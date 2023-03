Eltern-Beratung in Wolfsthal steht vor dem Aus: Mediziner gesucht

Auch wenn man heute über „Dr.“ Google alles Mögliche erfragen kann – gerade bei Kinder und ihrer Gesundheit, sollte man auf Fachleute zurückgreifen.

Das Land NÖ bietet als Unterstützung für Eltern dazu seit 1925 Mutter - Eltern Beratungen in 333 Gemeinden an. Dieses kostenlose Service zur Gesundheitsvorsorge gilt für Kinder von der Geburt bis zur Schulzeit.

In Wolfsthal gibt es die letzte verbliebene Beratungsstelle in der Region. In den Spitzenzeiten kamen pro Termin fünf bis Kinder. Die Ärztin, die die Stelle lange Zeit betreut hat, musste ihre Tätigkeit vor fünf Jahren aufgegeben. Seither gab es ständig wechselnde medizinische Besetzungen.

Das hat dazu geführt, dass die Besuchsfrequenzen immer mehr abgenommen haben. Seit einem halben Jahr wird das Angebot nicht mehr genützt und nun wird in Wolfsthal die Unterstützung eines Mediziners gesucht. „Uns als Gemeinde ist es wichtig, dass dieses kostenlose Service erhalten bleibt. Ich war mit beiden Kindern jeden Monat bei der Beratungsstelle und habe das Service sehr geschätzt. Daher möchte ich, dass das auch für die kommenden Generationen von Müttern erhalten bleibt“, so Tanja Krammer.

Um den Betrieb und das wertvolle Angebot langfristig und umfassend weiter aufrecht erhalten zu können, sucht die Gemeinde nun für ihren Standort einen Mediziner/eine Medizinerin, der/die bei den regelmäßigen Terminen vor Ort das Team unterstützen kann.

Termine finden jeden vierten Dienstag im Monat ab 12.15 Uhr statt.

Als Ergänzung zu den vorgegebenen Untersuchungen im Rahmen des Mutter - Kind Passes steht den Familien ein breites Angebot an Beratungen durch das Team zur Verfügung. Zum Team der Beratungsstellen gehören in der Regel Fachärzte für Kinder-und Jugendheilkunde, Allgemeinmediziner und Diplomierte Kinderkrankenschwestern. Von der Stillbegleitung über Ernährungstipps bis hin zu Entwicklungsförderung des Kindes wird ein breites Spektrum abgedeckt. Den kompletten Umfang der Beratungsmöglichkeiten finden Sie in der Infobox. In Anbetracht der immer länger werdenden Wartezeiten auf Arzttermine ist dieses Angebot umso wichtiger geworden.

Das Angebot der Eltern-Beratung umfasst:

Feststellung der Größe und Gewichtes Ihres Kindes und Überprüfung anhand von der Entwicklungstabelle.Fragen zur Pflege Ihres Kindes

Tipps rund ums Thema „Schlafen“

Stillberatung

Überprüfung der Entwicklung des Kindes und dessen Förderung

Erheben eines allgemeinen Status mit der motorischen Entwicklungen des Säuglings und Kleinkindes samt ihren Abweichungen

Tipps zur Frühförderung der motorischen Fähigkeiten

Verlaufsbeobachtung der sprachlichen Entwicklung

Beobachtung des psychosozialen Status (Eltern, Bezugspersonen)

