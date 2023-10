Nach K.o.-Drink zugestochen? Ein Fall für das Gericht

Erst am 12. Juni 2023 war der vierfach vorbestrafte junge Mann aus der Haft entlassen worden. Am 5. August besuchte der im Bezirk Bruck an der Leitha lebende junge Mann das Stadtfest in Neusiedl, nachdem er bereits Alkohol konsumiert hatte.

Ein Unbekannter soll ihm dort die letzten Schlucke aus einer fast leeren Wodkaflasche angeboten haben. Darin soll sich, so die Vermutung des 18-jährigen Angeklagten, nicht nur Alkohol sondern eine weitere Substanz befunden haben.

Jedenfalls sei er nach dem Schluck aus der Wodkaflasche nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen.

Keine Erinnerung mehr?

„Er hat überhaupt keine Erinnerung mehr bis zum Aufwachen in der Zelle am nächsten Morgen“, berichtete der Verteidiger.

Der 18-Jährige hatte angegeben, einen „bitteren Geschmack“ in dem Getränk wahrgenommen zu haben. Möglicherweise sei ihm das Schlafmittel Rohypnol oder ein anderes Benzodiazepin verabreicht worden, vermutete er.

Man könne seinem Mandanten die folgenden Taten nicht vorwerfen, meinte der Anwalt. Der 18-Jährige bekenne sich daher nicht schuldig.

Randaliert trotz k.o.-Substanz?

Die Staatsanwältin wandte ein, dass der Konsum der genannten Substanzen eigentlich dazu hätte führen müssen, dass der Angeklagte „komplett k.o.“ ist. Randalieren hätte der 18-Jährige unter dem Einfluss dieser Mittel nicht mehr können, das habe ihr ein Sachverständiger bestätigt, so die Staatsanwältin.

Jener 17-Jährige aus dem Bezirk Eisenstadt, den der Angeklagte am 5. August mit einem spitzen Messer verletzt hatte, berichtete vor Gericht: Der Angeklagte, den er zuvor gar nicht gekannt hatte, habe ihm schon zirka eine halbe Stunde vor der Messerattacke mit Gesten provoziert.

Er sei dann, so der 17-Jährige, mit seinen Freunden zum „Tagada“ im Vergnügungspark gegangen. „Er ist auf mich losgegangen“, sagte der 17-Jährige. „Ich spürte etwas Spitzes am Auge, das war das Messer.“

Mit Taschenmesser zugestochen

Der Angeklagte soll ein aufgeklapptes, acht Zentimeter langes Taschenmesser zwischen den Fingern eingeklemmt und damit zugestochen haben.

Instinktiv wich der 17-Jährige zurück, sodass ihm der Angreifer nur drei kleine Schnitte unterhalb des rechten Auges zufügte. „Sie hatten großes Glück, dass Sie nicht das Auge verloren haben“, stellte Richterin Birgit Falb fest.

Ein 16-jähriger Freund des 17-Jährigen, mit 198 Zentimetern Körpergröße und 103 Kilo Gewicht dem 18-jährigen Angeklagten körperlich deutlich überlegen, hatte die Attacke mitbekommen.

Da ging der Angeklagte auch auf den wesentlich Größeren los und versuchte, in Richtung von dessen Hüfte zu stechen. In dem Getümmel wurde die Mutter des 16-Jährigen am Oberarm verletzt und ihr Sohn stieß dem Angreifer das Messer mit dem Fuß aus der Hand.

2,14 Promille beim Angreifer gemessen

Die Polizei wurde gerufen, der 18-Jährige mitgenommen. Ein Alkovortest ergab um zirka 23 Uhr eine Alkoholisierung von 2,14 Promille. „Das ist kein Vollrausch“, teilte die Richterin mit. Der Filmriss, auf den sich der Angeklagte berief, sei durch den Alkoholkonsum nicht zu erklären.

Das Messer habe er von einem Freund bekommen, gab der Angeklagte zur Auskunft. „Ich habe nicht immer ein Messer mit“, sagte er, „aber wenn ich auf ein Fest gehe, wo ich weiß, da sind Leute, mit denen ich ein Problem habe, nicht um sie zu verletzen oder anzugreifen, sondern zum Verteidigen.“

Messer „zum Abschrecken“

„Ich gehe nicht mit einem Messer aufs Stadtfest“, wunderte sich die Staatsanwältin. „Es gab schon Situationen, wo ich es brauchte, zum Abschrecken“, sagte der Angeklagte, der sich selbst als alkoholsüchtig bezeichnete.

Der Prozess wurde vertagt, weil die Richterin ein gerichtsmedizinisches Gutachten einholen lassen will, das klären soll, ob der Angeklagte zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war.