Eintrittskarten für den Badesee in Trautmannsdorf werden teurer

Seit 1983 gibt es den Badesee in Trautmannsdorf. Dieser wurde von Ingeborg und Manfred Kraupa errichtet und spielt heute eine wichtige Rolle für die Gemeinde, da das Areal als Treffpunkt für Jung und Alt gilt.

„Die für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden Badeseeparzellen haben für die gesamte Gemeinde als Naherholungszentrum und auch an den Hitzetagen eine große Bedeutung“, so Bürgermeister Johann Laa (ÖVP). Mit Anfang 2023 wurden die Eintrittspreise von 60 Euro auf 70 Euro für eine Familienkarte angehoben. Als Grund für die Teuerung nennt Bürgermeister Laa die Indexsteigerung sowie Investitionen in einen Stromanschluss und einen Beregnungsschacht.

Jede Saison vergnügen sich am Badesee eine große Anzahl an Besuchern. Auf Anfrage der NÖN wurde mitgeteilt, dass derzeit 81 Familienkarten, 55 Einzelkarten, 7 Schülerkarten, 30 Familienkarten mit Besuchsrecht, 50 Einzelkarten mit Besuchsrecht und 1 Schülerkarte mit Besuchsrecht vergeben sind. Im Budget schlägt sich dies mit 6.000 Euro an Ausgaben und 10.000 Euro an Einnahmen nieder.

