Bad Deutsch-Altenburg: Countryfest im Kurzentrum

Da freuen sich nicht nur begeisterte Line-Dancer: die „Dado Eldorado Band“ tritt am 14. Oktober um 20 Uhr beim Countryfest im Café des Kurzentrums auf. „Dado Eldorado“ ist nicht nur ein Name, sondern laut Veranstalter auch ein wahres „Eldorado“ an Country-und Western Music. Die international ausgezeichnete Band präsentiert alle Country-und Western-Stilrichtungen, von Classic Country und Country Swing, bis zu Country Rock, aber auch Rockabilly und vieles mehr, alles unter dem Motto „All American Music Styles“. Alle Musiker bei „Dado Eldorado Band“ sorgen dank ihrer soliden musikalischen Ausbildung, Erfahrung sowie ihrer Begeisterung für Country Music für tolle Stimmung bei den Live-Auftritten. Bei dem abwechslungsreichen Repertoire kommen auch die „Linedancer-Boots“ nie zur Ruhe.