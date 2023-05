Vier Gemeinde-Postkast’ln für die Bürger der Gemeinde Trautmannsdorf

In Trautmannsdorf, Gallbrunn, Sarasdorf und Stixneusiedl wurden die bereits bestehenden Postkast‘ln mit neuen Aufklebern versehen. So soll gewährleistet werden, dass sie für jedermann klar erkennbar sind. Das Postkast‘l dient dazu, dass auch außerhalb der Öffnungszeiten des Gemeindeamtes Anträge, Anfragen und Anliegen rund um die Uhr abgegeben werden können. Die Postkast‘ln werden täglich von Montag bis Freitag geleert und die Anliegen erreichen somit das Gemeindeamt am folgenden Werktag.

Die Standorte der Gemeinde Postkast’ln sind: Gallbrunn- Hauptstraße 63, Sarasdorf-Hauptstraße 41, Stixneusiedl- Alte Bundesstraße 38, Trautmannsdorf- Kupfergasse 1. Auf die Frage, warum es vier Postkast’ln gibt, merkt Bürgermeister Johann Laa (ÖVP) an, dass die Benutzung der Postkästen so einfach wie möglich sein soll und sie daher an den ehemaligen Gemeindeämtern montiert sind. „Ältere Einwohner können den Zusammenhang zum Gemeindeamt und so zum Gemeindepostkast’l herstellen. Für jüngere Einwohner ist der Weg oft schwerer, da der Zusammenhang nicht gegeben ist. Für alle Einwohner wurde deshalb die Beschriftung auffälliger gestaltet“, so Laa.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.