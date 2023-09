Enzersdorf feiert „Gemeinde 21“-Jubiläum mit Dorffest

Vor mittlerweile zehn Jahren hat sich der Dorferneuerungsverein in Enzersdorf etabliert. Unter dem Titel „Gemeinde 21“ (G21), G21 ist ein Teilbereich der NÖ Dorf- und Stadterneuerung, wurden seither zahlreiche Projekte umgesetzt. Anlässlich des 10. Geburtstages der Dorferneuerung fand am Samstag das erste Dorffest statt. Schon am Nachmittag konnte man auf dem Dorfplatz man seine Radgeschicklichkeit testen und sein Fahrrad zur Überprüfung beim „Mobiler Radservice Kellner“ abgeben. Am frühen Abend eröffnete der Fischataler Chor mit Gesang die Veranstaltung, danach spielte die Jagdhornbläsergruppe Kellerberg aus Pischelsdorf auf.

Zum Dämmerschoppen sprach Bürgermeister Markus Plöchl (ÖVP) die einleitenden Worte und bedankte sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für ihr Kommen sowie bei allen Helfern, aber besonders bei Gemeinderat Christian Lutz (ÖVP) ohne das Fest nicht zustande gekommen wäre. „Wir sind sehr zufrieden und überrascht über den großen Andrang und Zuspruch der Bevölkerung“, zog der Ortschef nach am Abend ein positives Resümee.

Im Anschluss sorgte die Blasmusikkapelle des Fischataler Musikvereins für beste Stimmung, abschließend gab es noch ein „Open Air“-Kino mit dem Film „Gut gegen Nordwind“. Auf die Frage ob es im nächsten Jahr wieder ein Dorffest geben wird, hielt sich Bürgermeister Markus Plöchl noch bedeckt. Er ließ allerdings durchblicken, dass in irgendeiner Form ein Fest stattfinden würde.