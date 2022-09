Verzweifelter Hilferuf aus dem Brucker Tierheim

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das Brucker Tierheim ist ein kleines Tierheim. Dennoch werden dort derzeit 90 Katzen und 22 Hunde betreut. „Es ist heuer extrem“, sagt Obfrau Anna Zwettler und erzählt, dass rund 60 Katzen tatsächlich im Tierheim untergebracht sind, der Rest auf Pflegestellen. „Wenn es noch mehr werden, wissen wir nicht mehr wohin mit ihnen“, so Zwettler. Etlichen anderen niederösterreichischen Tierheimen gehe es ähnlich.

Die meisten Katzen sind Babys, manche müssen sogar von Hand aufgezogen werden. „Hugin und Munin hatten noch die Nabelschnur dran, als sie gefunden wurden. Da wussten wir gar nicht, ob sie überleben werden“, erzählt die Obfrau.

Überlebt haben sie, aber der Aufwand für die Pflegekräfte ist enorm. Immerhin müssen die kleinen Racker alle zwei Stunden gefüttert werden. Viele der Streunerkatzen-Babys sind zudem krank und müssen erst aufwendig gesund gepflegt werden, bevor sie vermittelt werden können. „Bis sie vermittelbar sind, vergehen oft drei Monate“, so Zwettler.

Kaum ernsthafte Interessenten für Tiere

Dazu kommt, dass sich seit geraumer Zeit auch wenige ernsthafte Interessenten für die Tiere melden. „Ich hoffe, dass es nur an der Urlaubszeit liegt. Vielleicht ist es aber auch der Kostenfaktor“, so Zwettler, der zurzeit vor allem die vielen Katzen Sorgen bereiten. Daher appelliert sie einmal mehr an die Menschen, das Gesetz einzuhalten und Freigängerkatzen kastrieren zu lassen.

Zum Teil habe sie aber auch den Eindruck, dass die Tiere derzeit im Tierheim landen, weil ihre Besitzer sie einfach wieder loswerden wollen. „Viele Leute haben sich in den letzten zwei Jahren Hunde angeschafft, ohne zu überlegen, ob sie Zeit oder Ressourcen dafür haben“, weiß Zwettler.

Zuletzt nahm das Tierheim auch Hunde auf, die illegal verkauft werden sollten. So wurde eine erst sieben Wochen alte Bordeaux-Dogge, „Bob“ getauft, von der Polizei sichergestellt und dem Tierheim übergeben. Der Welpe befindet sich auf einer Pflegestelle, kann aber vermittelt werden. „Wir suchen einen Platz bei Leuten, die sich Zeit für ihn nehmen. Das wird ein großer Hund, eine ländliche Gegend wäre von Vorteil“, erklärt Zwettler.

All dies, kombiniert mit der aktuellen Teuerung, macht dem Tierheim finanziell schwer zu schaffen. Die Zahl der Spenden gehe ebenfalls zurück. „Die Leute sparen verständlicherweise bei den Spenden zuerst. Die Wirtschafts- und Energiekrise ist für uns noch viel schlimmer als die Pandemie“, so Zwettler, die mit Bangen auf die Stromrechnung wartet.

Wer das Tierheim unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende an IBAN: AT66 2021 6249 1468 2900.

