Enzersdorf an der Fischa: Fischataler sorgen für Revival des Kirtags

Der Kirtag in Enzersdorf an der Fischa war traditionell das „Jahrgangsfest“. Heißt: Jene jungen Enzersdorfer und Enzersdorferinnen, die im selben Jahr 21 wurden, haben gemeinsam den Kirtag organisiert. Die „Kirtagsburschen und -madln“ wurde dabei natürlich tatkräftig von den Vereinen unterstützt.

Mit den Jahren fanden sich aber immer weniger Jugendliche, die die Tradition fortführten. 2019 war dann der letzte Kirtag. Da gaben 20 Burschen und Mädchen nochmals richtig Gas. Der Kirtag war ein voller Erfolg und die Jugendlichen waren hochmotiviert, den Kirtag auch weiterhin zu organisieren.

Dann kam Corona.



2023 wird der Kirtag aber ein Revival erleben. Die Fischataler Musikanten feiern heuer nämlich 60-jähriges Jubiläum. Also DIE Gelegenheit, um den „Musi'Kirtag“ aus der Taufe zu heben und groß zu feiern.

Vom 12. bis 14. Mai wird die Festwiese zum Festgelände.

Das Programm steht bereits:

Am Freitag gibt es das „Vorglühen“ mit der BLACKOUT-Party. Gleich drei DJs werden den Feierwilligen musikalisch einheizen. Am Samstag wird das Jubiläum mit Nachbarskapellen musikalisch gefeiert. Es gibt einen bunten Kindernachmittag und abends ein Dämmerschoppen und eine Sause mit den DirndlRockern.

Am Sonntag schließt der Kirtag dann traditionell mit Messe und Frühschoppen.

Das Zeltfest im September, das meist gemeinsam mit dem Klimabündnisfest der Gemeinde stattfand, lassen die Musikanten dann heuer aus. Stattdessen organisieren Sie noch am 30. April ein Maibaumfest.

Auch eine Tradition, die auszusterben drohte, dank der Musiker aber wieder hochgehalten wird.

