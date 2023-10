Petri Heil in Höflein bis in die Morgenstunden

Daniela und Rudolf Prinz haben 2013 gemeinsam mit Johann Kletzenbauer einen Verein für die Höfleiner Fischer gegründet. Im Rahmen eines Kränzchens waren sie Gastgeber in ihrem Wirtshaus für alle Vereinskollegen und Angehörige, um das Jubiläum des Vereins zu feiern.

„Ein Kränzchen ist ein Ball in legerer Kleidung“, beschreibt der Obmann das Motto. Einmal im Monat ist Sitzung „beim Prinz“ und zum zehnjährigen Jubiläum „wird gefeiert bis in die Früh“, so Vereinsvorstand Johann Kletzenbauer. Damit das auch gelingt, wurden die Gäste vom der Familie Prinz kulinarisch verwöhnt. Für Stimmung sorgt musikalisch die Band „Hodan 3“ aus dem Weinviertel.