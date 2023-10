Fit mit Prof. Hademar Bankhofer: Chronische Schulterschmerzen

Schon von jungen Jahren an werden unsere Schultern enorm belastet: bei der Arbeit, beim Sport, beim Autofahren, durch ständige Zugluft uvm. Dadurch kann es schon sehr früh zu chronischen Schulterschmerzen kommen. Und die darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Die Schulter des Menschen ist ein wahres Wunderwerk. Sie besteht aus Muskeln, Sehnen und Bändern. Sie machen es gemeinsam möglich, dass wir den Arm nach oben, nach unten, nach vorn und nach hinten bewegen, aber auch kreisen und schwenken können. Rund 30 Muskeln sind an diesen Bewegungen beteiligt. Die Schulter ist das am meisten bewegte Gelenk des Menschen. Doch sie macht sehr oft Probleme. Dafür gibt es eine natürliche angeborene Erklärung. Weil der Mensch aufrecht zu gehen begann, hat sich ein Fehler in seine Konstruktion eingeschlichen: Es sitzt ein großer Schultergelenkskopf in der Form einer Halbkugel in einer kleinen Gelenkspfanne. Auch wenn es ein knöchernes Schutzdach als Abdeckung gibt, so kann der Schulterkopf dennoch aus der Gelenkspfanne herausspringen.

Das würde nicht so leicht geschehen, wenn wir das Schultergelenk durch entsprechend starke Muskeln abgesichert hätten. Aber etwa 50 Prozent der Menschen ab 40 haben ein lockeres Schultergelenk mit zu wenig Muskeln. Eine plötzliche Belastung kann dann Auslöser sein, dass das Gelenk aus der Pfanne springt. In diesem Fall muss der Arzt die Schulter wieder einrenken. Eine unangenehme Sache. Daher sollte man einer Schulter-Luxation vorbeugen. Mit Sport und Gymnastik.

Schulter-Schmerzen haben verschiedene Ursachen:

Viele setzen sich speziell im Auto und am Arbeitsplatz durch zu kalte Klimaanlagen permanenter Zugluft aus.

leisten. Man streckt die Arme hoch, um eine neue elektrische Birne in die Lampe einzuschrauben, um ein Fenster zu putzen oder aber um ein Bild von der Wand, ein Buch von einem hohen Regal zu nehmen. Dabei wäre es gesünder für die Schulter, einfach auf eine Leiter zu steigen und die Arme nicht auszustrecken. Auch übertriebene Arbeit am Computer sowie zu viel Tennis und Golf belasten die Schultern.

Wer eines Tages beim Sport, bei der Arbeit, vielleicht sogar beim Kämmen oder beim Mantel-Anziehen Schmerzen verspürt, muss sofort zum Orthopäden. Der wird zuerst natürliche Maßnahmen einsetzen: Einreibungen mit Propolis-Salbe aus dem Bienenstock, Rotlichtbestrahlungen und Heilgymnastik.

Vorbeugend kann man die Muskulatur des Schulter-Gürtels mit einer einfachen Übung stärken: Heben und senken Sie oftmals die Schultern so hoch und so tief wie es geht.