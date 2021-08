Seit 2008 hat Wolfgang Sipöcz eine Praxis für Humanenergetik und Lebensberatung im Haus am Leithagürtel 4. Nun hat er im ersten Stock einen Raum dazu genommen und das "Brucker Aktiv Zentrum" ins Leben gerufen.

"Wir haben viele Angebote und wollen den Raum auch vielfältig nutzen, energetisch, musisch oder im Theaterbereich, alles, was Menschen weiterbringt", erklärte Sipöcz anlässlich der Eröffnung am Freitag. Seine Schwester Gabriele da Silva Sipöcz stellt derzeit eine Auswahl ihrer Gemälde aus, am 15. September findet eine Klangmeditation statt, eine Theatergruppe kommt ebenfalls zum Proben. Der Raum ist als Seminarraum zu mieten und entsprechend technisch ausgerüstet.

Anlässlich der Eröffnung präsentierte der Musiker Daniel Yononindo exotische Instrumente, darunter ein afrikanisches "Daumenklavier" (M´bira) und eine Medizinflöte aus Nordamerika, auf der er ein Stück spielte und dem Haus und seinen Bewohnern und Gästen widmete.