeschieden, mit seinen Worten: „Irgendwann muss es genug sein“.

Nach 30 Minuten kommen wir darauf zu sprechen, dass er im August 2004 auf einer Tour zum Großvenediger in eine Gletscherspalte gefallen war. Um 1997 hatte er damit begonnen, gemeinsam mit einigen Landespolizeikommandanten und Alpingendarmen Bergtouren zu unternehmen, wie auf den Großglockner (1998), den Piz Buin, die Hochalmspitze oder auch den Sonnblick. Auf besagter Tour 2004 hatten sie zuvor schon auf der Hütte am Großvendiger übernachtet, das Wetter war morgens aber schlecht.

Er habe sofort ein schlechtes Gefühl gehabt, wollte nicht mit auf die Spitze gehen. Drei Seilschaften zu je fünf Mann, darunter auch Christof Zernatto (Landeshauptmann von Kärnten 1991-1999), machten sich dann aber doch auf den Weg. Seine Seilschaft sei als erste an eine Gletscherspalte gekommen und alle haben begonnen, drüber zu springen, als letzter Karl Schlögl. Nach dem Sprung sei er leider falsch aufgekommen und verdreht rücklings in die Spalte gestürzt.

Da alle angeseilt waren, konnten die anderen Kameraden den Sturz abfangen, er hing aber in 8 Metern Tiefe am Seilende. Zernatto sei oben am Spaltenrand zu stehen gekommen. Seine eigene Seilschaft habe ihn nicht hören können, es folgten Schweizer Alpinistinnen und die zwei weiteren Seilschaften aus Schlögls Team. So konnte er erst mit der Schweizer Seilschaft Kontakt aufnehmen, sodass für alle klar war: Schlögl lebt! Ein Kollege aus einer der nächsten Seilschaften ist dann zum leicht verletzten Schlögl abgestiegen, sicherte ihn und er konnte so geborgen werden.

Auch für Schlögl war ab dem Zeitpunkt des Sicherns die Angst und Panik vorbei. Er ist dann mit einem zweiten Kollegen wieder zur Hütte zurück gegangen und dabei gleich noch bis zur Brust in einer Schneewechte versunken, da seien Ihm dann die Tränen gekommen und er habe geweint, als die Anspannung gewichen war. Seit diesem Tag würde er nicht mehr Bergsteigen und keine Gletschertouren mehr machen – Bergwandern ja, aber nichts Extremes mehr.

So kommen wir dann auch noch zu einem weiteren Bergerlebnis Schlögls, und zwar in einem Bereich der Kalkalpen, der mich auch aus wissenschaftlichen Gesichtspunkten (Projekt des Landes NÖ zu Klimaforschung in der Edgeschichte) sehr interessiert. Nahezu jeden Monat fahre ich auf meinen Grabungen zwischen Gaming, Lunz am See, Göstling und Großreifling dort vorbei. Konkret geht es um das Mendlingtal mit zugehörigem Themenweg „Auf dem Holzweg“ im Süden Niederösterreichs im Gemeindegebiet von Göstling. Karl Schlögl hat gerade zu Göstling und zum Mendlingtal eine besondere Beziehung.

Sein Großvater war in den 1950er Jahren etwas weiter südlich Förster in Palfau. Schlögls Vater wiederum ist dort in seinen Jugendjahren aufgewachsen und Karl Schlögl selbst urlaubt nahezu jährlich in Göstling an der Ybbs. Diese familiären Bande führten auch zu vielen Kontakten und Freundschaften zwischen den Gemeinden Purkersdorf und Göstling. Heute ist Göstling a.d. Ybbs – auch auf Betreiben des damaligen Bürgermeisters Schlögl – neben Bad Säckingen und Sanary sur Mer eine der drei Partnergemeinden von Purkersdorf, und das bereits seit 20 Jahren.

Besonders in Erinnerung bleibt ihm aber ein Tag im Mendlingtal zu Pfingsten im Jahr 1997, also vor rund 25 Jahren: Viktor Gusel, der damalige Bürgermeister von Göstling, hatte die Idee zu einer Neugestaltung des Mendlingtales mit dem heutigen Holz-Themenweg „Auf dem Holzweg“. Gusel wollte vor dem Umbau seine Pläne vor Ort erläutern. Gesagt, getan! So kam auch Karl Schlögl mit seinen Kindern, gemeinsam mit 15 anderen Personen, zur Begehung des Mendlingtales. Bei der Querung einer großen Holzbrücke, in 4-6 Metern Höhe, passierte das Unglück: Just in dem Moment brach die Brücke zusammen und Gusel stürzte in die Tiefe. Schlögl konnte noch seine Kinder zurückstoßen, fiel selbst aber auch von der Brücke, direkt auf Altbürgermeister Gusel.

Schlögl erlitt dabei nur eine Platzwunde, Altbürgermeister Gusel jedoch verschluckte seine Zunge. Gott sei Dank war auch der damalige Schwager Schlögls, seines Zeichens Notfallsanitäter, mit von der Partie. Dieser konnte die Zunge herausziehen und so Schlimmstes verhindern, die Feuerwehr führte den Abtransport des Verunglückten durch. Heute erinnert an der Absturzstelle ein Marterl an dieses schauerliche Ereignis.

Mir ist aufgefallen: Karl Schlögl empfindet sich als guten Schifahrer, vermeidet aber das Fahren im Tiefschnee und somit auch das Tourengehen. Die Vernunft siegt hier über die Freude am Erlebnis. Mit fast 70 Lenzen überwiegt bei Karl Schlögl – nach all seinen dramatischen Erlebnissen im Gebirge – die Vorsicht. Am meisten bremse dabei die Angst vor dem Stürzen. Die wilde Zeit sei halt vorbei, meint er leicht melancholisch.

Das hat auch handfeste Gründe. Ich blicke auf die durchaus sportlich geformten Beine und sehe selbst als Sportler keine nennenswerten Narben, die auf Kreuzbandverletzungen etc. schließen lassen würden. Da streckt er mir auch schon beide Fersen entgegen mit den Worten: „Zwei Achillessehnen-Risse.“ Na bum, das tut nicht gut! Ein Riss passierte beim Tennis, der andere beim Laufen. Er habe deshalb auch aufgehört, Marathon zu laufen. Beachtliche zweimal Wien-Marathon, zweimal Wachau-Marathon und einmal New York-Marathon hatten die Achillessehnen mitgemacht, bis es genug war.

Er läuft aber leidenschaftlich weiter, wie er meint: rund 177 km im letzten Monat, im Augst bis dato 97 km. Gleichsam als Beweis streckt er mir die Laufdaten auf seinem Handy entgegen. Ausgangspunkt ist dabei meist sein Wohnhaus in Purkersdorf – ich darf verraten, dieses ist wirklich ideal gelegen für Laufrunden durch den Wienerwald. Heuer ist er laut Laufdaten schon 1600 km gelaufen, alle Achtung!

Erfreuliches streifen wir noch am Ende unseres Gesprächs: das Essen und Trinken bzw. unsere Lieblingsspeisen und -getränke. Er meint dazu: eher sauer, das sei aber mehr dem erhöhten Blutzucker geschuldet, er müsse da etwas aufpassen. Doch eine saure Wurst oder eine Pressurst in Essig und Öl esse er für sein Leben gerne.

Auf mein Nachfragen zeigt sich: Nicht alles wird vom Sport reguliert – wobei er schmunzelnd meint, er sei aber „brav“ beim Trinken. Ab und an ein „Weindscherl“ darf‘s schon sein, ein leichter Weißer eher als ein schwerer Roter (Anmerkung: nicht politisch gemeint!), doch verboten ist beides nicht. Er sei begeisterter Weintrinker, wie er meint. Manchmal geht sich aber auch ein Bier aus, am liebsten ein Hirter. Ich stimme da zu – ein echt tolles Gebräu!

Ja, das Thema Lieblingsessen: Er nennt (siehe unten) Marillenknödel und Spaghetti Aglio olio. Auf meine Frage, wie das käme, muss er mürbe lächeln. Er meint, er hätte sein wahres Lieblingsessen nicht schreiben können, weil es da sofort böse Kommentare bis hin zum Shitstorm gäbe, wie es schon vor Jahren einmal geschah. Er erzählt mir dann auf Nachfrage aber doch, worum es sich handelt, und ich muss sagen, ich verstehe die Welt nicht mehr! In welcher Zeit leben wir, wo man nicht mehr sagen darf, was das Lieblingsessen ist, ohne dass das politisch ausgeschlachtet würde.

Und ich kann Ihnen, werte Leserinnen und Leser, eines verraten: Das besagte Essen mögen wir alle sehr gerne! Es ist weder böse noch irgendetwas Besonderes. Wie man Essen dermaßen vereinnahmen kann, ist mir unbegreiflich, und ich sage ganz ehrlich: Ich würde es hier nennen, aber aus Respekt vor meinem Gesprächspartner halte ich mich zurück. Mein Tipp war übrigens „Zigeunerschnitzel“, was man heute auch nicht mehr sagen sollte, sondern durch „Zirkusschnitzel“ oder „Schnitzel Balkan-Art“ ersetzen sollte. Nur so viel sei verraten: Der Tipp war falsch.

Haustiere hatte er immer gerne um sich, fünf Katzen und ein Hund sind im Hause Schlögl zu Gast – zu Besuch aus der Verwandtschaft. Er selbst besaß zwei Hunde, die liegen jetzt beide auf dem Grundstück begraben: Bei der erlaubten Grenze von 30 kg für zu bestattende Tiere auf eigenem Grund muss er leicht schmunzeln, hatte er doch einen Bernhardiner-Neufundländer-Mischling und einen großen Labrador. Man könnte sagen: leicht übergewichtig, was die 30 kg-Grenze betrifft. Er meint, er möchte sich jetzt keinen Hund mehr zulegen.

Auf meine Frage, was Heimat für Ihn bedeute, meint er ansatzlos: Da, wo die Familie lebe, sei für ihn seine Heimat.

Und wie wir so reden, kaum dass eine Stunde vergangen ist, muss ich noch kurz die jetzige Situation der SPÖ streifen. Er meint, es schmerze ihn sehr, wie es heute in der Bundes-SPÖ zugehe, er mische sich aber nicht mehr von außen ein. Je weiter weg – auch zeitlich – er wäre, desto weniger werde er gefragt. Und das sei auch in Ordnung so.

Er selbst habe in den letzten Monaten jedenfalls für Doskozil Stellung bezogen und stehe auch dazu, das sei aber jetzt vorbei. Freilich sei er nach wie vor der Meinung, Doskozil wäre der richtige Mann für schwere Zeiten der nahen Zukunft gewesen. Er nehme aber zur Kenntnis, dass die Partei sich anders entschieden habe. Inhaltlich möchte er nicht mehr an der Diskussion teilnehmen.

Karl Schlögl selbst hat unzählige Ehrungen und Auszeichnungen ob seiner Verdienste bekommen. So ist er Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens am Bande für Verdienste um die Republik Österreich, es wurde ihm das Silberne Komturkreuz mit dem Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich verliehen sowie der Goldene Ehrenring der Stadtgemeinde Purkersdorf und die Ehrenbürgerschaft von Purkersdorf. Umtriebig war und ist Karl Schlögl aber auch in der Pension und noch in verschiedenen Positionen in der Wirtschaft bzw. in diversen Aufsichtsräten tätig (Novomatic, Hypo NÖ, Li Consult, Swietelsky).

Fazit: Es war ein wirklich interessantes Gespräch in familiärer Atmosphäre. Karl Schlögl ist ein sympathischer Politiker, den ich auch privat kennenlernen durfte, ehrlich und sympathisch, hilfsbereit und zuvorkommend – so wie man sich im besten Sinne einen „Bürgerkarli“ vorstellt! Ich wünsche dem naturverbundenen Karl Schlögl noch viele gesunde Jahre im Kreise seiner großen Familie, besonders mit seinen vielen Enkelkindern. Ich hoffe, er kann den Kindern noch viele interessante Orte im Wienerwald rund um Purkersdorf oder auch im Raum Göstling zeigen.