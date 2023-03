SPÖ-Frauen fordern „Halbe Halbe“ in Hainburg

Frauen und Männer sollen sich die bezahlte und unbezahlte Arbeit fair teilen. „Halbe Halbe - weil´s gerecht ist“ lautet das Motto der Frauentagskampagne der SPÖ-Frauen. Bezirksvorsitzende Silvia Kumpan-Takacs, Nationalratsabgeordnete Katharina Kucharowits, Landesfrauengeschäftsführerin Astrid Reiser und die Hainburger Gemeinderätin Alexandra Palenik fragten in der Galleria Danubia nach, wie die Sorge-und Erwerbsarbeit zwischen Frauen und Männern verteilt ist.

Kostenlose Kinderbetreuung soll Frauen entlasten

„Damit wir in der Gleichstellung vorankommen, muss sich rasch etwas ändern. Es braucht gute Gesetze. Die skandinavischen Länder zeigen, dass ,Halbe Halbe' möglich ist, wir sind in Österreich noch weit davon entfernt. Wir wollen mit unserer Kampagne aufrütteln und zum Nachdenken anregen“, erklärt Silvia Kumpan-Takacs. Gerade die SPÖ hätte in NIederösterreich eine wichtige Rolle im Bereich der Gleichstellung inne, daher werde in den Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP auf Landesebene auch die kostenlose Kinderbetreuung gefordert. „Betreuungspflichten sind ein Grund, warum viele Frauen Teilzeit arbeiten und dann weniger Pension bekommen oder keine beruflichen Fortschritte machen“, ergänzt Kumpan-Takacs.

„Krise bringt alte Rollenmuster zurück“

Weitere Forderungen sind die Vier-Tage-Woche, verpflichtende Väterkarenz, Lohntransparenz und Steuergerechtigkeit, die auch Frauen zugute kommt. So sei etwa das sogenannte „Gender Budgeting“ in der Verfassung verankert: jede Maßnahme müsse auf ihre unterschiedliche Wirkung auf Frauen und Männer überprüft werden. Nachteilig hätte sich die Pandemie ausgewirkt. „Die Krise verursacht einen Backlash bei den Rollenmustern, dagegen wollen wir aufklären, wir wollen darüber ins Gespräch kommen“, so die Bezirks-Frauenvorsitzende.





