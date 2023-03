Leidgeprüfter Schwadorfer schildert, wie ihm die Pollensaison zusetzt

Viele Menschen leiden unter Allergien. In der Jahreszeit, in der alles zu blühen beginnt, macht sich bei so manchem der Heuschnupfen bemerkbar – so auch bei Manfred Nowak aus Schwadorf. „Wenn die Palmkätzchen zu blühen beginnen, fängt der Gaumen an zu jucken, die Nase rinnt und die Augen werden rot und brennen“, erzählt Nowak im Gespräch mit der NÖN. Angefangen haben die Symptome bei ihm bereits in jungen Jahren. „Als ich so 16 Jahre alt war, begannen diese Symptome, und ich konnte oft nicht aus dem Haus gehen. Ich hatte ganz verschwollene Augen und musste mich in ein dunkles Zimmer legen.“ Sein Arzt habe ihm damals Cortisonspritzen verordnet. „Ich versuchte als Alternative die Homöopathie, welche mir aber leider nicht geholfen hat. Spritzen wollte ich auch nicht ständig haben und versuchte Schwarzkümmelöl und ein Medikament namens Zyrtec. Mit der Zeit wurden die Schübe leichter und ich habe mich auf das Medikament eingestellt. Wenn ich spüre, dass der Gaumen zu beißen beginnt, nehme ich eine halbe Tablette und nach einiger Zeit kann ich wieder in die Natur gehen“, so Manfred Nowak im Gespräch mit der NÖN

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.