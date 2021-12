Gelb oder Orange - Kartoffel oder Süßkartoffel?

Lorbeer macht nicht satt, besser wer Kartoffeln hat. Noch besser wer bunte Kartoffeln hat! Kartoffeln liebt doch jeder, oder? Doch in den letzten Jahren hat sie von der exotischen Schwester etwas Konkurrenz bekommen. Aber was ist dran an der orangen Trend-Knolle? Eins vorab: Süßkartoffeln können als Superfood durchgehen. Sie zählen sogar zu den gesündesten Lebensmitteln überhaupt! Und ja, sie sind etwas gesünder als normale Kartoffeln - hier zahlt es sich aus nach blauen oder violetten Sorten Ausschau zu halten.

Orange, blau oder gelb - Je bunter umso gesünder

Der Nährstoffgehalt hängt nämlich mit der Intensität der Farbe ab. Je stärker das Gelb oder Orange des Fruchtfleischs, umso gesünder die Knolle! Zum Beispiel blaue Kartoffeln können eine bis zu zehnmal stärkere antioxidative Wirkung haben als „normale“ Kartoffeln! Auch der Vitamin-C-Gehalt der Süßkartoffel übertrifft den der Kartoffel um fast das Dreifache. Passend zur orange Farbe ist auch der Beta-Carotin Gehalt sehr hoch. Dieses wird übrigens am besten mit etwas Fett aufgenommen. Außerdem haben auch die enthaltenen Carotinoide antioxidative Eigenschaften. So schützt das regelmäßige Essen der orangen Knolle die Zellen und stärkt unser Immunsystem. Auch das Vitamin E , welches bei der Süßkartoffel einen höheren Gehalt aufweist, schützt unsere Zellen und hält uns jung. Aber bevor hier ein falscher Eindruck entsteht: bei der Kartoffel kann man sich nicht falsch entscheiden! Beide Knollen sind gesunde Lebensmittel und sollten immer mit in den Einkaufskorb. Und da Süßkartoffeln im Burgenland angebaut werden, gibt es den regionalen Joker für beide Knollen!

Süßkartoffel-Puffer (4 Stück)

4 Süßkartoffeln

2 EL Buchweizenmehl

2 EL Tomatenmark

Saft einer Zitrone

1 TL Kreuzkümmel

2 Knoblauchzehen

Salz, Pfeffer

optional: Chiliflocken, frischer Koriander (fein gehackt)

Als erstes die Süßkartoffeln schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen und die Süßkartoffeln für ca. 10-15 Minuten backen. Danach mit der Gabel in einer Schüssel zerdrücken bis fast weich sind. Jetzt das Tomatenmark, den gepressten Knoblauch, das Mehl, Koriander, Zitronensaft und die Gewürze dazu mischen. Aus dem Teig vier Puffer formen und mit Mehl bestäuben (so werden sie schön knusprig). Wieder zurück auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und für 20 Minuten backen. Mit Salat und Dip servieren.

Süßkartoffelauflauf mit Feta (ca. 8 Stück)

1,2 kg Süßkartoffeln

1 Dose stückige Tomaten

1/2 Bund Thymian

4 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

200 g Fetakäse

60 g Pinienkerne

Süßkartoffeln schälen, längs halbieren und in dicke Scheiben schneiden. Thymian waschen und trocken schütteln. Blättchen von den Stielen zupfen. Öl, Salz, Pfeffer und Thymianblättchen verrühren. Kartoffelscheiben mit der Ölmischung verrühren. In eine Auflaufform geben und im vorgeheizten Backofen bei Ober-/Unterhitze 200 Grad für ca. 20 Minuten backen.

Süßkartoffeln aus dem Ofen nehmen. Tomaten darüber geben. Feta darüber bröseln. Pinienkerne darüberstreuen und für weitere 10–15 Minuten backen.

Süßkartoffelmuffins

400 gSüßkartoffeln

1 rote Chilischote (entkernt und in feine Stücke geschnitten)

5 großeEier

150 gFrischkäse

40 gParmesan

200 gDinkelmehl

2 TLBackpulver

½ TLSalz

Pfeffer, Paprikapulver

20 gSonnenblumenkerne

Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Muffinblech mit Papierformen auskleiden und eventuell etwas einfetten.

Die Süßkartoffeln schälen und fein reiben. Die Eier in eine Schüssel geben, den Frischkäse und fast den ganzen Parmesan dazugeben (benötigen noch etwas zum Schluss).

Das Mehl mit dem Backpulver und Salz mischen und zusammen mit Pfeffer und Paprikapulver hinzufügen. Die geriebenen Süßkartoffeln, Chilistücke, und den Großteil der Sonnenblumenkerne dazugeben und alles gut mischen.

Den Teig in die Papierformen verteilen und mit den restlichen Sonnenblumenkernen und dem restlichen Parmesan bestreuen. Die Muffins im vorgeheizten Backofen auf der untersten Schiene ca. 45 Minuten backen, bis sie goldbraun und durchgebacken sind.