Die Friedensshow mit Sir Kristian Goldmund Aumann

ART against WAR - IN PROGRESS...

"Seine Stimme zu erheben gegen Krieg, Intoleranz und derb roher Dummheit, heißt die Menschheit vor dem Abgrund bewahren." - Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet

DIE FRIEDENSSHOW

No More Wars & Give Peace A Chance

directed & performed by Sir Kristian Goldmund Aumann

Ein cineastisch literarisch musikalisches Plädoyer an die Liebe und den Frieden auf der Welt – atemraubend, magisch und einfühlsam; voll von bewegenden Bildern; fulminanter Musik und Texten über Frieden, Liebe und gegen den Krieg - komponiert, aus der Feder von Jahrtausendkünstler:innen.

Ich biete dir Frieden an.

Ich biete dir Liebe.

Ich biete dir Freundschaft an.

Ich sehe deine Schönheit.

Ich höre deine Bedürfnisse.

Ich fühle deine Gefühle.

Meine Weisheit fließt aus der höchsten Quelle.

Ich grüße diese Quelle in dir.

Lasst uns zusammenarbeiten.

Für Einigkeit und Frieden."

Mahatma Gandhi

TRAILER: Die Friedensshow

https://vimeo.com/745436934