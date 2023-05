Daxböck ist neuer Sozialstadtrat in Mannersdorf - ein Porträt

Der 49-jährige gebürtige Mannersdorfer wurde nach dem überraschenden Abgang seines Vorgängers Manfred Fiala (Die NÖN berichtete) Ende Februar mit den neuen Aufgaben betraut. „Zuerst ist Manfred an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich den Job machen will“, erzählt der gelernte Betriebsschlosser und fährt fort: „als mich dann auch der Bürgermeister darauf angesprochen hat, habe ich mich dafür entschieden.“ Daxböck, der seit 2014 für die SPÖ im Gemeinderat sitzt, ist seit 1996 Betriebsrat bei Holcim (ehemals Lafarge). Bei seinem neuen Betätigungsfeld möchte er nicht auf dem Erreichten seines Vorgängers aufbauen, sondern auch eigene Schwerpunkte setzen. So ist geplant die Spielplätze beim Stadtpark und Hochleiten zu renovieren beziehungsweise zu erweitern. Außerdem sollen beim neuen Funcourt Sportgeräte für das Trainieren im Freien aufgestellt werden, um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben sich eher dort aufzuhalten und Fitness zu betreiben als bei den Kinderspielplätzen. Für eine Photovoltaik-Anlage beim Freibad werden gerade Kostenvoranschläge eingeholt und die Bautätigkeiten der Sanitäranlagen beim Funcourt befinden sich in der Endphase. Daxböck steht auch in regem Austausch mit der Jugendbetreuerin Sandra Murr vom „Jugendzentrum Mannersdorf“ (JUZ), mit der „eine gute Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung“ besteht. Die Hauptaufgabe des zweifachen Familienvaters besteht jedoch in der Betreuung und Abwicklung der zahlreichen Gemeindewohnungen. Dabei wird die Generalsanierung einiger Objekte vorangetrieben, dies hängt allerdings „von finanziellen Aspekten ab, da die Sanierung einer Wohnung, je nach Größe, zwischen 30.000 und 50.000 Euro kostet“, erklärt Daxböck. Es wartet also viel Arbeit auf den motivierten Neo-Stadtrat, der er „mit Freude begegnet, da ich sozial eingestellt bin und es mich glücklich macht, wenn ich irgendwo helfen kann.“ Daxböck weiters: „Ich freue mich sehr, dass mir das Vertrauen ausgesprochen wurde und ich diese wichtigen Aufgaben übernehmen darf. Ich bin für jede Idee sozialer Art, die den Mitmenschen zugutekommt, offen.“

