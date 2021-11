Zum Krenreim! Sinnlos ist bei der scharfen Wurzel tatsächlich gar nix

Tränende Augen, rinnende Nase: da könnt ein frisch geriebener Kren dahinterstecken. Herrlich, dieser brennende, scharfe Geruch in der Nase, welcher sofort unsere Atemwege freimacht. Verantwortlich dafür sind die darin enthaltenen Senföle, die unter anderem antibiotisch wirken. Diese finden wir übrigens auch im Brokkoli, Radieschen und natürlich im Senf. Kren schmeckt somit nicht nur gut am Buschenschankbrot, sondern hat auch eine stark gesundheitliche Wirkung.

Die Wurzel fördert die Durchblutung der Schleimhäute, wirkt schleimlösend und ist dadurch auch eine echte Hilfe bei Husten. „Penicillin des Gartens“ ist nicht umsonst der Spitzname der Wurzel! Die Inhaltsstoffe sind starke Gegner im Kampf gegen Bakterien und enthalten mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte. Auch gegen Pilzinfektionen sollen die im Kren enthaltenen Senföle wirksam sein.

Kren beugt vor und hilft bei Erkältung

Kren kann dem Immunsystem bei der Abwehr von Erkältungsviren helfen und dadurch eine Infektion verhindern. Wer dagegen bereits erkältet ist, kann mit der scharfen Wurzel gleich mehrere begleitende Symptome lindern und für eine schnelle Besserung sorgen. Als Vorbeugung am besten zwei Wochen lang zweimal täglich einen Teelöffel mit frisch geriebenen Kren essen. Wem das zu heftig ist, der mischt sich das Geriebene in die Suppe oder aufs Brot. Wer bereits eine Erkältung abbekommen hat, der nimmt am besten dreimal täglich eine Teelöffel große Menge mit frischem Kren und Honig ein. Oder noch besser: altes Marmeladenglas mit frisch geriebenen Kren auffüllen und mit Honig vermengen - so bleibt man fit für den Winter!

Hier ein paar scharfe Rezepte für unser Immunsystem:

Eingelegter Kren

Krenwurzel (200g)

Spritzer Essig

1 TL Salz

Den Kren putzen, schälen und fein raspeln. Auf 200 g frischen Kren kommt ein Teelöffel Salz und ein Spritzer Essig. Alles gut vermischen. Die Masse in saubere Gläser füllen, mit Essig komplett bedecken und fest verschließen. Hält im Kühlschrank mindestens vier Wochen! Passt super zur Brotjause!

Köstliche Krensuppe (4 Portionen)

1 Zwiebel

4 EL frisch geriebener Kren

20 g Butter

20 g Dinkelmehl

1 Liter Gemüsesuppe

1/4 l pflanzlicher Schlagobers (z.B. Rama)

Salz, Pfeffer, frische Kräuter

Zwiebeln schälen und fein würfeln. Den Kren fein reiben. Zwiebel in ca. 30 g Butter anrösten, mit Mehl stauben und mit Suppe aufgießen. Alles mit Salz und Pfeffer würzen, Kren dazugeben und ca. 20 Minuten köcheln lassen. Jetzt die Suppe pürieren und mit Kräutern verfeinern. Geröstete Roggenbrotwürfel passen gut dazu!

Kartoffelpüree mit Roten Rüben & Kren (für 4 Portionen)

500 g mehlige Kartoffeln

500 g Rote Rüben

150 ml Mandelmilch

1 EL frisch geriebener Kren

Salz, gemahlener Koriander

Kartoffeln und Rote Rüben schälen, waschen, in gleich große Stücke schneiden und ca. 20 Minuten in Salzwasser gar kochen. 150 ml Milch und 3 EL Butter erhitzen. Kartoffeln und Rote Rüben abgießen und durch die Kartoffelpresse drücken. Mit Milch, 1 EL Kren verrühren und mit Salz und gemahlenem Koriander abschmecken.