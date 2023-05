Es gibt noch Plätze bei den Acalala-Workshops in Bruck

Juci Janoska ist in Bruck seit rund 20 Jahren nicht nur durch ihre „Lily“-Mitmach-Musicals eine bekannte Größe. Auch mit ihrem Beat Poetry Club war die Künstlerin schon mehrfach in der Stadt. Diese Woche findet zum vierten Mal das Acalala-Festival statt. Zwei Tage lange, am Freitag und am Samstag, ist jeder und jede eingeladen, bei den Workshops teilzunehmen. Am Samstag, den 13. Mai ist um 19.30 Uhr im Stadttheater das Ergebnis der harten Arbeit, die auch jede Menge Spaß macht, zu sehen. Unter dem Titel „Get the Beat out of your Box“ treten dort neben der von Janoska gegründeten Frauen A-cappella-Band „Beat Poetry Club“ auch noch der deutsche Beatbox Meister Raphael Schall mit verblüffend echtem Trompetensound und die große Chorformation V.O.I.C.E Girls Group mit coolen Pop-Songs auf.

Raphael Scholl ist der deutsche Meister im Beatboxen. Foto: Theresa Weicken

Tickets für den Konzertabend gibt es um 20 Euro unter www.acalala.at. Dort können sich auch Interessenten für die Workshops anmelden. Kostenpunkt inklusive Konzertkarte: 85 Euro für Einzelpersonen, 70 Euro ab zwei Personen.

