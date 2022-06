100 Jahre Niederösterreich: Bezirksfest in Bruck/Leitha .

Zahlreiche Vereine, Einsatzorganisationen und Künstler präsentierten sich am ersten Tag des Bezirksfestes in Bruck/Leitha. Am Abend fand im Innenhof des Rathauses unter dem Motto "Richtig Leiwand Oida" ein Konzert statt.