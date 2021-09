Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wieviel Speisereste täglich zuhause weggeworfen werden? Vielleicht sogar unverdorbene Lebensmittel? Rund 43 Kilogramm Lebensmittel sowie Speisereste landen pro Haushalt in der Tonne. Das sind ca. 521.000 Tausend Tonnen pro Jahr in Österreich. Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass diese Menge an Weggeworfenem am anderen Ende der Welt hungernde Kinder ernähren könnte.

Die Gründe für die Lebensmittelverschwendung sind vielfältig: zum einen wird zu viel eingekauft und zum anderen wird zu schnell entsorgt. Am schnellsten landet das Brot im Müll, gefolgt von Obst und Gemüse. Lebensmittelentsorgung schadet aber nicht nur unserer Geldbörse, sondern auch der Umwelt!

Wie das geht? Mit den Lebensmitteln, die wir in den Müll werfen, verschwenden wir auch knappe Ressourcen wie Böden und Wasser. Denn ein Lebensmittel zu produzieren, zu verarbeiten und zu transportieren belastet klarerweise auch die Umwelt.

Zu gut für die Tonne - Tipps gegen Müll

Eine ziemliche Unklarheit herrscht auch was das Mindesthaltbarkeitsdatum auf den Nahrungsmitteln betrifft. Denn das Datum auf den Produkten ist kein „Verfallsdatum“. In der Regel sind die Lebensmittel auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch gut zum Verbrauchen, denn sie verderben ja nicht schlagartig. Ein Missverständnis, welches unsere Mülltonnen oft zu schnell füllt.

Vertrauen Sie auch Ihren Sinnen! Riecht es gut? Schaut es gut aus und schmeckt´s? „Zu verbrauchen bis...“ steht meist auf leicht Verderblichem, wie Fleisch- oder Milchprodukten. Hier sollte man das Datum ernst nehmen, da diese Lebensmittel schneller mit Keimen belastet sein können. Klima- und Ressourcenschutz beginnt tatsächlich in der Küche! Kaufen Sie gezielt ein, kochen Sie aus Resten und bevorzugen Sie regional und saisonal. Verzichten Sie auch mal auf Fleisch und gehen Sie achtsam mit den Nahrungsmitteln um!

Auch die Lagerung von Lebensmitteln hat Einfluss auf die Haltbarkeit! Hier ein paar Tipps:

Kartoffeln und Zwiebeln beispielsweise haben es gerne dunkel und nicht zu kalt. Auch Tomaten und Zitrusfrüchte sind kälteempfindlich.

Generell gilt bei Gemüse mit hohen Wasseranteil, wie z.B. Gurken, Zucchini oder Paprika, besser bei Zimmertemperatur lagern.

Frische Lebensmittel wie Salat, Spinat und Milchprodukte gehören immer in den Kühlschrank.

Auch bei der Obstschale sollte man nicht nur auf das schöne Anrichten achten: Bananen bitte niemals neben Äpfeln lagern, denn diese reifen neben den Äpfeln um einiges schneller. Bananen besser allgemein einen eigenen Platz geben (idealerweise hängend).

Pilze brauchen Luft - somit am besten in Papier oder Tuch wickeln

Brot bitte nicht in Plastik lagern - am besten in der luftdurchlässigen Brotdose. Die längste Haltbarkeit liefert ein Gefäß aus Ton

Drei Rezepte gegen Lebensmittelverschwendung

Brotsuppe mit Croutons von Paul Ivić aus "Restlos glücklich" (©Brandstätterverlag)

700 ml kräftige Gemüsesuppe

50 g Butter

125 g altes Sauerteigbrot

3 Karotten

1 Zwiebel

Salz

Zucker

4 Zweige Majoran

schwarzer Pfeffer

Petersilie und Schnittlauch zum Garnieren

500 ml Gemüsesuppe aufkochen. 30 g Butter in einem kleinen Topf erhitzen. Das Brot grob würfeln und in der heißen Butter auf kleiner Stufe langsam anrösten. Mit der heißen Suppe aufgießen, die Pfanne beiseitestellen und das Brot ca. 40 Minuten ziehen lassen.

Die Karotten waschen, schälen und in 1 cm große Würfel schneiden. Die Zwiebel abziehen und fein würfeln. Die restliche Butter in einem breiteren, mittelgroßen Topf erhitzen. Das Gemüse darin auf kleiner Stufe 5 Minuten anschwitzen, mit etwas Salz und Zucker würzen.

Den Majoran waschen, trocken schütteln, hinzugeben, alles mit der restlichen Brühe aufgießen und langsam aufkochen lassen.

Den Topf mit dem eingeweichten Brot wieder auf den Herd stellen und die Flüssigkeit ebenfalls aufkochen lassen, dabei gelegentlich rühren, um ein Anbrennen zu verhindern. Sobald die Brotsuppe kocht, kurz mit einem Pürierstab mixen. Nicht zu lange, da die Suppe sonst schleimig wird.

Reisbratlinge mit Reis vom Vortag (ca. 10 Stück)

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Paprika

500 gekochten Reis

175 ml Gemüsesuppe

1 TL Senf

Paprikapulver

Mehl

Salz

Pfeffer

Öl zum Braten

Schäle die Zwiebel und die Knoblauchzehe und schneide beides klein. Entkerne die Paprika und schneide sie in feine Würfel. Gib den Reis mit der Gemüsesuppe sowie Zwiebel, Knoblauch, Paprika, Senf und Paprikapulver in eine Schüssel. Vermenge die Zutaten miteinander. Gib nun schrittweise das Mehl hinzu, bis du eine formbare Masse erhältst. Schmecke das Ganze mit Salz und Pfeffer ab. Erhitze das Öl in einer Pfanne. Forme die Masse zu Bratlingen und brate sie im heißen Öl von beiden Seiten goldbraun an. Dazu passt am Besten frischer, grüner Salat!

Bananenbrot aus reifen Bananen

3 reife Bananen

200 g Dinkelmehl

50 g gemahlene Nüsse

70 g brauner Zucker

70 g Sonnenblumen- oder Rapsöl

2 TL Backpulver

1 TL Zimt

Prise Salz

Optional: Kokos- oder Haferflocken

Backrohr auf Umluft, 170 Grad vorheizen.

Die Bananen mit der Gabel zu einem Brei verarbeiten. Mit Zucker und Öl verrühren und nach und nach das Mehl, Backpulver, Zimt, Salz und die gemahlenen Nüsse unterrühren. Den Teig in eine gefettete und bemehlte Brotform geben. Wer möchte kann eine weitere Banane halbieren und auflegen. Mit Kokos- oder Haferflocken bestreuen und für 45 Minuten backen.