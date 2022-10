Musikverein Rohrau setzt auf die Jugend

Der Musikverein Rohrau wurde 1974 als Jugendkapelle Rohrau unter Kapellmeister Karl Jeitler und Pater Konrad Thim gegründet. Bei der Gründung bestand Kapelle aus 19 Mitgliedern, darunter fast die Hälfte Mädchen, was in den 70ern noch die Ausnahme war. Schon 1975 nahm die Kapelle an ersten Bewertungen teil. Es folgten als Obmann Franz Raser, ab 1991 Norbert Payer, musikalisch übernimmt 1989 mit Manfred Fehrer erstmals ein Musiker aus Rohrau die Führung. 1994 geht die musikalische Leitung an den Gallbrunner Erich Lutz für mehr als zehn Jahre über. 1999 löste Petra David Norbert Payer ab, zu dieser Zeit eine von wenigen Obfrauen im Österreichischen Blasmusikverband. Im selben Jahr erhielt die Jugendkapelle den Namen „Musikverein der Marktgemeinde Rohrau“.

Nachdem er 2004 mit seiner Familie in Rohrau seine neue Heimat gefunden hat, übernimmt Josef Lutz von seinem Bruder die musikalische Leitung des Musikvereins. 2006 wird Hannes Raser Obmann, ab 2017 folgt Martina Kral als Obfrau. Kapellmeister Josef Lutz wird 2014 die Dirigentennadel in Gold des niederösterreichischen Blasmusikverbandes verliehen.

Ein musikalischer Höhepunkt war die Uraufführung der „Rohrauer Messe“ 2007 in Rohrau mit dem Kirchenchor Bruck sowie die musikalische Umrahmung des Erntedankfestes 2009 im Salzburger Dom mit eben dieser Messe mit dem Brucker Chor und der Trachtenmusikkapelle Salzburg-Aigen. Die Messe wurde von Walter Schwimbersky bei Shane Woodborne, einem Mitglied der Camerata Salzburg, anlässlich des 200. Todestages von Michael Haydn in Auftrag gegeben.

Der Musikverein ist mittlerweile ein unverzichtbarer Kulturträger in der Marktgemeinde Rohrau geworden und sorgt bei kirchlichen und weltlichen Festen für die musikalische Gestaltung. Am 22. Oktober findet um 19 Uhr das traditionelle Herbstkonzert „Ohrenschmaus“ statt, in dem klassische und moderne Stücke zum Besten gegeben werden.

