Sonnwendfeier der Feuerwehr Petronell-Carnuntum

Zur Sonnwendfeier lud am Samstag die Feuerwehr Petronell-Carnuntum. Kommandant Kurt Schneider freute sich über zahlreiche Gäste, darunter Petronell-Carnuntums Bürgermeister Martin Almstädter (SPÖ). Um die Verköstigung der zahlreichen Besucher kümmerte sich die Feuerwehr, gemeinsam mit den Kameradinnen und Kameraden war auch Gemeinderat Leonard Brassat (ÖVP) im Einsatz. Zum Feiern gab es auch einen besonderen Grund: das hervorragende Abschneiden der Feuerwehrjugend beim Leistungsbewerb in Prellenkirchen, wo Constantin David in Bronze und Leonard Pimpel in Silber jeweils den ersten Platz in der Einzelwertung errangen.