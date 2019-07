Und sie jubeln wieder, oder vielleicht noch immer? Die Wettkampftruppe der Feuerwehr Pellendorf gehört zu den besten in Niederösterreich. Zwar reicht es bei den Landesfeuerwehrleistungsbewerben in Traisen (Bez. Lilienfeld) in den Kategorien Bronze (fixe Positionen der Teammitglieder) und Silber (die Positionen werden zugelost) „nur“ zu den Plätzen 6 beziehungsweise 3, dennoch ist der Jubel der Truppe um Johannes Prendl grenzenlos.

Denn mit ihren Ergebnissen der Jahre 2017, 2018 und 2019 haben sich die zehn Pellendorfer zum dritten Mal in Folge für die Bundesbewerbe qualifiziert. Im kommenden Jahr messen sich Prendl & Co. dann in St. Pölten mit den besten Teams aus ganz Österreich um den Titel der besten Wettkampfgruppe. Einzige Enttäuschung des Wochenendes war vermutlich das Abschneiden beim „Fire Cup“, dem spektakulären Parallelbewerb der Landesspiele. Zehn Fehlerpunkte führten dazu, dass man nicht über den 18. Platz hinauskam. Dennoch fuhren die Pellendorfer Wettkämpfer mit zwei Trophäen zurück in ihren Heimatort.

"Ganz knapp haben wir den ersehnten Fire Cup verpasst"

Erfolgreiche Landesbewerbe haben auch die Mitglieder der Mannswörther Feuerwehr hinter sich. Die Truppe um Florian Köpper konnte sich im Bronze-Bewerb auf Platz 27 (von 584 Gruppen) klassieren, in der Silber-Kategorie schafften sie immerhin den 84. Rang (von 384 Gruppen). „Ganz knapp haben wir daher die Qualifikation für den heiß ersehnten Fire Cup verpasst. Nichtsdestotrotz ist es ein fantastisches Ergebnis, das sich sehen lassen kann“, resümiert Köpper.

Ebenfalls Top-Platzierungen erreichte Mannersdorf mit Platz 100 in Bronze und 55 in Silber. Im Silber-Bewerb konnten zudem die Götzendorfer mit Rang 28 überzeugen. Insgesamt waren 32 Gruppen aus dem Brucker Bezirk am Start. Darunter auch die Feuerwehr Hainburg. „Unser Ziel war es, dass unsere Teilnehmer die Anforderungen für das Leistungsabzeichen in Silber erbracht haben, und das haben wir erreicht“, kommentiert Hainburgs Kommandant Christian Edlinger, der stellvertretende Bezirkskommandant. Bemerkenswert an der Hainburger Truppe: Drei von fünf Teilnehmern aus der Mittelalterstadt sind Frauen – Irina Homola, Laura Jocha, Nicole Kammlander – und die beiden Männer Helmut Redl und Arnold Weisz sind zudem „Spätberufene“.