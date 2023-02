Treueeid in Bruckneudorf: 240 Mann in Reih und Glied

Vergangenen Freitag wurden 240 Rekruten der Einrückungstermine Dezember 2022 und Jänner 2023 aus Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Kärnten und Tirol feierlich am Truppenübungsplatz (TÜPl) in Bruckneudorf angelobt.

Ihre Grundausbildung erfolgte in Bruckneudorf bzw. beim Jägerbataillon 19 in Güssing. Von den 240 Soldaten werden nach der Angelobung rund 30 ihre Dienste beim Sanitätszentrum Ost, bei der Stabskompanie des Militärkommandos Burgenland, beim Heeresnachrichtenamt oder bei der Heeresunteroffiziersakademie in Enns versehen.

Die Mehrheit wird jedoch am TÜPl Bruckneudorf den regulären Dienstbetrieb unterstützen und die Funktionen von WachsoldatInnen, KraftfahrerInnen, Küchen- und KanzleigehilfInnen ausüben.

In Reih und Glied präsentieren sich die Rekruten aus nahezu ganz Österreich. Foto: Ziegler

Der stolze TÜPl-Kommandant Markus Ziegler dazu: „Gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen sich eine reale militärische Bedrohung wieder aktiv gegen Westeuropa und somit auch gegen Österreich richtet, das österreichische Bundesheer aktiv die Grenzüberwachung unterstützt, müssen unsere Soldaten, optimale Bedingungen zur Erreichung ihrer Einsatzbereitschaft haben.“

Anwesend waren neben hunderten Familienangehörigen auch Landesrat Leonhard Schneemann (in Vertretung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil), der zweite Landtagspräsident Walter Temmel (ÖVP), der Militärkommandant des Burgenlandes, Brigadier Gernot Gasser, sowie der burgenländische Landespolizeidirektor Martin Huber.

