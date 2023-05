Enzersdorf an der Fischa: Finanzierung für Hort-Container gesichert

Wie berichtet, ging im September 2022 der neue - eine Million teure - Hort im Polstererpark beim Adeg-Markt in Betrieb. Mit Herbst muss nun erneut aufgestockt werden. Konkret heißt das, man braucht eine 5. Gruppe und damit weitere Container. Zusätzlich müssen also 200.000€ investiert werden.

Das sei zum Zeitpunkt der Planung des neuen Horts nicht klar gewesen, so der zuständige ÖVP-Gemeinderat Christian Lutz.

Vor zwei Wochen hieß es noch, dass die Gemeinde für die Leasing-Finanzierung durch das Ok des Landes benötigen wird. Bei einem Schuldenstand von 12,6 Millionen € war das zu erwarten.

Dem ist aber nicht so. Die Gemeinde konnte - wie andere Gemeinden auch - eine Förderung des kommunalen Investitionspakts des Bundes lukrieren. Dadurch senkt sich die Höhe des benötigten Betrags, der durch ein Leasing finanziert werden muss auf rund 140.000€. Damit sei man unter 300.000€ und eine Genehmigung seitens des Landes ist nicht nötig.

Während die ÖVP und die FPÖ die finanzielle Lage der Gemeinde entspannt sieht, zeigt sich Jaqueline Matijevic, Liste GEMa, erleichtert: „Ich bin froh. Die Kinder sind die letzten, die darunter leiden sollten, wenn die Herren im Gemeinderat mit dem Geld nicht haushalten können.“

Laut Christian Lutz können mit dieser 5. Gruppe nun 125 Kinder zeitgleich betreut werden. Dass dies für die nächsten Jahre nun reicht, bezweifelt Matijevic auch: „Das ist Realitätsverweigerung. Die Politik redet davon, das Teilzeitmodell unattraktiv zu machen und die Preissteigerungen tragen zusätzlich dazu bei, dass man es sich nicht mehr leisten kann, seine Kinder zu Hause zu betreuen. Aber Weitblick scheint nicht die Stärke der ÖVP zu sein.“

Die Container sind jetzt jedenfalls bestellt. Ende Juni sollen sie geliefert werden, damit dem Betrieb mit dem Schulstart im Herbst nichts im Wege steht.

