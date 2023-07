Nachdenklicher Kabarettist mit klarer Linie: Gerold Rudle

Meine Frage an Gerold Rudle via E-Mail „Wo treffen wir uns zum Gespräch?“ wurde mit „Treffen wir uns doch um 17:00 Uhr beim Niki“ (Chef des Purkersdorfer Kultlokals Nikodemus, Anm.) beantwortet. Und so war es dann auch, am 27. Juni 2023 nachmittags. Und ja, man kann leider nicht wirklich fix ausmachen, ob im Freien oder drinnen. Schon wieder spielte das Wetter nicht mit, es war eher kühl mit Nieselregen – siehe auch mein Gespräch mit Irene Fuhrmann.

Ich gestehe: Gerold Rudle ist mir bekannt aus diversen TV Produktionen wie Was gibt es Neues, MA 2412, Kaisermühlen-Blues, Trautmann, Das Match, Novotny und Maroudi, Nie mehr Schule, Wahre Freunde, Sehr witzig, Bundes-Wirtshausspiele oder auch Mitten im 8ten. Ja, auch das kenn ich noch – samt folgendem shit-storm. Auch eine bekannte Burgschauspielerin (heute würde man sagen: Name der Redaktion bekannt) hat sich dazu geäußert, ohne je eine Folge gesehen zu haben. So ist das leider, wenn Leute glauben, sie seien etwas Besseres als andere – ein Armutszeugnis, wie ich finde.

Persönlich kenne ich Gerold Rudle flüchtig. Ich konnte vor rund 10 Jahren ihn und Monica (Weinzettl) über einen Bekannten kennenlernen. Ich habe die beiden damals im Naturhistorischen Museum in Wien, wo ich arbeite, durch das Haus bis hinauf auf das Dach geführt. Das hat Ihnen natürlich voll getaugt, wem würde diese Mega-Aussicht vom Dach unseres Hauses nicht gefallen.

Wir hatten uns danach aber aus den Augen verloren, erst als ich mein Buch „Natur und Wissen – Wunderland Niederösterreich“ im Februar 2023 im Purkersdorfer Nikodemus präsentieren durfte, habe ich mich an die beiden Purkersdorfer erinnert und sie eingeladen. Immerhin waren mir die beiden in sympathischer Erinnerung geblieben – nicht nur, weil vor 10 Jahren Gerolds Sohn meine Rapid-Socken aufgefallen waren. Als ich nun die VIP Edition von Natur und Wissen in Angriff nahm, habe ich die beiden als Gesprächspartner angefragt.

Mir gegenüber sitzt er also, der Kabarettist Gerold Rudle, bekannt aus TV und den Kleinkunstbühnen des Landes.

Ich möchte Ihnen dieses Mal unser Gespräch sozusagen in Echtzeit wiedergeben, ich möchte ja auch meinem VIP-Gast, Gesprächspartner und Kabarettisten Gerold Rudle Rechnung tragen. Sie lesen jetzt, wenn sie so wollen, wie bei mir Geschichten und Gespräche ablaufen, erst hier am PC kommt für gewöhnlich Ordnung in das Gesagte. Also Vorsicht: Für jene, die aus der Schule gewohnt sind, Einleitung, Hauptteil und Schlussfolgerung zu lesen, ist das hier nichts! Das ist aber von mir so beabsichtigt.

Nach einem kurzen „Do bin i“ kommen wir zu Beginn des Gesprächs, das wir aus technischen Gründen in das Seitenzimmer im Nikodemus verlegt haben, auf die Lesegewohnheiten von Lesern im Allgemeinen zu sprechen. Meine Geschichten sind ja im Allgemeinen etwas länger, man benötigt also eine gewisse Geduld und muss oft 15 Minuten der kostbaren Zeit zum Lesen des gesamten Textes einrechnen. Das dauert den Menschen in der heutigen Zeit oft schon zu lange!

Da ich die Geschichten aber in meiner Freizeit mache, ohne Bezahlung und nur aus Spaß an der Sache und Freude am Kennenlernen interessanter Persönlichkeiten, ist mir das komplett egal. Gerold meint darauf: Ja, so ist die Zeit. Die meisten Menschen brauchen eine Schlagzeile und ein Bild, das war‘s bei den meisten dann mit dem Lesen. Wenn wer sagt, heut hab ich in der Zeitung dies oder das gelesen, stimmt das meist ja nicht – eine Schlagzeile hams gelesen und das Bild dazu angeschaut. Traurig, aber wohl wahr!

Gerold Rudle im erfrischenden Springbrunnen von Purkersdorf Foto: Lukeneder

Über dieses Thema kommen wir auf das Vorleben von Verhaltensweisen den eigenen Kindern gegenüber. Gerold hat ja 2 erwachsene Kinder aus erster Ehe (Nikola, 31, lebt in Salzburg und Tim, 22, in Wien) und mittlerweile auch ein Enkerl, ist also stolzer Opa. Die Frage – wie ich es in Zeiten der Pandemie in einem Kurzprogramm auf YouTube gesehen habe – seit wann man denn verheiratet wäre, ob man das spielt oder ob man es wirklich nicht mehr weiß, kostet ihn einen Lacher.

Vieles würden sie ja wirklich so erleben oder es passiert ihnen eben, das schreibt man gleich auf, überhöht es im Stück und spielt es dann. Es gibt aber auch Geschichten von befreundeten Paaren, die man übernehme. Freunde und Bekannten wüssten ja, dass manches verwertet wird, die Namen der Beteiligten werden ja ohnedies nicht genannt. Davon müssen die Leut ausgehn, wenn‘s uns einladen, wenn was lustig ist, bau ma das ins Kaberatt ein. Ist etwas lustig, wird auch oft gleich ins Handy geschrieben.

Wenn ihm allerdings nach 50 Auftritten desselben Programms a bissl fad wird, kann es sein, dass er Monica, seine Bühnen- und Lebenspartnerin, mit spontanen Einfällen und Sagern live auf der Bühne coram plublico überrascht. Monica ist ja gelernte Schauspielerin und würde es eher so spielen, wie es geprobt wurde Er sei da spontaner und breche manchmal aus dem vorgegebenen Text aus, kommt er doch eher aus der Improvisations-Ecke.

Ihm falle ein, das müsste man eigentlich ganz anders sagen bzw. spielen, und schon passierts. Ein Textbuch gibt’s ja eh zum Proben, halt als Rahmen und in Hochdeutsch verfasst, oft wird aber umgestellt und umgeschrieben und klarerweise anders gesprochen.

Schon vor seiner Bühnenzeit mit Monica hat er im Duo als Steinböck & Rudle ab 1993 erfolgreich Kabarett-Programme gespielt. Darauf folgten einige Soloprogramme ab 2003. 2006 hat er dann seine kongeniale Partnerin Monica Weinzettl (auch als Frau Knackal bekannt) gefunden, und das gleich in zweifacher Hinsicht: privat und auf der Bühne.

Im Gespräch erzählt er, wie er beim Schreiben eines Programms eher fauler ist als beim Reden. Das Programm soll ja am Ende circa 2 mal 50 Minuten mit Pause ergeben. Bei 2 mal 75 Minuten würden die Leute eh unrund werden. In der Pandemie wurden sie halt oft gebeten, ohne Pause durchzuspielen, vor Menschen mit Maskengesichtern und Trennwänden – ein Wahnsinn!

Nach 10 Minuten kommen wir darauf, dass wir eigentlich schon mitten im Gespräch sind – es hat ja sozusagen keinen Startschuss gegeben. Er meint lächelnd: Tschuldigung, ich schwafel da einfach so daher. Ja, genau das ist der Grund, warum ich das mache: Weil es eben gar nicht auffällt, ob es jetzt ein Gespräch unter 2 Freunden ist oder für eine Zeitung. Genau das ist der wesentliche Punkt für mich.

Weiter geht’s thematisch mit der Zeit der Pandemie, die Gerold natürlich als furchtbar empfunden hat, privat und beruflich. Aber es wäre auch eine Zeit gewesen, um „runterzukommen“, also aus Zwang auch einmal nichts zu machen. Er meint zudem, dass er die Hoffnung hatte, viele Menschen würden nach dieser weltweiten Pandemie verstehen: So geht’s nicht weiter! Allein, es hat bei den meisten Menschen gerade einmal 1 Monat gedauert, und die alten Verhaltensmuster waren wieder da. Das berühmte „Zurück zur Normalität“, also Neid und Gier, waren wieder an der Tagesordnung – puh!

Gerold und Monica haben sich via Blog und YouTube, so wie auch ich in meinem Buch, pro Corona Impfung ausgesprochen. Na, mehr braucht es nicht bei manchen Mitmenschen! Wir sprechen dann länger über die Zustände, die noch immer weltweit durch die Pandemie beeinflusst vorherrschen – auch in meinem Bereich der Wissenschaft, gerade in China, wo ganze Bereiche ausgerottet wurden.

So kommen wir dann auch auf Foren in den Social Media zu sprechen, wo Menschen anonymisiert beleidigen und alles von sich geben dürfen, was eigentlich unmenschlich ist, auch zum Thema Impfen. Gerold hat kürzlich ein Foto seinen Kurzhaarschnitts, sprich Glatze, gepostet und um Meinungen dazu gebeten. Ich selbst hab ja nur die lobenden Worte von Monica gesehen. Er meint, es wären 50 Kommentare gewesen: circa 47 „eh positiv“ und 3 „nein, bitte nicht“. So ein Feedback geht ja noch! Aber Vorsicht mit solchen Dingen wie: call to action. Man fordert hier Menschen oder Follower auf, etwas zu tun oder seine Meinung zu äußern – das kann natürlich auch in die Hose gehen! Ihm selbst seien die Haare aber „eh powidl, is halt a Sommerfrisur“.

Social Media gehört bei den Kaberettisten zum jedenfalls Geschäft, von Instagram bis Facebook – wobei er meint, seine Generation – also ü50 – sei eher auf Facebook. Achso, darum bin ich ja auf Instagram (kleiner Scherz eines 51jährigen)! Die Jungen würden eh weniger zu ihnen ins Programm kommen, let‘s Tik Tok oder so.

Mir ist nur aufgefallen, und ich bin selten online, dass er auf Instagram sehr direkte Worte (um es diplomatisch zu sagen) in Richtung einer bayerischen Kabarettistin gefunden hat. Das hat mich zunächst gewundert, doch nachdem ich Ihn darauf angesprochen habe und er mir seine Sicht der Dinge und worum es da ging geschildert hat, versteh ich ihn voll und ganz. Das Kabarett Duo Weinzettl & Rudle hat auch eine mögliche Zusammenarbeit mit der Dame aus verschiedenen Gründen abgesagt. Das nenn ich eine klare Positionierung! Auf alle nur „hinzudreschen“, von oben herab und mit rechtem Gedankengut und rassistischen Äußerungen, damit wollen die beiden nichts zu tun haben. So mache man Kabarett nicht!

Na, jetzt haben wir uns verquatscht! Die wenigen Vorstellungen in der Pandemie fanden teils nur vor 50 Leuten statt, waren aber sehr intensiv, weil man dadurch in dieser Zeit aus der Routine herausgerissen wurde. Alle hätten sich gefreut: die Kabarettisten, die Besucher und die Veranstalter. Während dieser Zeit hatten sie auch einmal laut über ein Ende der Auftritte des Duos Weinzettl & Rudle sinniert: Na, ob wir 3 Jahre kein Programm machen, merkt eh niemand. Das war auch eine erfolgreiche Zeit von Monicas Kastlwerkstatt und dem Blog samt Buch „Weltverschönerin“.

Weinzettl & Rudle spielen 2 Programme per Jahr, jetzt noch das aktuelle Programm Voll abgefahren und das Weihnachtsprogramm Ach du heilige. Dieses Jahr kommen dann Vorpremieren (öffentliche Premieren oder Einspielvorstellungen) und am 10. Oktober 2023 die Premiere des im Entstehen befindlichen Programms 5-Sterne Beziehung…& andre Märchen im Wiener Stadtsaal.

Auf meine Frage, ob sie sich auch ein Haus am Meer vorstellen könnten, da davon einmal die Rede war, meint Monica zu Gerold: Wir haben ja eh ein Haus am Meer, nur auf Rädern, und wir können das hinstellen, wo wir wollen.

Das Thema Wohnmobil und Campen ist damit eröffnet! Man merkt gleich, dass die Stimmung wechselt, eher zu einer Art Urlaubsunterhaltung, über den Vorteil des Wohnmobils gegenüber einem Wohnwagen und über viele Dinge mehr. Das Wohnmobil kannst Du ja eigentlich parken, wo Du magst, außer in Tirol. Man soll dabei nur nicht so tun, als würde man campen, also Vordach raus, Liegestühle raus und grillen – so geht’s nicht! Sonst aber kann man sich damit überall hinstellen. Gerold nennt Frankreich als Lieblingsdestination von sich und Monica, aber eher den Norden, also Bretagne und Normandie, mit toller Infrastruktur für Wohnmobilisti. Im Süden Frankreichs fühlen die beiden sich nicht so wohl.

Völlig zu Recht meint er, dass es nicht der alleinige Grund ist, weg zu fahren, damit man nicht erkannt werde. In Frankreich jubilieren Camper halt nicht, wenn Rudle und Weinzettl einfahren. Das macht das Ganze angenehmer, ist aber nicht der alleinige Grund für das Reisen. Er meint völlig uneitel, es sei nur manchmal unangenehm, erkannt zu werden, meist sei das ohnehin völlig ok. Es komme aber immer auf die Person gegenüber an: Nett gefragt, würde jeder oder jede ein Selfie bekommen.

Aber laut schreiend und gleich ungefragt umarmend: Frau Knaaaaackal, jetz moch ma a Selfie! Das gehe eben gar nicht! Dann heißt es STOP. In seiner einnehmenden Art beschreibt er, dass die meisten Leute aber total nett und freundlich wären. Gerade die Campergemeinde sei besonders rücksichtsvoll à la: Wir wissen, dass ihr da seid, wir wünschen einen schönen Urlaub – und gehen dann weiter.

Er gesteht mir aber, dass ich prinzipiell recht habe mit der Aussage, in Frankreich wäre das etwas angenehmer, weil sie dort niemand kenne. Und ja, meint er, man gewöhne sich auch einfach daran, wenn im Restaurant jemand herschaue – auch bei Spaziergängen mit dem Hund Piper, das heißt dann oft noch aus 15 Metern Entfernung: Du, des wor do der, na der ausm Fernsehen! In Purkersdorf wäre es mittlerweile schon so: Wenn jemand sagt: Ich kenn Sie, kann man erwidern: Sie sind gerade frisch hergezogen, gell?Vollkommen powidl (O-Ton).

Er meint zu Recht: Würde er diesen Job machen und niemand würde Ihn erkennen, wäre er unglücklich, dann mache er eh etwas falsch – ganz im Gegenteil zu Promis, die behaupten, wie unangenehm es sei, von Leuten auf der Straße erkannt oder gar vom gemeinen Volk angesprochen zu werden, na wer‘s glaubt!

Auf seine Hände blickend, erkenne ich Pflaster. Ich hatte selbst gerade welche in Verwendung, weil ich von einer Grabung in der Steiermark zurückkam und alles aufgerissen war. Im Scherz spreche ich ihn darauf an, ob er denn auch auf Ausgrabung gewesen sei. Da erzählt er mir von Umzugsarbeiten von einem Haus in Purkersdorf in ein anderes Domizil in gleichen Ort. Er hatte mir schon vorab davon erzählt, es sei mehr Arbeit gewesen als gedacht. Na, ich kenn das! Die beiden hatten ja 5 Hochbeete, einen Geräteschuppen und auch einen alten Schafstall. Er selbst sei ja in seinem Leben dutzende Male umgezogen und jetzt eben wieder. Ich selbst bin auch sicher an die 10 Mal umgezogen (worden).

Das Paar Rudle und Weinzettl zieht in eine etwas verkehrsberuhigtere Lage. Monica selbst war im alten, jetzt eigentlich zu großen Haus (trotz Werkstatt), ja 18 Jahre wohnhaft gwesen. Zitat Gerold: Wo ein Platz ist, kommt was hin. Wir haben zu viel Klumpert gehabt, viel zu viel. Motto: Umziehen, um anzukommen.

Mit 10 Jahren (damals Mutter in Wien, Vater in Graz) hat er schon die Ferne in Österreich kennengelernt, als er ins Internat des Sportgymnasiums in Saalfelden ging. Die schulische Wahl Latein in Graz oder Sport in Saalfelden war für den jungen Gerold klar: Ich hab nicht gefragt, wie weit ist das, ich hab halt Sport genommen. Da war er schon Schulsprecher. Auf meine Frage, ob damals der Goschertste oder sprachlich Begabteste Schulsprecher wurde, meint er lachend: Nein, das hatte rein taktisch-vernünftige Gründe.

4 Monate vor der Matura hat er die schulische Laufbahn beendet, sprich alles hingeworfen. Diese Entscheidung fiel ihm zwar leicht, die Schulzeit empfand er doch als bedrückend, löste aber gefühlstechnisch die 4 Jahreszeiten bei den Rudles zu Hause aus. Er hinterließ die Mutter schreiend, jammernd, zweifelnd und weinend, sich fragend was sie den falsch gemacht hätte mit dem Buben. Er bereue aber diese Entscheidung bis heute nicht. Ein Job musste also jetzt dringend her. Also ab ins Schallplattenarchiv als freier Mitarbeiter des ORF.

Aber das Ziel Schauspieler zu werden verfolgte er weiter. Nach der folgenden Schauspielausbildung am Volkstheater Wien durfte er ob des 0815 Gesichtes (Zitat: na potthässlich bin i ned) lediglich Prinzen und Liebhaber spielen („geben“), er selbst fühlte sich aber zu Höherem und zur Darbietung von Traumrollen berufen. Kurzum, es wurde ihm also langweilig. Es waren aber durchaus schon Hauptrollen in Hamlet und Don Carlos unter den Rollen. Gleichzeitig hat er zu dieser Zeit im Volkstheater Herbert Steinböck getroffen, der Rest ist Geschichte.

Er war ein sportliches Kind, aber kein wirkliches Talent im Fußball. Seine Leidenschaft für den SK Rapid definiert sich also nicht durch eigenes Ballgefühl sondern: So halt, rein aus Liebe zum Verein Rapid, und immer nur Rapid, seit ich um die 18 Jahre alt war. Er war auch lange in der Westkurve und besucht zudem heute noch oft Rapid-Matches. Aus der Westkurve sei er aus konditionellen Gründen ausgezogen, mit mittlerweile 60 Jahren sitze er auch mal gerne 10 Minuten, um sich dann sitzend einmal enthusiasmiert mit einem Uhh oder Pfau zu freuen.

Ich selbst hab mir ja von Peter Pacult, von 1984-1986 Rapidler, vor fast 40 Jahren bei einem Match ein Autogramm auf meine Trainingsjacke geholt. Als ich ihm von Erlebnissen mit Kindern bei Spielbesuchen erzähle, sind wir uns einig, dass das eigentlich nicht sein darf: dass sich Kinder auf Zuschauerrängen fürchten müssen. Seitdem gehe ich mit meinen Kindern übrigens nicht mehr zu Matches – schade eigentlich!

Die hauptsächliche Sportaktivität des heutigen Gerold Rudle ist das lange Spazierengehen, bis zu 10 Kilometer am Stück, mit dem Hund Piper im Wienerwald. Das Ausspannen mit Hund in der Natur geht ein wenig Hand in Hand mit einer positiven Einstellung und einer gesunden Ernährung, sprich vegan – aber nicht, um damit jemandem etwas zufleiß zu tun oder gegen etwas zu sein, sondern weil es Tierleid vermeide und dem eigenen Körper guttue. Aus diesen Beweggründen sind Gerold und Monica seit circa 4 Jahren Veganer mit Einschlag zu Vegetariern, weil es halt auf Tour oft gar nicht so einfach ist, sich ausschließlich vegan zu ernähren.

2 Jahre davon verbrachten sie strikt vegan, beginnend mit dem sogenannten Veganuary, ähnlich wie ich es jedes Jahr im Jänner ohne Zucker und Alkohol versuche. Er schildert aber, und das völlig unaufgeregt, dass er für sein Gefühl nun besser regenerieren könne und sich fitter fühle nach dieser Ernährungsumstellung. Er wolle damit aber weder missionieren noch jemanden nerven, doch da den beiden auch das Tierwohl – für das das sich die beiden im Tierschutz engagieren – wichtig ist, passt das gut zusammen.

Die alten Zeiten, als es zu Vegetariern noch hieß: Aber Fisch schon, gell, oder Speckwürferl gehen schon, oder? sind ja Gott sei Dank eh Geschichte. Geschnittene Karotten und Liptauer seien anfangs oft das vegane Angebot der ratlosen Caterer gewesen.

Wir unterhalten uns dann über Übersäuerung des Körpers durch bestimmte Nahrungsmittel und über Migräne als Folge daraus. Eigentlich erzähle ich da aus meinen eigenen Erfahrungen, ich kenne das leider nur zu gut!

Beim Thema Nervosität meint er, generell wäre er nicht mehr nervös, bei neuen Spielorten oder bei ungewohnten Moderationen für Firmen, wo man sozusagen in einem vorgegebenen Rahmen sprechen muss, anfänglich jedoch sehr. Das lege sich aber, sobald es gut läuft, ich kenn das ja auch von meinen Auftritten und Vorträgen vor Publikum.

Und wie wir so reden, kaum ist eine Stunde vergangen, muss ich ihn auch noch auf seine prominenten, farbintensiven Tattoos an den Händen (mehr sehe ich ja nicht) ansprechen. Für mich stellen sie überwiegend sich kräuselnde Wellen des Meeres dar, und damit sollte ich auch recht haben. Dazwischen sind Bewohner des Meeres versteckt, wie Delfine und Wale. Das tauge ihm sehr, solle schon etwas ausdrücken und erinnere ihn an Reisen.

Begonnen habe er lustigerweise nach seiner Scheidung der ersten Ehe, weil seine damalige Frau immer meinte, ein Tattoo komme ihr nicht ins Haus. Als er später mit Monica zusammenkam, erzählte er ihr, er würde sich gerne tätowieren lassen. Und darauf hat die nur gesagt: Na dann mach doch! Um aber sicher zu gehen, hat sie pragmatisch mit einem dicken schwarzen Edding die gewünschten Motive zuerst einmal auf die gewünschten Stellen des rudleschen Körpers vorgezeichnet: So, und jetzt schau mal ein paar Tage, ob‘s da eh gefällt. Weil ich diese Idee genial finde, meint er dazu: Na die Monica is supa, die ist echt a Wahnsinn!

Über die Ästhetik von Tattoos kommen wir auf Umwegen auf die neuen tollen Fotos auf der Weinzettl & Rudle Homepage zu sprechen. Echt sehenswert! Da zeigen sich die Zwei einmal ganz anders, man könnt auch sagen, es sind echte Baumanns (Manfred!). Sehr ausdrucksvoll, tolles Licht und auch altersgerecht, was den beiden sehr wichtig war. Manfred und Nelly Baumann sind übrigens auch gute Freunde des Kabarettduos und ausgesprochen nette Personen, wie er herausstreicht. Er spricht sogar von zwei der allerliebsten Menschen, die er auf der Welt kenne – und wenn das wer sagt, dann heißt das schon was, meine ich.

Abschließend möchte ich ihm noch meine Meinung und meine Eindrücke zum Kabarett-Stil von Weinzettl & Rudle mitteilen. Das kann auch gefährlich sein! Ich meine, die Programme der beiden würden für mich persönlich eher kurzen Theater-Stücken am Volkstheater oder Bühnenstücken von Schauspielern gleichen als clownesken Blödeleien, die nur zum Gaudium des Publikums vorgetragen werden. Darauf meint er sichtlich erfreut: Super, dass du das sagst. Das ist doch schön, wenn jemand Nummernkabarett macht, und ich empfinde das genauso, wie es von den Protagonisten geplant war – mehr kann man nicht wollen.

Die Programme sind authentisch, wie es Gerold mir gegenüber auch in echt ist: so normal, da können sich viele Kollegen und Kolleginnen eine Scheibe davon abschneiden. Trotzdem ist er auch nachdenklich und reflektiert, und wenn ihm etwas gegen den Strich geht, bezieht er klar Stellung und scheut auch vor Konflikten nicht zurück.

Die Zeit, in der wir leben, sei ohnehin so aufgeregt, ständig sei jemand beleidigt. Der mögliche Shitstorm (er kennt das aus Zeiten von Mitten im 8ten), wenn man in einer gespaltenen Gesellschaft bestimmte Meinungen vertritt, schwebe immer über einem. Er meint aber auch: Die meisten Menschen hören nur mehr zu, um zu erwidern. Einfach das Gegenteil zu behaupten, sei modern geworden. Der österreichischen Demokratie gehe es – wie dem Klima – wirklich schlecht, meint er.

Über seine Eigenwahrnehmung meint er, er glaube oft während des Spielens er laufe hoch energiegeladen auf der Bühne umher, bei späterer Betrachtung des Dargebotenen sei er aber eher grantig herumgestiefelt. Er selbst könne eher bei Humor lachen, weniger bei Witz und meist lache er an Stellen wo ganz viele andere Menschen gar nicht lachen würden. Er besitze Eigenhumor, habe gern „eine Gaudi“ und könne auch vorzüglich über sich selbst lachen. Er wäre aber schon immer ein „fauler Sack“ gewesen.

Er sieht sich eher als Handwerker denn als Künstler, die wahre Kunst sei es das Leben zu genießen, so Rudle.

Fazit: ein cooles Gespräch in privater Atmosphäre, auf Augenhöhe. Ich wünsche Gerold Rudle viel Erfolg mit neuen Programmen mit Monica oder seinen TV-Projekten, Gerold privat viel Gesundheit und Spaß beim Wohnmobilfahren und in der neuen Bleibe. Möge er seine Gelassenheit manchen Dingen gegenüber nicht verlieren. Ich wünsche ihm persönlich viel Glück bei allen zukünftigen Unternehmungen rund um Garten und Meer. Wer das Armdrücken im Nikodemus gewonnen hat, bleibt übrigens unser kleines Geheimnis.