Edle Herbstfrüchte - Kastanien, Keschtn und Maroni!

Letzte Woche besuchte ich mit meiner Familie den idyllischen Kastanienhain in Liebing. Wow. Faszinierend diese bis zu 350 Jahre alten Giganten. Der Hain soll ein Kraftplatz sein, denn bei den insgesamt sieben Riesenkastanien kann man seine Akkus mit neuer Lebensenergie aufladen. Energie liefern uns auch die Früchte der Bäume, die jetzt im Herbst am Boden liegen und darauf warten gesammelt zu werden. Ihre wichtigen Inhaltsstoffe sind gutes Futter für unsere Darmbakterien, halten unser Bindegewebe straff und stärken unsere Zähne und Knochen. Außerdem unterstützen sie unser Immunsystem und gleichen den Säure-Basen-Haushalt aus. Da Kastanien Nüsse sind, enthalten sie sämtliche Vitamine, hochwertiges Eiweiß und eine ganze Menge wichtiger Mineralstoffe und Spurenelemente.

Gesunder Energiespender an kalten Tagen

Wer spätestens im Winter das Maroni Stanitzel in der Hand hält, weiß auch wie sättigend der Snack sein kann. Ganz klar, denn 100 Gramm liefern auch schon über 200 Kalorien - somit können sie eine Mahlzeit quasi ersetzen. Maroni oder Kastanien? Da muss man unterscheiden: Esskastanien sind weniger intensiv im Geschmack und sind auch kleiner und runder. Maroni erkennt man an der leicht herzförmigen Form und der rotbraunen Schale. Beide Sorten sind natürlich geniale Energiespender. Ach ja: und falls Sie demnächst auch den Kastanienhain in Liebing besuchen möchten, schauen sie in Kaisersdorf vorbei, da gibt´s köstliche vegane Maroniknödel in der Naturkuchl!

Hier ein paar Rezeptideen, die zeigen was die Früchte alles können!

Lauchgemüse mit Kastanien und Tofu

2 Portionen

3 EL Erdnussöl

200 g Räuchertofu – in kleine Würfel schneiden

1 Chilischote – entkernen und in Ringe schneiden

1 EL fein gehackter Knoblauch

300 g Lauch – halbieren und schräg in ca. 1-cm-Stücke schneiden

200 g Esskastanien, gekocht

250 ml Wasser

2 EL Sojasauce

Salz und Pfeffer

Eine Pfanne mit 2 EL Erdnussöl erhitzen und die Tofuwürfel goldbraun braten, danach zur Seite stellen. Die Pfanne erneut mit 1 EL Erdnussöl erhitzen und die Chiliringe mit dem gehackten Knoblauch und den Lauchstücken 4 Minuten anbraten. Dann die gebratenen Tofuwürfel und 200 g Esskastanien dazugeben und mit 250 ml Wasser ablöschen. Einmal aufkochen, 2 EL Sojasauce einrühren, gut vermengen und weiterköcheln lassen, bis der Lauch gar ist. Das Lauchgemüse mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit Reis servieren!

Maroni-Risotto

200 g Risotto-Reis

200 g Maroni (gegart)

500 ml Gemüsesuppe

2 Stangen Sellerie, klein geschnitten

1 Zwiebel, geschält und gewürfelt

3 Knoblauchzehen, geschält und gehackt

1 EL Rosmarin (getrocknet)

200 ml Mandelmilch

Olivenöl

Salz

optional: Petersilie, Haselnüsse

Zwiebel, Knoblauch und Sellerie in einer Pfanne mit Olivenöl und einer Prise Salz ca. 10 Minuten weich dünsten. Danach den Rosmarin unterrühren und paar Minuten weiter dünsten. Jetzt den Risotto-Reis dazugeben und kurz mit dünsten. Mit der Hälfte der Gemüsesuppe aufgießen, umrühren und etwa 25-30 Minuten köcheln lassen. Restliche Suppe nach und nach beigeben, bis der Reis gar ist.

Nun die Maroni und die Mandelmilch unterrühren und 5-10 Minuten weiter köcheln, bis das Risotto heiß ist. Bei Bedarf noch mehr Mandelmilch dazu geben, damit der Reis nicht zu dick wird.

Vor dem Servieren kann man einen Klacks Joghurt dazugeben und ein paar geröstete und gehackte Haselnüsse, sowie frische Petersilie.

Süße Maroni-Creme

300 g Maroni/Esskastanien

3-4 Medjool Datteln

Mark einer Vanilleschote

250 ml Wasser

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen.

Die Maroni kreuzweise einschneiden und 10 Minuten in kochendes Wasser geben. Anschließend für 20 Minuten in den Backofen geben. Die Maroni noch im warmen Zustand schälen und mit den Datteln und der Vanille in den Mixer geben. Das Wasser nach und nach hinzugeben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Die Maronicreme passt super aufs Brot oder ins Frühstücks-Porridge.