Badespaß im Nationalpark Donau-Auen

Bezirk Bruck An heißen Sommertagen bietet Baden in der Natur eine willkommene Abkühlung. Im Nationalpark Donauauen ist dies grundsätzlich erlaubt, solange sich die Besucher an die „Badeordnung“ halten.

Die Auenlandschaft wird geprägt von der freien Fließstrecke der Donau sowie weitläufigen Seitengewässern. „Einige Gewässer- und Uferbereiche stehen zur Freizeitnutzung zur Verfügung. Andere Standorte sind ausschließlich für Fauna und Flora reserviert“, berichtet Nationalpark-Sprecherin Erika Dorn. Manche Donauuferabschnitte dürfen nicht betreten werden – denn dort haben Flussregenpfeifer und Flussuferläufer ihre Gelege. Werden die Altvögel durch am Ufer lagernde Menschen vertrieben, überhitzen die Eier rasch oder werden zertreten. „Um Rückzugsräume für störungsempfindliche Arten wie Seeadler und Schwarzstorch zu ermöglichen, gilt es weiters, nur die dazu freigegebenen Seitengewässer mit Booten zu befahren“, sagt Dorn.

Durch diese bewährte Zonierung kann der Nationalpark Donauauen sowohl Gästen, die Erholung suchen, als auch seinem Naturschutzauftrag gerecht werden. Es sei eine Frage der Fairness, die Regelungen einzuhalten und dennoch unbeschwerte Sommertage in der Aulandschaft zu genießen.

Die Regeln im Detail

Im Wiener Teil des Nationalparks ist das Baden an Dechant- und Panozzalacke, Donau-Oder-Kanal Becken II und III sowie an der Stadler Furt („Elferl“) erlaubt. In Niederösterreich können der Badeplatz in der Schönauer Au und die zum Betreten freigegebenen Flussuferabschnitte besucht werden. Beliebte Plätze sind die Strände bei den Orther Inseln und der Auterrasse Stopfenreuth. Im Bezirk kann bei Fischamend, Haslau, Regelsbrunn, Wildungsmauer und zwischen Petronell-Carnuntum und Hainburg gebadet werden (siehe Karte). Ein Naturbadeplatz für die örtliche Bevölkerung soll zwischen Haslau und Regelsbrunn im Zuge der Renaturierung entstehen.

Die Karte „Baden und Bootfahren im Nationalpark Donauauen“ mit allen relevanten Informationen, Tipps und Sicherheitshinweisen steht auf der Nationalparkhomepage als Download zur Verfügung.

Weitere Hinweise zu den Verhaltensregeln im Nationalpark Donauauen sind ebenfalls auf der Website des Nationalparks zu finden auf www.donauauen.at