Bruck wird wieder Zentrum der Stimm-Akrobaten

Chormusik war gestern, Beatboxen ist heute: So könnte man salopp den Sound beim „Acalala“-Festival am Samstag, den 13. Mai um 19 Uhr 30 im Stadttheater beschreiben. Unter dem Titel „Get the Beat out of your Box“ treten neben der von Janoska gegründeten Frauen A-cappella-Band „Beat Poetry Club“ an diesem Abend auch noch der deutsche Beatbox Meister Raphael Schall mit verblüffend echtem Trompetensound und die große Chorformation V.O.I.C.E Girls Group mit coolen Pop-Songs auf.

Es wäre nicht Juci Janoska, die als Gründerin des Vereins „Rabauki“ seit gut zwanzig Jahren alljährlich selbst geschriebene Familien-Musicals mit Kindern aus der Region auf die Beine stellt, wenn sie im Rahmen des Festivals nicht wieder eine Initiative für Kinder und Jugendliche gestartet hätte. So gibt es bereits ab Freitag, den 12. Mai A cappella und Beatbox zweitägige Workshops für Kinder und Jugendliche sowie einen für Erwachsene. Die Workshop-Teilnehmer haben auch einen Kurzauftritt im Rahmen des „Acalala“-Festivals am Samstag.

Tickets für den Konzertabend gibt es um 20 Euro unter www.acalala.at. Dort können sich auch Interessenten für die Workshops anmelden. Kostenpunkt inklusive Konzertkarte: 85 Euro für Einzelpersonen, 70 Euro ab zwei Personen.

