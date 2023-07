Kirtag der Jugend in Deutsch Haslau

Der Jugendverein lud am Samstag zum Kirtag in den Gasthof Hoffmann in Deutsch Haslau. Dresscode war natürlich Tracht. Obmann Sebastian Döber begrüßte zahlreiche Gäste, darunter Ortsvorsteher Ronald Hensler (ÖVP), Feuerwehrkommandant Gerald Tyran, Jagdleiter Rudolf Hoffmann, Agrarobmann Reinhard Bayer und den Obmann des SC Hoffmann, Thomas Hoffmann. Döber hob besonders die gute Zusammenarbeit mit den Wirtsleuten Kathrin Hoffmann-Schremser und Christian Hoffmann bei der Vorbereitung hervor.

Wie bereits zu den vorangegangenen Kirtagen hatte die Jugend wieder ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Zur Begrüßung gab´s ein Stamperl, die Besucher erhielten eine „Kirtagszeitung“, die „Dirndln“ zusätzlich eine Damenspende. Auf der Wiese konnten die Gäste ihre Geschicklichkeit und Kraft bei verschiedenen Spielen wie „Hau den Lukas“ oder „Maß-Stemmen“ auf die Probe stellen. Die Sieger erhielten schöne Preise. Musikalisch sorgten „BlechRevolution“ und „DJ Mike“ für Stimmung.