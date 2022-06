Neun Freizeittipps für Studierende

Nichts geht über leckeres Essen. Am liebsten mit viel Auswahl auf der Speisekarte, einem gemütlichen Ambiente und freundlichem Personal. All dies findet sich im 2Stein, einem Lokal beinahe direkt gegenüber der Universität für Weiterbildung und der IMC Fachhochschule Krems. Neben selbstgemachten Limonaden und Cocktails gibt es ein vielfältiges Angebot an Burgern (auch vegetarisch und vegan), Salaten, Variationen an Ofenkartoffeln, Burritos und Steaks. Hier schlägt jedes Herz höher. Im Großen und Ganzen würde ich das 2Stein als mittelpreisig einstufen. Doch genug vom Essen geschwärmt. Kommen wir zu der speziellen und anfangs auch gewöhnungsbedürftigen Einrichtung. Man muss darauf gefasst sein, dass hier Räder von der Decke hängen, man eventuell in Zugsitzen Platz nimmt oder zur Weihnachtszeit kleine Nikoläuse an den Lampen herumklettern. Doch genau das macht den Charme dieses Lokals aus und ist auch verdient eines der beliebtesten Restaurants vor allem unter jungen Erwachsenen in Krems.

Wenn einen die Wanderlust packt, man es aber nicht übertreiben möchte, kann ich eine Wanderung auf die Ruine Dürnstein empfehlen. Ausgenommen der Parkgebühren belaufen sich die Kosten für diesen Halbtagesausflug auf null. Besonders an schönen Sommertagen sollte man hier mit einer erschwerten Parkplatzsuche rechnen, da Stellplätze für Autos nur begrenzt zur Verfügung stehen. Ist diese Hürde überwunden kann das Erlebnis beginnen. Aus Erfahrung kann ich sagen, übersieht man mal einen Wegweiser und landet in waldartigem Gelände, kann diese Wanderung schnell anspruchsvoll und abenteuerlich werden. Bleibt man jedoch auf den vorgeschriebenen Wegen ist der Anstieg nicht allzu anstrengend oder schwierig. Trotzdem kann ich feste Schuhe empfehlen. Zwischendurch gibt es immer wieder Bankerl, wo man einen Moment innehalten und den Ausblick genießen kann. Ist man oben angekommen, kann man die Ruine erkunden. Es gibt einen dunklen vergitterten Raum, Treppen, die noch weiter nach oben führen, kleine und größere Löcher in den Mauern, durch die man die Donau und auch das Stift Dürnstein sehen kann. Beschriftete Tafeln geben nähere Informationen zu der Ruine. Ein ideales Ausflugsziel, um etwas frische Luft zu schnappen und schöne Fotos machen zu können.