Leseabend in der Bücheria Haslau-Maria Ellend

Die in Oberösterreich geborene Autorin Romina Pleschko veröffentlichte heuer ihren zweiten Roman „Offene Gewässer“, eine Satire auf das österreichische Kleinstadtleben. In lakonisch-witziger Sprache erzählt sie darin aus dem Leben einer jungen Schelmin. Als ältere Frau kehrt diese an den Ort der Kindheit zurück und muss feststellen, dass sie hier die Außenseiterin bleiben muss. Romina Pleschko zeichnet in ihrem Roman das gesellschaftskritische Bild einer Provinzgesellschaft.

Am Donnerstag, den 19. Oktober um 19 Uhr liest sie daraus in der Bücheria am Kulturplatz 1 in Maria Ellend. Im Anschluss an die Präsentation lädt das Bücheriateam zu Plauderei und Imbiss.