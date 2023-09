Gerhaus: Toth Brothers stellen neuen Film „Ära der Prohibition“ vor

Die Reihe „Codename Schurli“ hat ihren lang erwarteten zweiten Teil. Der abendfüllende Film der Tothbrothers „Codename Schurli: Tale of the Rafferring“ erzählte die Geschichte einiger Möchtegern-Gangster, die in der Kampfsportszene einige aufregende Abenteuer erleben. Das Schicksal der Hauptpersonen bleibt am Schluss offen.

In der Fortsetzung verschlägt es die Helden aus dem ersten Teil in die fiktive Stadt "Giftbach", die als erste Stadt Österreichs ein absolutes Alkoholverbot erlassen hat. Doch hinter den Kulissen der nach außen hin idyllischen Gemeinde lauert ein finsteres Geheimnis. Die Zahl der vermeintlichen Selbstmorde häuft sich. Die Protagonisten, darunter Hildegard, Pierre, Kommissar Schwellnuss, Michel, Rosco, Hector und eine Fülle neuer Charaktere, werden in ein gefährliches Netz aus Intrigen und Abenteuern verwickelt. Die TothBrothers sind die jungen Filmemacher Lukas Toth, Daniel Toth und Matthias Skerlan. Multitalent Lukas ist auch als Sänger und Gitarrist der Band „Unerhört“ erfolgreich. Die Filmcrew verspricht, dass dieser Film noch packender und aufregender sein wird als sein Vorgänger und die Zuschauer bis zur letzten Sekunde fesseln wird:„Und genug zum Lachen gibts auch wieder.“

Der Stil des Films verwendet typische Versatzstücke der Gangsterära der 20er Jahre und verbindet sie mit einer modernen Kulisse. Gedreht wurde in der ganzen Region und darüber hinaus, so spielen Szenen in Bruck, Höflein, Pachfurth, Rohrau, Prellenkirchen, dem Autohaus Ermler in Neusiedl/See (Burgenland) und dem majestätischen Schloss Sachsengang in Oberhausen (Bezirk Gänserndorf).

Die Premiere findet am 6. Oktober in der Haydnhalle Gerhaus statt. Tickets sind ab sofort online erhältlich auf der Website Kultur-Bruck.at