AMS will Jobsuchende zu Fachkräften machen

Fachkräfte sind Mangelware. Das ist nichts Neues. Das AMS will dem nun mit einer massiven Kampagne entgegenwirken. In Niederösterreich haben heuer dadurch bereits 1.000 Personen eine Fachktäfte-Ausbildung gestartet, bis Jahresende will man die Zahl verdoppeln. Konkret heißt das: Wer bisher nur einen Pflichtschulabschluss hat - und das sind immerhin 37 Prozent aller Arbeitslosen im Brucker Raum -, bekommt vom AMS ein Schulungsangebot. „Uns ist wichtig, dass die Ausbildung passt und Freude macht. Wird sie abgebrochen, verlieren alle wertvolle Zeit: Die Personen sind meist wieder arbeitslos und die Unternehmen bekommen nicht die Arbeitskräfte, die sind dringend brauchen“, so Herbert Leidenfrost, Geschäftsstellenleiter des AMS Bruck.

18 Personen haben seit Jahresbeginn die Berufs- und Bildungsberatung des AMS Bruck genutzt. 23 Jobsuchende haben eine Fachkräfteausbildung mit dem AMS gestartet. „Bis Jahresende sollen 56 Kund_innen eine hochwertige Fachkräfteausbildung mit dem AMS beginnen“, so Leidenfrost.

Eine, die gerade mittendrin ist, ist Anna Scheithauer. Sie absolvierte im Jahr 2005 die Lehre Kommunikationstechnik für Audio-und Videotechnik (Radio-Fernsehmechanik) und schloss diese mit Lehrabschlussprüfung ab. Danach arbeitete sie mehrere Jahre bei einem Veranstaltungstechniker. Zuletzt war sie Abteilungsleiterin im Bereich Reparatur und Ersatzteilakquise in einem anderen Unternehmen für Multimediageräte tätig. Als sie arbeitslos wurde, versuchte sie, in ihrem Bereich wieder Anschluss zu finden. Gleichzeitig interessierte sie sich für eine Höherqualifizierung im Bereich IT-Technik.

Sie startete über das AMS-FIT Programm (Frauen in Technik) im Herbst 2022 die Berufsorientierung und Praktikumssuche als IT -Systemtechnikerin und Veranstaltungstechnikerin, beides über die Förderschiene „Punktgenaue Qualifizierung (P-QU.)“. „Sie zeigte dabei großes Engagement bei der Firmenrecherche und Bewerbungsarbeit“, erzählt Leidenfrost. Auf das erste Praktikum bei der Firma Consertis GmbH in Wien folgte schon bald das nächste. „Sowohl von ihrer Seite als auch seitens des Betriebes war bereits in der zweiten Praktikumswoche klar, dass die Zusammenarbeit außergewöhnlich gut funktioniert, und die Übernahme in die Ausbildung wurde einstimmig beschlossen. Die Punktgenaue Qualifizierung zur IT - Systemtechniker startete mit 30.01.2023“, so Leidenfrost. Die theoretischen Inhalte des Lehrberufes eignet sich Scheithauer derzeit in der Berufsschule in Pöchlarn an. „Ich finde diese Ausbildung sehr gut, weil sie Schule und betriebliche Praxis sehr nahe vereint. Das sollte auch eine Ausbildungsform der Zukunft für Fachkräfte sein“, so Scheithauer.

Bei der Fachkräfteausbildung über das AMS kann man aus einem "Gutscheinheft“ die passende Ausbildung auswählen und sich in ganz Niederösterreich in 13 BerufsInfo-Zentren beraten lassen. Um der Beratungs- und Qualifizierungsoffensive noch mehr Schub zu verleihen, hat sich das AMS NÖ die Unterstützung der Schauspielerin und Influencerin Ewa (Ewa Placzynská) geholt. Ihr Video "Oida" hat auf YouTube 1,5 Millionen Views erreicht. In der AMS NÖ-Kampagne „Bist du gscheit“steht die Berufs- und Bildungsberatung mit anschließendem Job- oder Schulungseinstieg im Zentrum: „Bist du gscheiter, kommst du weiter!“ – so die augenzwinkernde Devise.