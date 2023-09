Region Schwechat: Kleinere Gemeinden atmen durch

Das Amtsgeheimnis soll fallen. Stattdessen will die türkis-grüne Bundesregierung mit dem Informationsfreiheitsgesetz ein einklagbares Recht auf Zugang zu staatlichen Informationen im Verfassungsrang schaffen. Dadurch müssten auch Gemeinden bei Bürgeranfragen auf jeden Fall beantworten und könnten sich nur zum Schutz einer Privatperson verwehren. Allerdings wurde nun bekannt, dass das nur Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner betreffen soll. Im Bezirk wäre das demnach nur Schwechat.

Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) betont diesbezüglich, dass die Braustadt bereits seit Jahren Teil der öffentlich zugänglichen Plattform „Offener Haushalt“ sei. Dort werden freiwillig zentrale Finanzdaten der Gemeinde veröffentlicht. In Bezug auf das Informationsfreiheitsgesetz fehle es ihr und der Rathausverwaltung allerdings noch an „tiefergehenden Informationen“, wie die Stadtchefin betont. Auch der geplante Gesetzestext würde darüber bislang kaum Aufschluss geben. So lasse die Formulierung „Informationen von allgemeinem Interesse“ noch auf keine Dimension des mit Sicherheit gegebenen Mehraufwands schließen.

Baier: Noch zu früh für „seriöse Einschätzung“

Eine seriöse Einschätzung sei „daher noch nicht möglich“, die Frage der Kosten überhaupt noch gar nicht thematisiert. „Grundsätzlich halte ich größtmögliche Transparenz gegenüber unserer Bevölkerung natürlich für begrüßenswert“, betont die Bürgermeisterin. Die Unterscheidung von „einwohnerstärkeren und -schwächeren Gemeinden“ könne sie zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht nachvollziehen.

„Ich unterstütze diese Variante auf jeden Fall“, erklärt Prellenkirchens Bürgermeister Johann Köck und Obmann des ÖVP-Gemeindebundes im Bezirk. Für kleine Gemeinden wie seine mit 1.671 Einwohnerinnen und Einwohnern wäre es ein riesiger Aufwand, der ohne zusätzliches Personal nicht zu stemmen sei. Prellenkirchen beispielsweise habe drei Vollzeitmitarbeiter und eine Teilzeitkraft, die zusätzlich zu den Gemeindeaufgaben auch noch als Postpartner Postservices erledigten. Außerdem sei noch unklar, was alles veröffentlicht werden müsste. „Beim heutigen Stand der Informationstechnologie müsste es doch möglich sein, relevante Informationen in Datenbanken einzuspielen, wie es etwa beim Offenen Haushalt oder bei EU-Förderungen geschieht, jeder kann es ohne zusätzlichen Aufwand einsehen“, sagt Köck. So könnten unnötige Kosten vermieden werden.

Ins selbe Horn stößt Thomas Schwab, SPÖ-Bürgermeister in Gramatneusiedl. Die Gemeinde ist zwar mit rund 3.700 Bürgerinnen und Bürgern mehr als doppelt so groß, personell dennoch überschaubar aufgestellt. „Als Gemeinde unterliegen wir ja dem Gebot der Sparsamkeit“, betont er. Eine Veröffentlichungspflicht würde den „Gemeindeapparat sprengen“, glaubt Schwab. Man stehe für Transparenz, jeder Gemeinderatsbeschluss sei über die Webseite einsehbar. Aber alle Detailfragen müsste dann verständlich aufbereitet werden – „dafür bräuchte es mehr Personal.“