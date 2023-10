Fit mit Prof. Hademar Bankhofer: Passionsblume bei Erschöpfung

Die Passionsblume, ein exotisches Gewächs aus den tropischen Regenwäldern Mittel- und Südamerikas hat eine lange Geschichte als Arzneipflanze und ist, was die Wirkung betrifft, ideal für die heutige Zeit, in der viele Menschen unter Nervosität, unter Ängsten und am Burnout-Syndrom leiden.

Der große Vorteil beim Einsatz der Passionsblume gegenüber entsprechenden chemischen Medikamenten: Es gibt keine Nebenwirkungen. Bei vielen Psychopharmaka kommt es zu Müdigkeit und Teilnahmslosigkeit. Bei der Einnahme eines Extraktes aus der Passionsblume treten keine muskelentspannenden Effekte auf. Die Passionsblume beruhigt, macht aber nicht müde und ist daher alltagstauglich. Man bleibt geistig und körperlich fit.

Der Name der Passionsblume geht auf Missionare zurück, die im neu entdeckten Amerika die Blüten unter einem christlichen Aspekt deuteten. Sie sahen in der weiß-violetten Blume die Marterwerkzeuge der Passion Christi: Die Fäden der Nebenkrone waren ein Symbol für die Dornenkrone, die fünf Staubblätter standen für die Wundmale, die Säule mit dem Fruchtknoten für den Pfahl der Geißelung und die drei Griffel mit den Narben für die Nägel am Kreuz.

Viele Indianerstämme setzten seit eh und je die Passionsblume als Arznei ein: gegen Melancholie, Schlaflosigkeit und Schmerzen. Das haben Mönche und Ärzte, die mit den spanischen Eroberern auf den neu entdeckten Kontinent kamen, beobachtet. Es gibt die ersten Aufzeichnungen über die Passionsblume aus dem 16. Jahrhundert von dem Mediziner Dr. Francisco Hernandez.

In den USA wurden aber erst im 19. Jahrhundert Extrakte aus der Passionsblume von Ärzten und Homöopathen häufig gegen Nervosität und Schlaflosigkeit verordnet. In Mitteleuropa wurden die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen über die Wirkung der Passionsblume Mitte des 20. Jahrhunderts durchgeführt. Heute ist die Blume ein wirksames Mittel gegen Stressbelastung und das Burnout-Syndrom. Diese Überlastungsstörungen sind gefährlicher als man glaubt, können zu Herzinfarkt, Depressionen, zu Atemnot, Schlafstörungen und Diabetes führen.

Man kann aus der Passionsblume Tee zubereiten und damit leichte Nervosität bekämpfen. 2 gehäufte Teelöffel getrocknete und zerriebene Passionsblüten werden mit einem Viertelliter kochendem Wasser übergossen.10 Minuten zugedeckt ziehen lassen, durchseihen und morgens sowie abends jeweils eine Tasse lauwarm trinken.