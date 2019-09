Denn nach dem Urlaub ist vor dem Sortieren. Denn unzählige Erinnerungsbilder wollen auf den Rechner übertragen, gesichtet und abgelegt werden. Doch wie bekommt man Ordnung ins Foto-Chaos? Denn immerhin handelt es sich um lieb gewonnene Erinnerungen und Fotos. Die sollten keinesfalls irgendwo am Rechner verschwinden oder untergehen.

von Miriam Mehlman Fotografie, Miriamblitzt

Mit dem richtigen Workflow ist das ganz einfach: Nach dem Übertragen solltet ihr die Bilder sofort sortieren. In einigen Fotoprogrammen (wie Lightroom) ist das mittels Direktmarkierung möglich. Was bleiben darf bekommt eine Marke (z.B. *), was ins Nirvana verschwinden soll, eine andere (z.B. **). Die nicht gelungenen Fotos sofort zu löschen, mag hart klingen, schützt aber vor unnötigem Ballast, der zum „Speicherfresser“ wird.

Doch auch gelungene Bilder solltet ihr nochmals kritisch begutachten: Denn im Sinne der Zeiteffizienz ist es empfehlenswert, nur eindeutige Favoriten einer weiteren Bearbeitung im Fotoprogramm eurer Wahl zu unterziehen. Ich selbst optimiere meine Fotos übrigens mit Photoshop.

Ist die Überarbeitung abgeschlossen, lege ich die Bilder in Ordnern ab. Dabei sortiere ich nach Jahr und Monat, um mich in meinen Fotobergen schnell zurecht zu finden. Auf Ordnerebene einen Themenzusatz beizufügen, gestaltet die Suche nach konkreten Bildern noch effizienter. Das sieht im Ergebnis beispielsweise so aus:

2019-01 – Geburtstag

2019-03 – Ostern

2019-04 – Berlin

etc.

Mindestens genauso wichtig wie eine strukturierte Ablage ist ein effizientes Sicherungssystem. Daher lege ich meine Fotos immer zweifach – also auf zwei verschiedenen Festplatten – ab. Diesen Mehraufwand in Kauf zu nehmen, schützt vor bösen Überraschungen: Denn auch Festplatten ist das ewige Leben verwehrt.

Die schönste Form, Erinnerungen zu bewahren, ist jedoch die Gestaltung von Fotoprodukten. Welche Möglichkeiten es hier gibt, lest in Verena Irrschiks Blog auf: https://www.avaganza.com/vom-foto-zum-erinnerungsstueck-so-bewahrst-du-deine-lieblingsbilder/