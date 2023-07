Lionsclub Hainburg: Franz Kubena ist Präsident

Nach den internationalen Lions-Regeln dauert ein Club-Jahr von Juli bis zum Ende Juni des Folgejahres, dann wechselt der Vorsitz. In der vergangenen Periode führte Winzer Horst Pelzmann aus Berg als Präsident den Lionsclub Hainburg und hat jetzt das Amt Nachfolger Franz Kubena übergeben.

„Nach der Pandemie war es nicht einfach, wieder ein geregeltes Programm in der Öffentlichkeit zu absolvieren“ resümiert Pelzmann. Die Lions waren in die Saison ohne Sommerpause gestartet und hatten einen Abend mit dem Kabarettisten Herbert Steinböck organisiert. „Im September 2022 erfolgte erstmals eine gemeinsame Weinlese, deren Trauben zur Herstellung eines exklusiven ‚Lions-Wein‘ dienen“, so Pelzmann. Weiters wurde wieder der Nikolaus in der Stadtpfarrkirche Hainburg für die Kinder empfangen und der Punschstand auf dem Hauptplatz betrieben. Mit dem Weihnachtskonzert von Sandra Pires fand das Jahr 2022 den Abschluss“, sagt Pelzmann.

11.000 Euro für Hilfsaktionen

Insgesamt wurden für Hilfsaktionen rund 11.000 Euro aufgewendet wie beispielsweise die Unterstützung des Zirkuscamps für Kinder, die Arbeit der Streetworker mit Hainburger Jugendlichen und die Hainburger Tafel. Außerdem seien Spontanhilfe für in Not geratene Familien in Bad Deutsch-Altenburg und im Marchfeld geleistet und Projekte der Volks-, Mittel-und Sonderschule in Hainburg unterstützt worden. Der Wettbewerb „Friedensplakat“ war ebenfalls durchgeführt worden.

Der nunmehrige Präsident Franz Kubena ist Landesinnungsmeister der Fliesenleger und Hafner und führt einen Betrieb in Lassee, den er im Jahr 1998 von seinem Vater übernommen hat. „Ich bin ein überzeugtes Mitglied der Lions und war bereits im Clubjahr 2015/2016 Präsident. Wir konnten damals einiges bewegen und ich habe mir vorgenommen, gemeinsam mit unserer Lions-Organisation den Weg fortzuführen“, erklärt der neue Präsident. Die bewährten allgemeinen Hilfsmaßnahmen würden wie bisher fortgesetzt, der Schwerpunkt werde aber auf Kinder und sozial schwache Mitmenschen gelenkt werden.

Auf dem Veranstaltungsprogramm steht unter anderem am 7. Oktober ein Vortrag über das hochaktuelle Thema „Klimawandel“ mit dem Meteorologen Markus Wadsak, am 6. Dezember die Nikolausaktion und am 17. Dezember ein Weihnachtskonzert mit Susanne Hell in der Stadtpfarrkirche Hainburg. „Die Teilnahme am Adventmarkt mit unserem traditionellen Punschstand ist natürlich obligatorisch“, so Kubena.