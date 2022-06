Stichwort Wohnsituation: Drei Studierende erzählen

Bitte beschreibe kurz deine aktuelle Wohnsituation.

Anna: Ich wohne gemeinsam mit meiner Mama und jüngeren Schwester in Niederösterreich in einer Wohnung. Ich verbringe auch regelmäßig Zeit bei meinem Papa, auch in Niederösterreich, in seinem Haus mit Garten und habe dort auch ein eigenes Zimmer.

Julia: Ich wohne seit Studienbeginn, also seit September 2019, mit drei anderen Personen in einer 4er-WG in St. Pölten.

Melissa: Ich lebe in einer Wohneinheit im Studentenheim „Campus Domus“ in St. Pölten, wo ich mir mit zwei Mitbewohnerinnen Küche und Bad teile. Wir haben alle ein eigenes Zimmer und sind somit eine von vielen gleich großen Wohneinheiten im Wohnheim.

Bist du zufrieden mit deiner aktuellen Wohnsituation?

Anna: Ja, ich bin zufrieden.

Julia: Mittlerweile bin ich mit der Situation nicht mehr ganz so zufrieden, weil das Zusammenleben zu viert schon sehr fordernd ist und es für meinen Geschmack mittlerweile einfach zu viele Menschen auf einem Haufen sind.

Melissa: Ja, ich bin glücklich damit.

Wieso ist deine Wahl auf deine aktuelle Wohnsituation gefallen? Wie hast du dich über die unterschiedlichen Wohnmöglichkeiten informiert?

Anna: Eigentlich habe ich unmittelbar nach der Matura noch nicht ans Ausziehen gedacht. Da sich das Studium in St. Pölten für mich coronabedingt mehr oder weniger spontane ergeben hat, hat mich diese neue Situation aber schon zum Überdenken meiner Wohnsituation gedacht. Im Zusammenhang mit der lange andauernden Fernlehehre wäre es für mich aber relativ unnötig gewesen auszuziehen.

Julia: Vor Studienbeginn habe ich mich über die Studentenheime in St. Pölten informiert und mich dort auch angemeldet. Allerdings hat es sehr lange gedauert, bis ich eine Rückmeldung bekommen habe. Dann habe ich zufällig den WG-Platz in einer Facebook-Gruppe gefunden, mir die Wohnung angeschaut und bin dann, relativ spontan, dort eingezogen.

Melissa: Ich bin hergekommen, um nach Corona und der Ruhe endlich richtig in das Studentenleben einzutauchen. Also eigentlich für die Partys. Auf das Studentenwohnheim bin ich eigentlich durch meine Freundin gekommen, die nun mit mir zusammenlebt. Die Suche nach WGs war nicht so erfolgreich. Ich habe zwar inzwischen, einfach weil jeder wieder persönlich an der FH ist, schon von drei leeren Zimmern gehört, in die ich in Wien ziehen könnte, aber jetzt habe ich mich auch mit St. Pölten schon angefreundet.

Wie ist das Zusammenleben mit deinen Mitbewohnern aus?

Anna: Für mich klappt das Zusammenleben mit meiner Familie super gut. Ich kann mir aber auch vorstellen in der Zukunft mit Freundinnen zusammen zu wohnen, da das in meiner Zeit im Auslandssemester auch gut funktioniert hat.

Julia: Das Zusammenleben hat sich über die Jahre hinweg verändert, da sich die WG-interne Konstellation immer wieder verändert hat. Mittlerweile ist es etwas ruhiger geworden und es leben eigentlich alle eher für sich. Wir unternehmen auch nicht ganz so viel als komplette WG gemeinsam, sondern eher immer in vereinzelten Grüppchen.

Melissa: Ich bin mit meinen Mitbewohnerinnen bereits wirklich gut befreundet und das Zusammenleben ist dadurch, dass wir immer offen kommunizieren, sehr harmonisch. Ich lebe auch viel lieber mit anderen als allein. Ich genieße erstens, dass immer jemand zum Plaudern da ist. Zweitens ist es sehr schwer, nur für sich selbst zu kochen. Da teile ich lieber. (Lacht) Und dazu kommt, was ich jetzt merke, wenn die Mädels mal nicht da sind, dass ich mich nicht so sicher fühle, wenn ich nachts ganz allein in einer Wohnung bin. Nur wenn ich mal einen Ohrwurm habe, und lautstark singen möchte, muss ich mich halt mehr zurückhalten, als wenn ich allein bin.

Wünscht du dir manchmal allein zu wohnen?

Anna: Ich würde nicht sagen, dass ich mir wünsche allein zu wohnen. Viel eher wünsche ich es mir, dann doch in der Zukunft nach Wien zu ziehen. Mein Praktikum möchte ich gerne noch im Ausland machen, aber danach sehe ich mich schon in der Hauptstadt, weil ich diese Erfahrung auch gern machen möchte. Ich bin auch so schon viel in Wien unterwegs und unternehme dort viel, weil ich einfach die Freizeitmöglichkeiten dort sehr gerne nutze und demnach verschiebt sich auch meine Freundesgruppe immer mehr in die Stadt.

Julia: Ja, der Gedanke war auf jeden Fall da. Ich habe aber jetzt für mich entschieden, dass ich noch nicht ganz allein wohnen möchte. Deshalb wäre der nächste Schritt für mich das Wechseln in eine 2er WG.

Melissa: Nein, außer bei meinen Gesangseinlagen. (Lacht)

Wie findest du das Preis-/Leistungs-Verhältnis?

Julia: Das fand ich bisher sehr gut, also das hat für mich sehr gut gepasst. Wir haben die Miete an die Zimmergröße angepasst und da ich das kleinste Zimmer habe, zahle ich demnach auch am wenigsten Miete. Durch die steigenden Heizkosten wurden unsere Betriebskosten aber fast verdoppelt, was sich natürlich negativ auf das Preis-Leistungs-Verhältnis ausgewirkt hat. Das finde ich so eigentlich nicht in Ordnung.

Melissa: Da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so aus und habe nicht wirklich viele Vergleiche, da mein Papa für mich die Miete übernimmt. Aber es ist definitiv günstiger als in Wien.

Wieso hast du dich dazu entschieden in St. Pölten zu wohnen, statt nach Wien zu ziehen und zu pendeln?

Julia: Ich habe mich für St. Pölten und gegen Wien entschieden, weil ich mir dadurch die Kosten für das Pendeln mit Zug oder Auto ersparen kann.

Melissa: Wie schon erwähnt, dachte ich, ich könnte mir so die Kosten für das Pendeln ersparen. Aber jetzt fahre ich doch regelmäßig nach Hause, so dass ich mir ehrlich gesagt trotzdem das Klimaticket holen musste. Dann war das einfach falsch kalkuliert. Ich habe mich aber definitiv eher für die Leute in St. Pölten als für die Stadt selbst entschieden, weil ich mir gedacht habe, mit den richtigen Leuten ist die Stadt auch okay.

Was ist dein Lieblingsaspekt an deiner aktuellen Wohnungssituation und welchen Aspekt magst du am wenigsten?

Anna: Ich schätze die Lage sehr. Mit dem Zug bin ich schnell in Wien, aber trotzdem habe ich Natur pur vor der Haustüre und mein Heimatort ist schön klein und übersichtlich – man kann also hier sehr gut abschalten und nichts tun. Was hier Segen ist, ist aber auch Fluch. Denn demnach gibt es bei uns im Ort nicht wirklich viel und deshalb bedarf es bei manchen Erledigungen schon ein gewisses Maß an Planung. Da wäre man in der Stadt bestimmt flexibler. Es gibt aber hier am Land definitiv schon Bemühungen und Angebote, um an dieser Inflexibilität etwas zu ändern, mit Wien wird man aber trotzdem niemals mithalten können.

Julia: Da ich aktuell nicht mehr so glücklich mit der Wohnsituation bin ist mein aktueller Lieblingsaspekt eigentlich, dass die Wohnung in St. Pölten ist und ich viele Freunde in der Umgebung habe und ich somit näher bei ihnen bin. Ich mag auch die Fenster in der Wohnung sehr gerne (lacht), weil es dadurch echt sehr hell ist. Was ich derzeit nicht so mag, ist, dass ich durch mein Praktikum aktuell immer von St. Pölten nach Wien pendeln muss und das mittlerweile schon etwas mühsam wird.

Melissa: Ich schätze die Freundschaften, die hier entstanden sind, sehr und erspare mir Geld und den Pendel-Stress.

Welchen Tipp würdest du zukünftigen Studierenden für die Wohnungs- oder auch WG-Suche mitgeben?

Julia: Ich würde es sehr empfehlen, dass man sich gut überlegt mit wem und auch mit wie vielen Personen man zusammenwohnen möchte. Außerdem lohnt es sich immer mehrere Wohnungen oder Zimmer anzuschauen und sich nicht gleich für das Erstbeste zu entscheiden. Falls man auch vor der Wahl zwischen zwei Orten steht, also wie bei mir jetzt Wien und St. Pölten, also der eigentliche Studienort, sollte man sich auch hier gut überlegen, wie lange man dann tatsächlich an die Uni braucht und wie flexibel man ist, wenn man pendeln muss, da es natürlich vorkommt, dass der Unterrichtsplan spontan geändert wird oder auch Prüfungen gleich sehr zeitig in der Früh stattfinden.

Melissa: Also ich finde, man sollte immer das Gesamte anschauen. Man kann überall glücklich und unglücklich werden. Ich habe gelernt, dass man wirklich auf die Umgebung generell achten muss, in der man wohnt. Die muss passen. Außerdem muss man sich die Leute anschauen und die Situation als Ganzes. Also wie man leben will und wie man sich am wohlsten fühlt. Ich glaube aber, dass jeder das Zusammenleben mit Anderen einmal im Leben ausprobieren sollte. Denn auch so habe ich mich in dieses wunderschöne Miteinander verliebt.

Dieser Artikel wurde im Rahmen des Online-Praxislabors "Journalistische Arbeitsweisen" im Studiengang Medienmanagement an der FH St. Pölten erstellt.