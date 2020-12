In beinahe jedem Ort finden rund um den Nikolo-Tag am 6. Dezember Feste oder Veranstaltungen mit dem Geschenke bringenden Heiligen statt. Doch alles was sonst normal ist, steht im Corona-Jahr 2020 unter einem ganz anderen Stern. Die türkis-grüne Bundesregierung hat zwar per Verordnung Nikolo-Aktionen wie Hausbesuche ausdrücklich zugestimmt, dennoch sind sie heuer rar gesät.

In Mannswörth will der Perchtenverein „Dark Night Devils Mandeswerde“ die Tradition auf jeden Fall aufrecht erhalten. „Wir werden auch dieses Jahr mit Nikolaus und Krampus unterwegs sein und den Kindern Freude zu schenken“, betont Obmann Günther Meckl. Natürlich werde man sich bei den Hausbesuchen an die geltenden Sicherheitsmaßnahmen halten, unterstreicht er. An die 20 Buchungen hat der Verein schon.

Der Ablauf ist mit den Eltern stets abgestimmt. „Mit Familien, die in einem Einfamilienhaus wohnen, haben wir vereinbart den Besuch im Garten zu machen. In Wohnhäusern gibt es einige Eltern, mit denen ausgemacht ist, dass wir die Türschwelle zu den Wohnungen nicht überschreiten“, erläutert Meckl.

Der Mannswörther Perchtenverein „Dark Night Devils Mandeswerde“ wird seine Hausbesuche mit Nikolo (Günther Meckl) und Krampus (Manfred Holzweber) heuer durchführen – allerdings nur im Garten. privat

Abgesehen von Hausbesuchen sind sämtliche Nikolofeiern von Vereinen oder Gemeinden abgesagt. In manchen Fällen wird jedoch ein kreativer Ersatz geboten. So laden etwas die ÖVP in Gramatneusiedl und die Bürgerliste in Leopoldsdorf zu einer Nikolo-Malaktion ein. Die Kinder müssen dabei ihre Zeichnung vom Nikolo (und Krampus, wer will) per E-Mail an die jeweiligen Organisatoren schicken und bekommen dann als Dankeschön am 6. Dezember ein kleines Geschenk vor die Tür gelegt. Einsendeschluss ist in Leopoldsdorf am 4. Dezember, in Gramatneusiedl sogar erst am 6. Dezember. Die Gemeinde Kleinneusiedl geht einen noch direkteren Weg. Statt der alljährlichen Nikolofeier bekommt jedes der 80 Kindergarten- und Schulkinder im Ort am Nikolotag einen Brief samt Geschenk direkt per Post.

Einer der Höhepunkte in Hainburg ist üblicherweise die Nikolausaktion des Lionsclubs. Der Nikolaus, seit Jahren von Fritz Nussbaumer verkörpert, käme am 6. Dezember in die Stadtpfarrkirche und würde nach einer Andacht kleine Geschenke an die Kinder verteilen. Die Kirche ist zu diesem Anlass immer gesteckt voll. „Heuer muss diese Aktion leider ausfallen“, erklärt Lions-Präsident Michael Ankowitsch.