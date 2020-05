Mehr als 15 Jahre ist es her, dass das „Polo“ an prominenter Stelle am Hauptplatz eröffnet wurde.

Nun gehört es zur Brucker Gastro-Geschichte. Denn, Betreiber Klaus Reiner entschied sich, das Lokal nach der coronabedingt verordneten Sperre nicht mehr zu öffnen. Der Wahl-Zurndorfer hat sich schon vor einiger Zeit anderweitig orientiert und ein FH-Studium begonnen. Dem will er sich jetzt mit ganzer Aufmerksamkeit widmen. Die Gastronomie sei nicht alles. „Es gibt so viele Tätigkeitsbereiche und Handlungsfelder“, sagt Reiner.

Zudem sei es in der Gastronomie in den letzten Jahren schon zunehmend schwieriger geworden. Reiner zählt dabei etwa die Registrierkassen-Pflicht und das Rauchverbot auf – und zuletzt eben noch die verordnete Schließung wegen der Coronakrise. Die Förderungen der Regierung bestünden überwiegend aus Darlehen und Stundungen. Das komme für ihn nicht infrage. Was mit dem Lokal am Hauptplatz weiter geschieht, steht derzeit noch nicht fest.