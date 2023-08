Familienfest der SP Berg war trotz Hitze ein großer Spaß

„Trotz der Hitze ist das Familienfest ein großer Spaß", meint Franz Pretsch, Bezirksobmann des ARBÖ. Das Team der SPBerg mit Bürgermeister Andreas Hammer an der Spitze hatte am Samstag in der Kastanienallee wieder ein Event für Kinder organisiert. Ob in der Hüpfburg, auf dem Spielplatz, dem Fahrradparcours oder der Wiese, dem Bewegungsdrang der jungen Gäste wurden keine Grenzen gesetzt. Am vom ARBÖ ausgerichteten Kettcarrennen nahmen rund 50 Kinder teil. Es galt, eine Strecke von hundert Metern möglichst rasch zu bewältigen. Die schnellsten Drei erhielten einen Pokal, die ersten 20 eine Urkunde und alle Teilnehmer ein Sackerl Gummibären.

Die älteren Gäste, darunter der ehemalige Bürgermeister Georg Hartl und der ehemalige Vizebürgermeister Matthias Purger, genossen Gulaschsuppe, Kaffee und Kuchen im Schatten der Kastanien. Erfrischende Abkühlung bot ein Eis vom Wolfsthaler Eissalon „WunderBar“. Für die Sicherheit sorgte das Rote Kreuz Hainburg, vertreten durch Maria Neykoff und Nico Schöbinger. Das Rote Kreuz stellte das auch die Hüpfburg zur Verfügung.