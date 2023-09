Brucker Musikschule übertraf sich zum Jubiläum selbst

Dass die Konzerte der Brucker Musikschule von hoher Qualität sind, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Nicht umsonst verzeichnen die Events der Schule in den letzten Jahren einen Besucherrekord nach dem anderen. Beim großen Jubiläumskonzert im Stadtgraben wurde all das noch um Längen übertroffen. Selbst die weite Fläche des Stadtgrabens wurde angesichts der Besuchermengen, die zum Konzert strömten, eng. Letztendlich war der Graben bis hinten voll besetzt, und es lauschten Scharen von Menschen vom Geländer entlang des Raiffeisengürtels, sowie aus zahlreichen Fenstern der umliegenden Wohnungen dem musikalischen Feuerwerk, das Direktorin Serafia Myriknopoulou und ihr Team zusammengestellt hatte.

Einleitend wurden mehrere Brucker Persönlichkeiten aus der Kommunalpolitik geehrt, darunter die Altbürgermeister Richard Hemmer und Franz Perger, sowie die ehemaligen Stadträte Peter Zemann und Alexander Petznek und der frühere Gemeinderat Walter Steurer.

Ein Jubiläumsfilm bot einen Einblick in den Werdegang, aber vor allem in die Philosophie der Anton Stadler Musikschule, in der mittlerweile über 600 Kinder unterrichtet werden, sowie 400 Kinder aus den Kooperationsprojekten mit Schulen und Kindergärten. Lehrerinnen und Lehrer aus 13 Nationen bieten 21 Unterrichtsfächer an. Direktorin Myriknopoulou nahm das Jubiläum aber nicht nur zum Anlass für einen Rückblick, sondern auch gleich für einen Blick in die Zukunft: „Gerade jetzt, wo wir in einer sich schnell verändernden Welt leben, sind Musikschulen gefragter denn je. Denn die Probleme unserer Zeit fordern von den Menschen nicht nur ein rationales, sondern vermehrt auch ein emotionales Bewusstsein.“

Als Dirigenten für das Orchester, das aus Schülern und Lehrern bestand, hatte Myriknopoulou mit Herbert Pichler eine in ganz Österreich bekannte Musikergröße nach Bruck geholt: Er dirigiert normalerweise das Dancing Stars Orchester. Geboten wurden zahlreiche Hits und Ohrwürmer der letzten 50 Jahre, dargeboten vom Orchester, aber auch von einigen ehemaligen Schülern der Musikschule. Den Anfang machten zwei durchaus bekannte Persönlichkeiten: Rechtsanwalt Joe Sailer an der Klarinette und Arzt Toni Seebauer. Sailer spielte damals beim allerersten Konzert der Musikschule im Gründungsjahr 1973 und kehrte nun fürs Jubiläum auf die Musikschulbühne zurück.

Aber auch Johannes Sorgner, ehemaliger Schüler und heute Musical-Star, sorgte mit gleich zwei Auftritten für Begeisterung im Publikum. „Happy Birthday“ spielte das Orchester dann in einer eigens für den Abend komponierten Version, die beim Kompositionsworkshop für Zehnjährige der Schule entstanden war. Viel Applaus gab es auch für die Gesangsnummern mehrerer Schüler, so etwa für Melanie Lushi mit „Respect“ oder Stefanie Schraut mit „Goldeneye“. Das Nachwuchsorchester gab unter der Leitung von Erich Kölbl zudem „Life is life“ zum Besten.

Zum Schluss hielt es kaum jemanden mehr auf den Plätzen. Mit Standing Ovations zollten die Besucher den Musikern des Abends und wohl auch der Musikschule im Ganzen Anerkennung.