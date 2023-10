Fit mit Prof. Hademar Bankhofer: Kein Riechen und kein Schmecken

Das Riechen mit der Nase und das Schmecken mit dem Gaumen und der Zunge gehört zu den wesentlichen Lebensqualitäten und Orientierungsmaßnahmen, die dem Menschen helfen, genussvoll durch den Tag zu gehen. Bei vielen Menschen ab 50 lassen plötzlich - oft im Zuge einer Erkältung - der Geruchs- und der Geschmackssinn nach. Man kann Einiges tun, damit Riechen und Schmecken wieder funktionieren.

Wenn wir riechen, dann ist das nicht nur zu unserer Erbauung. Wir brauchen das zu unserer Orientierung: Wir können das Essen besser abschätzen. Wir können Gefahren besser erkennen. Und wir verlassen uns auf unseren Geruchssinn, wenn wir Menschen einschätzen wollen. Gerüche und Aromen sind ein Geschenk der Natur . Sie helfen uns, den Alltag zu genießen. Allein der Duft des Kaffees am Morgen ist ein wertvolles Genusserlebnis .

Ebenso ist es mit dem Geschmacksinn. Lässt er nach, können die täglichen Mahlzeiten nicht mehr zum Genuss werden. Man kann gar nicht mehr abschätzen, was man da zu sich nimmt. Es ist nicht mehr möglich, bitter, herb und süß zu erkennen.

Warum verschwinden Geruchsinn und Geschmacksinn?

Mit zunehmendem Alter sinkt die Anzahl der Riechsensoren in der Nase und der Geschmackssensoren im Mund. Das kann ein schleichender Vorgang sein, aber auch ganz plötzlich passieren.

Es kann sich aber auch um einen massiven Mangel an Vitalstoffen handeln. In den meisten Fällen ist es ein gravierendes Fehlen des Spurenelementes Zink, das für die Immunkraft, für die gute Laune, für eine gesunde Haut und für die Liebe wichtig ist.

Was kann man nun tun, damit Geruch und Geschmack wieder da sind und funktionieren?

Machen Sie einen Schnupperkurs: Riechen Sie bewusst an Kräutern, Gewürzen, aber auch an Parfums und an ätherischen Ölen. Dadurch bleiben die Geruchssensoren in vollem Umfang lange erhalten.